У Кремлі знайшли національну ідею для РФ

Поки що всі з 13 червня стежили за ізраїльсько-іранською війною "путін" з мединським здійснили 22 червня інтервенцію в історію, готуючись до нового раунду переговорів з Україною. Нового раунду не уникнути, оскільки цього вимагає Трамп, а прямо відмовити йому кремлівці не можуть через ризик нарватися на великі неприємності. Історія з Іраном, який не поспішав дати клятву США, що не збагачуватиме уран, явно вразила їх.

Кремлівці мають величезну екзистенційну проблему – ніхто, у тому числі Трамп, не приймає їх формулу про "реалії на землі" як виправдання захоплення 20% території в України, а також Азовського та частини Чорного моря. Якщо її прийняти, то доведеться скасувати мораль і право в будь-яких версіях, включаючи закони шаріату, Буди та Навуходоносора, оскільки будь-який грабіжник вкаже на вкрадене і заявить – це моє, згідно з реаліями на землі, як навчають "путін", лаврів, російська церква, наука та держава.

З таким методом не зможуть екзистенційно погодитись навіть самі грабіжники, включаючи російських злодіїв у законі. Саме формулювання "злодій у законі" вказує на це, як і слово "щур" на фені, яким позначають тих, хто не шанує кодекс честі і обкрадає колег по камері. Мораль і право шанують навіть у в'язниці.

Тому "щури" з кремля шукають, як можна виправдати масові вбивства українців та привласнення їхнього майна та земель. Адже власником кожного вкраденого метра землі є не лише держава Україна, а й її громадяни як фізичні особи та похідні від них юридичні особи. Після окупації Криму кремлівські "щури" самі зіткнулися з цією екзистенційною проблемою на повне зростання і були змушені організувати там переоформлення прав власності на землю та нерухомість. Навіть у самій РФ не діє правило "реалій на землі" і кремлівські "щури" не дозволяють одним олігархам забирати майно в інших олігархів, як показала історія 2024 р. зі стріляниною через маркетплейс Вайлдберріс (Wildberries) за участю кадиров.

Лавров з 2022 р. продає формулу "реалії на землі" в ООН та на інших майданчиках, але ніхто не купує. Навіть китайські комуністи. Тільки один Асад купив, але зараз сам у приймах у Москві. У кремлівських "щурів" була надія - може Трамп, як забудовник і продавець нерухомістю в серйозному ринку Нью-Йорка, купить її в обмін на іржаві труби "Північного потоку", газ з Льодовитого океану і рідкісноземельні метали з усієї РФ. Але він, як кажуть, поматросив і покинув.

Стів Віткофф двічі вислуховував такі пропозиції кремлівців, але в результаті з червня завмерли навіть переговори про повернення зі США до колишнього рівня дипвідносин та повернення РФ будівель консульств. Кремлівці намагалися в'якати про те, що мідівські будівлі в США – це їхня кровна та законна власність, але Марк Рубіо, схоже, вказав їм на "реалії на землі" та на щось із міжнародного права. Міг запропонувати та оголосити війну США, якщо їм щось не подобається.

До 22 червня до кремлівців остаточно дійшло, що Трамп не купить у них формулу про "реалії на землі" навіть під соусом із газу та рідкісноземельних металів. Тому Москві терміново потрібна якась інша формула, чому вона претендує на землі України, інакше кремлівські щури не зможуть продовжувати розмову зі США. Якщо вони найближчим часом таку нову формулу не знайдуть, то зникне предмет бесіди, і тоді РФ бомбитимуть за формулою Ліндсі Грема та іншими теж.

У запасі у них є ще три формули – про референдуми під дулом автомата, про єдиний народ та захист російської мови. З "референдумами" все очевидно. З єдиним народом проблема - Трамп може назвати росіян "щурами", що крадуть землю у братів, а це велике западло у всіх народів.

Лавров може пробувати довести, що росіяни та українці – це не рідні брати, а зведені та взагалі з трансгендерної родини, але Трамп ще в день інавгурації заявив, що для нього існують лише чоловічий та жіночий рід. Може вимагати пред'явити ту матір-героїню, яка народила білорусів, росіян та українців, та уточнити скільки було батьків. Один тільки вікінг Рюрік, чи половці з печенігами теж? Заодно запитати, ким доводяться росіянам чеченці, інгуші, карели та інші. Що, теж брати, та жодної сестри? Виглядає так, що РФ – це гей-клуб, куди Москва активно шукає нових членів, для чого й вигадала БРІКС. З російсько-російською мовою теж не так однозначно, як і з російською вірою, щоб лізти з цим до Трампу.

Через такі неоднозначності "путін" з мединським і зробили інтервенцію в історію, оскільки норми моралі та права зазвичай виводять та ґрунтують на історії. Тому кремлівці вирішили, що треба історію змінити так, щоби в ній не було ні України, ні українців. Але оскільки скасувати українців як етнос, а Україну як країну не зміг навіть "путін", коли читав на карті 1648 року. латиною слово Україна і казав, що його там немає, то тепер вони намагаються скасувати Україну як державу для обґрунтування територіальних захоплень. Мовляв, не було ніколи держави Україна, а отже, і не повинно бути, і можна країну Україна захоплювати. З 2014 р. намагаються навіть створити консорціум із захоплення України з угорцями, поляками та румунами, але турків у нього принципово не звуть, щоб не зникла сама "історична росія".

