Вуличні ринки Лондона: 10 місць для цікавого шопінгу в британській столиці

Відчути атмосферу британської столиці можна, відвідавши знамениті лондонські ринки. Обирайте місце до смаку: одні пропонують круті сувеніри та вироби ручної роботи, інші – першокласну їжу та смачну вуличну їжу, а ще інші – можливість поповнити колекцію антикваріату.

Лондонські ринки розкидані по всьому місту: деякі працюють щодня, інші – лише в певні дні. Тож ви легко зможете вибрати один із найкращих ринків поблизу вашого місця проживання в Лондоні або включити його в маршрут прогулянки містом. Величезні криті торгові зони та знамениті вуличні ринки Лондона відкриють нову перспективу на британську столицю, дозволяючи ближче познайомитися з місцевою культурою та характерами її мешканців. Від антикваріату й коштовностей до продуктів від місцевих фермерів і модного одягу – ці топ-10 лондонських ринків мають усе, що вам потрібно.

1. Alfies Antique Market

Найбільший критий ринок Лондона, заснований понад 40 років тому Бенні Греєм, займає чотири поверхи торгового центру в Мерілебоні (раніше тут розташовувався універмаг Jordan’s). Будівля в єгипетському стилі з архітектурою ар-деко ідеально відповідає спеціалізації ринку.Цей величезний ринок площею 35 000 квадратних футів вміщує близько сотні продавців, які пропонують антикварні меблі, коштовності, вінтажний одяг, предмети для дому та декор. Тут можна знайти унікальні речі, яких немає на інших ринках. Наприклад, у Dodo Posters продаються вінтажні кінопостери та реклама, а в Diplomat Treasures International – американські різьблені вироби, китайські вази та антикварні меблі.Обійти всі крамниці такого великого ринку, як Alfies, непросто, особливо якщо ви шукаєте щось конкретне. Але після шопінгу можна відпочити в чудовому кафе на даху торгового центру: приходьте сюди на бранч, бургер, післяобідній чай або відсвяткуйте вдалу покупку келихом просекко.

Адреса: 13-25 Church St, London NW8 8DT

Вебсайт: www.alfiesantiques.com

2. Borough Market

Історичний продуктовий ринок у Лондоні працює тут із 13 століття. Джерело: Pixabay Історичний продуктовий ринок у Лондоні працює тут із 13 століття. Джерело: Pixabay

Найвідоміший продуктовий ринок Лондона існує з 13 століття. Цей історичний ринок – найстаріший у місті, і протягом багатьох століть він залишається жвавим місцем, де можна купити будь-які продукти, пообідати та поспілкуватися. Піти звідси голодним неможливо: вам обов’язково запропонують скуштувати різні види в’яленого м’яса, хліба, сиру чи випічки. Сьогодні тут представлені продукти з усього світу, а не лише британські, як колись.Цей ринок – найпопулярніший у Лондоні, тому буває дуже людно. Якщо ви йдете за покупками, приходьте рано, щоб уникнути натовпу. Але якщо ви потрапите в розпал торгівлі, зможете поспілкуватися з мандрівниками з усього світу. Для туристів цей ринок – must-visit, щоб зробити фото та спробувати різноманітну вуличну їжу. Приєднуйтесь і скуштуйте французькі сендвічі з качиним конфітом, тосканське смажене м’ясо або іспанські чоризо. Або ж візьміть смаколики у вуличних продавців чи сусідніх Bread Ahead і Neal’s Yard Dairy та влаштуйте пікнік біля річки.

Адреса: 8 Southwark St, London SE1 1TL

Вебсайт: www.boroughmarket.org.uk

3. Brick Lane Market

Ця інституція Східного Лондона об’єднує п’ять модних ринків, відомих як Truman Markets. Місцеві ятки пропонують різноманітні товари – від фруктів і овочів до побутових речей і дрібничок. Найбільш жваво тут у неділю, коли відкриваються всі ятки, а прилеглі вулиці заповнюються торговцями, що продають ковдри, антикварний посуд, меблі, іграшки та будь-що, що можна продати.Прогуляйтесь бічною вуличкою до Backyard Market – величезного критого магазину з предметами мистецтва та ремесел, від одягу й листівок до оригінальних коштовностей і аксесуарів від молодих дизайнерів. У залі ресторану The Sunday Upmarket можна скуштувати страви з усього світу та оглянути асортимент із понад 200 полиць. Тут є все: від вінтажного одягу до товарів нових і відомих дизайнерів, а також предмети для дому та коштовності. Завітайте до колишньої пивоварні Old Truman Brewery, наповненої бутиками, дизайнерськими аутлетами, незалежними магазинами та галереями. Не пропустіть Ely’s Yard Street Food – дворик за виставковими просторами, де розташовані продавці вуличної їжі. Більшість яток працюють щодня, поруч є столи для пікніка та крита зона відпочинку. Улюблене місце для перекусу – Brick Lane Beigel Bake, де можна скуштувати знамениті бейгли з солониною будь-коли.

