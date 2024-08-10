В Кремлі остаточно зрозуміли, що в скоро повернути втрачені території Курської області не можливо!

Важливо!

- В Кремлі остаточно зрозуміли, що в короткій перспективі повернути вже втрачені території Курської області не можливо!

- Наявних сил для зупинки просування ЗСУ теж недостатньо і вже помічені спроби переміщувати до Курської області людей + техніку з Херсонської та Харківських областей, а також Покровська та Купянська.

Наші військові кажуть, що на етапі переміщення росіяни були нещадно пошматовані.

Що відбувається:

Для термінового вирівнювання балансу на фронті, в Кремлі знову вирішили використати Білорусь.

Начебто вчора ввечері Україна, в напрямку рф та через територію РБ запустила групу безпілотників (Касцюковічы).

На перехоплення підняли літаки та гелікоптери, в результаті частина безпілотників була збита на територією РБ, а частина залетіла в Смоленську область рф і там були знищені.

Станом на зараз:

- РБ так і не продемонстрували рештки начебто знищених українських БПЛА (кажуть, що ще шукають);

- рф не повідомляла про "успішно відбиту" атаку українських БПЛА з цього напрямку;

- Лукашенко та військові РБ "обурені" такою провокацією з боку України та в якості відповіді розпочали процес переміщення частини Сил спеціальних операцій, сухопутних військ, а також РСЗО "Полонез" та Іскандерів в напрямку Гомеля та Мозиря.

Резюме:

- Кремлю терміново необхідно змусити Україну вивести свої війська з Курської області на кордон із Білоруссю;

- на виконання вказівки з Кремля, військові РБ розіграли виставу із начебто Українськими БПЛА.

- переміщення білоруської техніки до кордонів України це блеф!

Розрахунок такий: хто перший клипне очима, той програв.