Так як Рюриковичі варяги, то "путину" з мединськими довелося їх відкласти, і з 22 червня сконцентруватися на Переяславській раді. Мединський як персонаж із дипломом історика її скасував, а разом із нею і державність України. "Путін" це рішення ухвалив, пославшись, що колись склав іспит з історії для вступу до інституту. Який інститут – не зізнався, і не зізнався яку історію здавав. Очевидно історію СРСР з найдавніших часів, починаючи з держав Урарту і Хорезма, при тому, що історія СРСР почалася лише 1922 р. і закінчилася 1991 р.

Скасовувати Переяславську раду 1654 р., а разом із нею та Українську революцію 1648 р. та держава Хмельницького з його оригінальною сотенно-полковою адміністративно-територіальною організацією їм знадобилася, щоб заявити – держава Україна з'явилася лише 1918 р. внаслідок підступів Леніна та комуністів.

З Леніним теж не все збігається за фактами, але вони ще й забули про таку українську державу як Київське князівство, скасовану лише 1471 року. Підозрюю, обидва ці знавці історії, просто не знаю нічого про нього, а знавця Вассермана не спитали. Тим часом, південним кордоном цієї держави було місто Олешє (Олешки) навпроти Херсона, яке московські окупанти чомусь стали тепер називати Олешки. Загалом, привіт Потьомкіну і "путіну", що радиться з духом Катерини II німецькою мовою.

До цієї інтервенції до історії миттєво долучилася Юлія Латиніна, яка в особливо витонченій формі почала стверджувати з єврейською акцентуацією, що держава Україна не має права на існування. "Хороша російська" Латиніна знадобилася, щоб надати інтервенції видимість об'єктивності. Мовляв, не лише кремль, а й вся білопальтошна расея теж вважає, що державність України є фантом, а тому давайте оперувати формулою "реалії на землі". У цьому Латиніна підтримав і теж миттєво професійний збоченець Арестович, який зараз спеціалізується на пародіювання рупорів кремля. У результаті кремлівці самі вже не знають, радіти чи сумувати з того, що й Арестович озвучує їхні наративи.

Але верховним арбітром в історії для кремлівців зараз є Трамп, а він вимагає від них просто перестати стріляти і лише після цього розпочати переговори про історію та про "реалії на землі". Умова перестати стріляти не подобається кремлівцям. Поки що від жорсткої розмови про нього з Трампом їх рятують Нетаньяху, який влаштував війну з Іраном, та настрої в частині урядів ЄС, що США мають самі розібратися з агресією РФ і за свої гроші.

Трамп витончено розіграв Нетаньяху, а іспанським соціалістам пояснив у Гаазі, якщо вони не сплачуватимуть повноцінні внески до НАТО, то їм доведеться платити США через торговельні мита. Формула Трампа, хто не платить у НАТО, платитиме мені і нехай вирахує, що краще. Як бізнесмен він також просив європейців не перетворювати ділові наради на мітинговий піар у стилі Демпартії та провести саміт НАТО у робочому режимі.

З Марком Рютте в цьому у нього повне порозуміння, а також із британцями та прифронтовими державами Європи. Так як Кая Каллас естонка, то і з нею у Трампа теж знайшлася спільна мова з російського питання. Орбан демонструвати характер не став, щоб не сваритися з Трампом і не опинитися у повній ізоляції. Мелоні похвалила Трампа за рішучість в ізраїльсько-іранській війні і порадила виявити таку ж російсько-українську.

Якщо Мелоні у всіх відносинах надихає Трампа на подвиги, то Нетаньяху висить у ньому пудовий гирей. Нетаньягу отримав від Трампа те, чого хотів – лаври переможця Ірану, і тепер час заплатити за це – піти з Гази, Сирії та Лівану. Якщо він це не зробить, то Ізраїль та США будуть змушені видалити Нетаньяху, у чому знайдуть підтримку не лише європейці. Зміна формату політичного режиму в Ізраїль може стати не менш актуальною, ніж Іран.

У кремлі сподіваються, що Нетаньяху не поспішатиме вирішувати теми з Газою та Сирією, і теракт у церкві св. Іллі в Дамаска наводить на такі роздуми, чим відволікатиме Трампа та США від російсько-української війни. Кремлівці планують під прикриттям Нетаньяху продовжити свої інтервенції в історію для розширення захоплень на землі і так прокантувати ще рік, перемежовуючи час бомбардуваннями України. Тому професор Соловей знову переміщає транзит влади з осені 2025 року на весну-літо 2026 року.

Схоже, у кремлі нарешті знайшли справжню національну ідею для РФ, яку наполегливо шукали після окупації Криму. Ідея проста - відтягувати, по можливості, пізніше судний день для РФ. Але Трамп, натхненний Мелоні, може скоротити кількість таких можливостей, а Європа все активніше формує трибунал і готується до суду над "історичною росією". На ньому расеї пригадають все.

Якби кремлівці по-справжньому вчили діалектику хоча б за Марксом, якщо не за Гегелем і Книгою змін, то знали б, стратегія відтягування має не тільки позитив, а й негатив. Негатив полягає в тому, чим довше відтягувати, тим жорсткішим буде перехід кількості в нову якість. Жорстше, як мінімум тому, що кількість злочинів буде більшою.