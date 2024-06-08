Знищення Каховської греблі: до чого призвела слабка реакція світової спільноти

6 червня виповнюється рік з часу підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, знищення електростанції, водосховища, затоплення населених пунктів Херсонської області. Підрив греблі Каховської ГЕС - це свідомо скоєний воєнний злочин Москви, який призвів до гуманітарної і екологічної катастрофи, величезних матеріальних збитків і загибелі людей. Техногенні та гуманітарні катастрофи - це тактика Росії у війні з Україною. Атаки на греблі ГЕС, електростанції, житлову забудову, об’єкти ядерної, хімічної та гірничої промисловості здійснюються, щоб перетворити Україну на місце, непридатне для життя.

Спорудження Каховської ГЕС у 50-х роках ХХ століття започаткувало каскад Дніпровських ГЕС. При цьому Каховське водосховище було найбільшим за площею з-поміж інших. Каховська ГЕС забезпечувала річне регулювання стоку Дніпра, зрошення та водозабезпечення засушливих районів півдня України, а також навігацію Дніпром від Херсона до Запоріжжя. Поблизу Нової Каховки, у містечку Таврійськ, також бере свій початок Північнокримський канал — іригаційна споруда, яка забезпечувала близько 85% потреб Криму у прісній воді. Дамба Каховської ГЕС мала стратегічно важливе значення не лише через енергетичні потужності станції, але й тому, що з'єднувала правий та лівий береги Дніпра через автомобільний і залізничний мостові переходи через греблю.

Російські окупанти з'явились на Каховській ГЕС в перший день повномасштабної збройної агресії проти України 24 лютого 2022 р. У травні 2022 року з Каховської ГЕС були скинуті великі обсяги води, при цьому не працювали два гідроагрегати. Окупанти не надавали можливості для проведення ремонтних робіт. Через скидання води частково затопило Нову Каховку. 11 листопада 2022 року, під час відходу російських військ на лівий берег Дніпра, вони вчинили диверсію, потужним вибухом зруйнувавши дорожнє полотно.

Російські окупанти замінували ГЕС у перший день вторгнення в Україну і підірвали її 6 червня 2023 року. Про плани окупантів підірвати Каховську ГЕС українська влада попереджала задовго до катастрофи. Відповідальність за руйнування греблі і затоплення Херсонщини несе Росія. Адже саме російські окупанти захопили та контролювали греблю і Каховську ГЕС із початку повномасштабного вторгнення. Росіяни підірвали Каховську ГЕС саме в ті дні, коли Україна розпочинала довгоочікуваний контрнаступ на півдні, зокрема у Запорізькій області. Потужні вибухи зруйнували машинну залу станції і значну частину греблі. Каховське водосховище перестало існувати. Вивільнені води Дніпра почали швидко затоплювати численні села й міста нижче за течією на обох берегах річки, загалом у зоні затоплення опинилися близько 80 населених пунктів включно з Херсоном. Російська пропаганда традиційно звинуватила у трагедії Україну, заявляючи про "ракетний удар ЗСУ". Натомість Сили оборони України вже в першу добу повідомили, що підрив Каховської ГЕС відбувся зсередини, а втілили цей злочин військові 205-ї мотострілецької бригади окупаційної армії РФ. Подальші події лише підтвердили це. Докази вказують на відповідальність Росії за цілеспрямований підрив Каховської ГЕС. Майже сотня населених пунктів півдня України опинилися у зоні підтоплення. Десятки тисяч українців мали рятуватися від загрози життю.

Дамбу будували за радянських часів, тожРосія "мала кожну сторінку інженерних креслень" і знала все про "ахіллесову п’яту" всередині греблі. За масштабом наслідків, спричинених знищенням ГЕС і Каховського водосховища, підрив станції став одним із найважчих злочинів російської армії у війні проти України. Лише на підконтрольному українській владі правобережжі Херсонської області в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС і подальших руйнувань та затоплень загинуло понад 30 осіб. Точна кількість жертв на окупованому лівобережжі, яке найбільше постраждало внаслідок підриву ГЕС, досі залишається невідомою. Окупанти заявляли про 59 загиблих, однак ця кількість набагато більше. Зокрема лише в окупованому місті Олешки, населення якого на момент повені становило близько 16 тис. осіб, кількість загиблих обчислюється принаймні сотнями. Фахівці оцінили суму прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, щонайменше у $2 млрд. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості. Підрив Каховської ГЕС також фактично став злочином екоциду. Знищення ГЕС мало руйнівний вплив на екологічні системи та біорізноманіття півдня України. Одномоментне осушення величезного водосховища призвело до загибелі великої кількості риби й тварин, заболочення осушених земель, зміни кліматичного режиму регіону. Злочин росіян став також ударом по сільському господарству Херсонщини, яке значною мірою залежало від зрошувальних систем, що живилися з Каховського водосховища. Внаслідок підриву окупантами греблі Каховської ГЕС Україна втратила 35−40% запасів питної води, яку могла б споживати упродовж року. Нині колишнє Каховське водосховище перетворилося на ліс.

У березні 2024 року, коли Росія завдала ракетного удару по Дніпровській ГЕС, цей новий злочин став наслідком слабкої реакції світової спільноти на підрив росіянами Каховської ГЕС рік тому. Неналежна оцінка катастрофи на Каховській ГЕС призводить до нових цинічних російських ударів по таких стратегічно важливих гідроспорудах. З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила більше 110 ракет по гідроелектростанціях України.