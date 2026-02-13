Звільнити Бубку і Борзова з МОК просто так неможливо. Що робити?

Бубка та Борзов. Підводні камені звільнення з МОК

Звільнити просто так Бубку та Борзова з Міжнародного олімпійського комітету неможливо. Єдиний вихід – змусити їх (через публічний тиск) самим написати заяви про звільнення. І це значно складніше, ніж багатьом зараз здається.

1. Структура МОК така, що держава (НОК) не мають можливості відкликати своїх представників. Такої процедури, в принципі, не існує. Члени МОК обираються як індивіди, а не представники держав. А звільнити їх можна через виключний перелік причин (корупція, політична заангажованість в діяльності, як члена МОК, власне бажання). Іншими словами, формально і Борзов, і Бубка можуть залишатися в МОК.

2. Ситуація ускладнюється тим, що в процесі подальших дій, для нас було б контрпродуктивним ввійти в жорсткий клінч з МОК. Особливо, зважаючи на те, що росіяни зараз активізували діяльність на різних навколоспортивних майданчиках. Лише за минулий рік федерації дзю-до та тхеквондо (олімпійські види спорту) повернули росіян під їхнім прапором на змагання. Федерація шахів дозволила юнацьким російським збірним виступати під російським прапором. А олімпійський комітет помʼякшив участь росіян в Параолімпійських іграх.

3. Іншими словами, ми маємо надскладну ситуацію, де є бажання витягнути шаблю і піти в атаку. Але є й вагомі застереження. Адже ця одна атака, особливо, якщо вона буде спонтанною і непродуманою, може ускладнити всю ту кулуарну гру, яку веде України останні роки по забороні участі РФ виступати під російським прапором. Тому ми маємо дуже розумно підійти до нашої відповіді на справу Гераскевича. Виходячи не лише з бажання відповісти на несправедливість, але й з того, як ускладнити в майбутньому доступ росіян до спортивних змагань. І тут нема прямих ліній з точки А в точку Б. На жаль.

4. Але повернімося до Борзова та Бубки. Змусити їх самих написати заяви (а інших варіантів, поки не видно) можна лише публічним тиском, який має не припинятися довгий час. По суті, вони мають зрозуміти, що немає точки в світі, де їм можна сховатися від цього публічного тиску. Не переслідування, а саме тиску на тих, хто не засуджує публічно такі ганебні прояви зневаги до українців.