Адреса: Brick Lane, London E1 6QR

Вебсайт: www.bricklanemarket.com

4. Brixton Village і Market Row

Ці два найкращі криті ринки, розташовані поруч, знаходяться в одному з найжвавіших районів Лондона – Брікстоні. Останніми роками ці місця стали центром кулінарної різноманітності та зустрічей для гурманів. Займіть столик в одному з яскравих ресторанів і насолоджуйтесь стравами різних кухонь світу. Тут є відомі заклади, як-от Honest Burgers і Franco Manca, а також колоритні ресторани, що спеціалізуються на кухнях різних країн. Наприклад, Etta’s Seafood Kitchen пропонує ямайську та європейську кухню, а Jalisco – мексиканську вуличну їжу. Окрім закладів із їжею на винос, тут є чудові магазини з фруктами, овочами, м’ясом і рибою для домашньої готівлі.Але ці лондонські ринки – не лише про їжу. Тут є галерея магазинів, де продають мистецтво, побутові товари, одяг, коштовності тощо. Наприклад, шанувальникам моди варто зазирнути до Leftovers із вінтажним і ретроодягом та дизайнерськими костюмами. Цікавий посуд і кухонне приладдя можна знайти в Cornercopia Homestore.

Адреса: Brixton Village, Coldharbour Ln, London SW9 8PS

Вебсайт: www.brixtonvillage.com

5. Broadway Market

Відвідуючи популярні ринки, спробуйте місцеву вуличну їжу. Джерело: Pixabay Відвідуючи популярні ринки, спробуйте місцеву вуличну їжу. Джерело: Pixabay

Розташований у модному районі Хакні, один із найкращих ринків Лондона отримав нове життя після трансформації у 2004 році. Заснований у 1890-х роках, він пережив періоди занепаду та відродження. Сьогодні це не просто традиційний ринок із фруктами та овочами, а популярне місце для креативних людей і хіпстерів Хакні, які живуть тут із сім’ями.Ринок працює по суботах з 9:00 до 17:00, пропонуючи близько 135 яток із їжею, кавою, книгами, продуктами, одягом і квітами. Обов’язково спробуйте вуличну їжу: сендвічі від Deeney’s, шоколадні еклери від Floris Bakery, бургери з крабовими котлетами від Fin and Founder або буріто від Yorkshire Burrito. У будні ринок закритий, але, як і всі міські ринки Лондона, він оточений милими кав’ярнями, розкішними бутиками та ресторанами. Під час різдвяних свят відвідайте Broadway Market, щоб помилуватися прикрашеними ялинками та відчути святкову атмосферу.

Адреса: Broadway Market, London E8 4PH

Вебсайт: www.broadwaymarket.co.uk

6. Camden Market

Цей ринок об’єднує мережу яток у кількох сусідніх вуличних і критих ринках у жвавому районі Кемден Таун. Щотижня сюди приїжджають близько 250 000 відвідувачів, що робить його четвертою за популярністю пам’яткою Великої Британії. Camden Lock Market пропонує криті магазини зі шарфами, взуттям, коштовностями та шкіряними виробами ручної роботи, а також ятки з вуличною їжею. Після огляду яток скуштуйте сувлакі, піцу в нью-йоркському стилі, веганське карі чи кокосові млинці.Buck Street Indoor Market пропонує цікавий одяг, коштовності та туристичні сувеніри. Наймодніша частина – Camden Stables Market, де можна знайти незвичайні меблі, панк- чи готичний одяг і оригінальні подарунки. Ринок працює щодня, але зазвичай дуже людно, тож приходьте рано вранці або в будній день, якщо хочете оглянути все спокійно.

Адреса: Camden Lock Pl, London NW1 8AF

Вебсайт: www.camdenmarket.com

7. Columbia Road Flower Market

Один із найгарніших вуличних ринків Лондона відкривається щонеділі неподалік від центру Шордітча. З 8:00 до 15:00 вузька вулиця заповнена квітами, кімнатними рослинами, кущами, травами та саджанцями. Ринок переповнений місцевими та туристами, тож приходьте рано для найбільшого вибору або ближче до закриття для вигідних пропозицій. Продавці приймають готівку та картки.Після вибору букета чи рослини в горщику прогуляйтеся провулками біля ринку. Тут є чудові кав’ярні, ресторани, цікаві магазини, галереї та антикварні крамниці. Наприклад, скуштуйте місцеві продукти в Jones Dairy, випийте пива в The Nelson’s або посидьте на терасі пабу Birdcage. Смачні закуски є в Tapas Joint Laxeiro, а булочку з корицею чи каву – у Pavilion Bakery чи Hermanos.

