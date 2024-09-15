У Білому домі готуються до дипломатичного ривка

Видання Блумберг несподівано 12 вересня порушило тему поновлення МВФ з 1 вересня контактів із РФ, припинених у зв'язку з легалізацією Москвою російсько-української війни у 2022 р. За даними видання, до Москви 1 жовтня прибуде делегація МВФ для переговорів. Це рішення МВФ викликало подив у Бельгії з Францією та колективний протест дев'яти країн Балтії та Північної Європи, які вимагали пояснити, чому й навіщо.

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Дирекция МВФ оправдывает своё решение тем, что РФ член МВФ, и что в 2023 г. её экономика стабильно росла на 4%, однако, в четвёртом квартале рост может прекратиться. Формальная позиция МВФ – контакты возобновляются исключительно в научных целях. Экспертам МВФ интересны экономические процессы во время войны и им очень хочется получить статистическую и другую информацию об этом прямо из первоисточника, а не мониторить рашаСМИ. К тому же, в рашаСМИ пишут разное, и много пропаганды, а тут кремлёвцы обещают поделиться достоверной информацией. Упустить такое нельзя, к тому же, МВФ не исключил РФ из своих членов.

При желании в действиях МВФ можно увидеть стремление заняться экономической разведкой и с размахом. Но пусть это делает нервы зет-публике. Впрочем, зет-публика не очень умна, но зато примерно послушна, и не будет доставать кремлёвцев вопросами, почему они сотрудничают с МВФ, врагом рода человеческого. Это для Украины, где четверть века друзья "расеи" и СССР пугали МВФ, скромно умалчивая, что РФ его член.

Экономическая разведка – вещь полезная, но делегация МВФ едет в Москву не за этим. У неё более важное задание и настолько важное, что ради него пришлось пойти на уступку кремлёвцам и согласиться на Москву как место встречи, вместо нейтральной страны. Это даёт кремлёвцам имиджевый бонус – РФ не в международной изоляции, что, собственно, и возмутило европейцев в действиях МВФ, имеющего штаб-квартиру в Вашингтоне. Но бонус слабенький.

Базовая формула деятельности МВФ – деньги и советы в обмен на либерализацию в экономике и социуме какой-либо страны. Для некоторых стран, в частности для Украины, слово либерализация заменяется демократизацией. МВФ не будет менять свои принципы даже для РФ, чтобы в кремле не говорили о её величии и прочем. Если МВФ возобновляет контакты и шлёт делегацию в Москву, то только за этим, а не из любви к экономической статистике и науке. Если кремлёвцы приглашают МВФ и настаивают на встрече в Москве, то в нынешней ситуации это означает только одно – они принимают его формулу. То есть, прощай юань, и снова, здравствуй, доллар. Пусть и в форме спецединц заимствования, в которых работает МВФ.

Возобновление контактов между РФ и МВФ – это симптом того, что кремлёвцы хотят обсудить, сколько денег они получат за прекращение войны с Украиной и за транзит от "путина" к новому Хрущёву, Горбачёву или Ельцину. Разговоры будут не только о деньгах, но и о возобновлении доступа к технологиям и оборудованию для добычи газа и нефти на шельфе Ледовитого океана. Тема нефти имеет также самое прямое отношение к войне, и это можно проиллюстрировать одной древней историей.

Осенью 1982 г., когда Андропов стал генсеком КПСС, мы, рядовые ремонтники танков и прочего в советской армии, попались на глаза очень пожилому зампотеху полка, который дружески счёл сообщить, теперь будет как при Сталине. Но самое главное, нам придётся экономить солярку и бензин, так как их надо будет беречь для войны, а она, похоже, по его расчётам, должна была скоро начаться. Зампотех предлагал перевозить на тачках то, что возили на автомобилях, но плана действий не имел. Зато мыслил, как государственник.

О грядущем дефиците бензина, керосина и солярки в РФ массово заговорили после атак дронами на НПЗ. По оценкам, на нефтебазе в Пролетарске сгорела почти суточная добыча нефти РФ. После этого в Ростовской области на продажу выставили 4 частные нефтебазы и один неработающий НПЗ.

Ракеты АТАКАМС могут оставить армию РФ без топлива и загнать в глухую оборону. Это тот козырь, который лежит в кармане у Байдена. В условиях падения добычи нефти в РФ и разрушения многих НПЗ, её самолёты не смогут летать хоть с крылатыми бомбами, хоть с обычными, а армия активно наступать. Кстати, отступать ей придётся тоже в пешем порядке, побросав ковры и унитазы. Отсутствие топлива нельзя подменить рассказами о несметных богатствах недр РФ. Байден показывает этот козырь кремлёвцам, и в результате в Москву едет МВФ, чтобы предварительно обсудить, чего и сколько они хотят за транзит власти.

Происходит это на фоне дипломатического рывка, к которому готовятся в Белом доме.

С 22 по 23 сентября на Генассамблеи ООН "высокая лига" выступлений глав стран, где РФ будут серьёзно бить. На других заседаниях тоже будут бить. РФ намерена взять реванш в Казани на саммите БРИКС с 22 по 24 октября. Но в кремле, похоже, питают всё меньше иллюзий на Казань. В ноябре или начале декабря, безотносительно от результата выборов в США, делегацию РФ пригласят на Второй саммит мира. Зачитают что-то из вердикта, над формулировками которого, по сути, начинает работать МВФ. Если кремлёвцы примут это для обсуждения, то запустится процесс. Если не примут, то Байдену как президенту до 20 января, придётся доставать АТАКАМС и другие козыря. Если кремлёвцы не дотянут до Второго саммита мира без срывов, то Белому дому и ЕС придётся вводить в игру козыря.

Возможны и другие варианты, так как вся эта политика ещё не стала историей.