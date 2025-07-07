На відміну від України, геноциду в Газі немає: чому західну громадськість турбують терористи

ХАМАС – це терористи. "Хезболла" - це терористи. Ми маємо справу з абсолютно шаленою ситуацією: на підтримку ХАМАС виступають люди, з якими в самій Газі, як і практично у всіх мусульманських країнах, швидко розібралися б. Усі ці ліберальні активісти, представники ЛГБТ-спільноти — їх там просто ліквідували б.

Більше того, у світі справді вистачає проблем: щонайменше 10 відсотків населення Землі страждають від голоду та вмирають. Йдеться про справжні гуманітарні катастрофи в країнах Африки та Азії, де мільйони людей перебувають на межі тотального голоду та геноциду. Геноцид відбувається і в Україні.

Але західний ліберальний загал все це, схоже, не хвилює — усі стурбовані Газою, де немає ні геноциду, ні голоду. Там, на жаль, є трагедія іншого роду: результат багаторічної пропаганди, яка виховала кілька поколінь палестинців, готових знищувати Ізраїль.

Якби Ізраїль справді відповідав тій "страшній" репутації, яку йому приписують, війна закінчилася б за 24 години. З огляду на його військовий потенціал від Гази не залишилося б нічого, крім пустелі. Але Ізраїль втрачає своїх солдатів, бо намагається діяти відповідно до міжнародних норм, яким мають відповідати демократичні держави.