Адреса: Columbia Rd, London E2 7RG

Вебсайт: www.columbiaroad.info

8. Covent Garden Market

Ринки стають популярними туристичними напрямками. Джерело: Pixabay Ринки стають популярними туристичними напрямками. Джерело: Pixabay

Ще один із найкращих ринків Лондона, який став справжньою туристичною пам’яткою. У 1970-х роках тут відкрився невеликий ринок із фруктами та овочами. Сьогодні будівля 19 століття з колонами вміщує торгову зону з акцентом на антикваріат і дизайнерські товари, а також відомі салони краси та ресторани.Відвідайте Apple Market з вівторка по неділю, де незалежні продавці пропонують оригінальні вироби ручної роботи. Для унікальних коштовностей завітайте до Culpably Cute, а для сувенірів, як-от розписані вручну футболки із зображенням пам’яток Лондона, – до Painted London. Колекціонерам варто відвідати ринок у понеділок, коли простір заповнюють продавці антикваріату та вінтажних речей, як-от вивіски, камери чи друкарські пластини. Ринок завжди людний, тож для спокійної прогулянки приходьте ввечері.

Адреса: Covent Garden, London WC2E 8RF

Вебсайт: www.coventgarden.london

9. Greenwich Market

Серед історичних ринків Лондона цей вирізняється спеціалізацією на мистецтві, ремеслах і антикваріаті. Заснований у 18 столітті, він є єдиним ринком Лондона, включеним до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.Ринок працює щодня з 10:00 до 17:30, але взимку – з вівторка по неділю. Близько 120 яток пропонують вживані меблі, коштовності, одяг і незвичайний декор. У вівторки та четверги працюють основні антикварні ятки, що приваблюють колекціонерів. Навколо ринку є незалежні магазини та філії модних мереж. Близько 40 яток із вуличною їжею та напоями дозволяють насолоджуватися шопінгом довго, а потім відпочити в пабах, ресторанах чи винних барах поблизу. Оскільки ринок розташований в історичному районі, після шопінгу відвідайте Королівську обсерваторію чи Національний морський музей.

Адреса: Greenwich Market, London SE10 9HZ

Вебсайт: www.greenwichmarket.london

10. Maltby Street Market

Якщо ви не любите шопінг серед туристів, цей ринок – для вас. Невелика алея в жвавому районі Бермондсі, оточена залізничними арками та прикрашена кольоровими прапорами, з 2010 року є домом для одного з найкращих вуличних ринків Лондона. Цей чарівний ринок – улюблене місце гурманів. Він ще не переповнений туристами, тож приходьте на вихідні для спокійного шопінгу за якісними продуктами та напоями.Ринок невеликий, але компенсує розмір якістю та асортиментом. Близько 30 яток пропонують різноманітну їжу та напої. Купіть м’ясо в мозамбікському стилі перi-перi, шоколадні тістечка в Bad Brownie, зелений сік у Bumpin’ Rinds або крафтове пиво. У ресторанах ринку можна пообідати, а не брати їжу на винос. Або прогуляйтеся до зони Spa Terminus, де продають найкращі сири, вино, каву, мед і морозиво.

Адреса: Maltby St, London SE1 3PA

Вебсайт: www.maltby.st

Поради для відвідувачів

Ранній прихід: Популярні ринки, як Borough чи Camden, часто переповнені. Приходьте рано, щоб уникнути натовпу та отримати найкращий вибір товарів.

Готівка та картки: Більшість ринків, як-от Columbia Road, приймають і готівку, і картки, але майте трохи готівки про всяк випадок.

Вулична їжа: Не пропустіть шанс скуштувати вуличну їжу – від бейглів у Brick Lane до буріто в Broadway Market.

Планування маршруту: Додайте ринки до прогулянки містом. Наприклад, після Greenwich Market відвідайте Королівську обсерваторію, а після Borough Market влаштуйте пікнік біля Темзи

Сезонні події: Під час різдвяних свят ринки, як Broadway Market, прикрашають ялинками, створюючи особливу атмосферу

Чому варто відвідати лондонські ринки у 2025 році?

Лондонські ринки – це не лише шопінг, а й унікальна атмосфера, що відображає дух міста. Від історичного Borough Market до модного Camden і затишного Maltby Street – кожен ринок пропонує щось особливе. Пориньте в культуру Лондона, скуштуйте вуличну їжу та знайдіть унікальні скарби у 2025 році!