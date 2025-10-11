В россии планируют сокращать выплаты контрактникам… И ничего хорошего в этом нет.

По крайней мере, именно такая "зрада" несётся сейчас по российским инфо-площадкам адептов культа "Z" .

В частности, сокращения коснуться:

Татарстан – сократят с 3,1 млн руб до 800 тыс руб; Ямало-Ненецкий автономный округ – сократят с 3,1 млн руб до 1,9 млн руб; Нижегородской области — от 3 млн до 1,5 млн; Марий Эл и Белгородской области — с 3 млн до 800 тыс руб; Чувашии — с 2,5 млн до 800 тысяч; Башкирии – где и так башкиров за людей никто не считает, с 1,6 млн до 600 тысяч. Здесь традиционно были одни из самых низких выплат.

Казалось бы, с одной стороны это явный маркер того, что у россии туго с деньгами на войну и экономия уже касается ряда регионов. Но… ничего хорошего в этом маркере лично я не вижу, а как раз наоборот.

Это несколько контрастирует на фоне того, как правительство россии приняло решение увеличить ряд выплат военнослужащим на 7,6% вместо ранее планируемых 4,5%. Но если разобраться – повышение касается широко спектра лиц, в том числе и военных пенсионеров и выплачивается по факту. То есть, если ты, предположим, контрактник, то будешь получать больше не единовременную выплату – а зарплату. Но есть нюанс – единовременную выплату получил и вставил жене зубы, которые до того повыбивал за время счастливой высокодуховной совместной жизни, а тут уже так не получится, с зарплаты только по зубу будешь вставлять. А контрактники, как известно, долго не живут и зарплату долго не получают. Экономия бюджета!

Но, у этой истории есть и куда более негативная сторона.

В то время как ряд адептов культа "Z" сокрушаются такими сокращениями выплат, другая часть и её куда больше, поднимает вопрос о долге перед родиной. Мол, в "великую отечественную" диды не за длинным рублём шли воевать, а родину защищать! А "отважные ополченцы бамбаса" тоже, ради идеи единения с россией матушкой и светлого будущего, без воды, без света и кулёчки на унитазах! И в этом вся негативная суть происходящего.

На фоне снижения выплат, разогревается общество, мол, не за деньги воевать нужно, а за идею, родина в опасности! Одновременно в россии уже введена круглогодичная мобилизация, которая позволит призывать минимум 500 тыс тел в год только по обязаловке. Конечно, срочника отправить на фронт не так просто, если он не подписал контракт с МО, но над этим работают ежедневно по В/Ч, оказывая морально-психологическое и физическое давление на срочников, чтобы те подписывали контракт.

Но с учётом нынешних тенденций, на законодательном уровне, уже в 2026 году попросту могут принять обязательной, например, правку о "защите родины" и, хочешь, не хочешь, срочник или контрактник, а отправишься ловить лицом fpv-дрон куда-нибудь под Покровск.

Прогрев общества на эту тему в россии уже идёт давно, но в ближайшее время стоит ожидать особой ура-патриотической истерии, призванной обеспечить в 2026 году РОВ куда большим количеством мяса, нежели в предыдущие года полномасштабного вторжения.

Россиян подводят к принятию обязательной всеобщей мобилизации, в репрессивном формате. А это означает, что проблем нам от такого притока мяса на фронт будет в разы больше.