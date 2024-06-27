Українці залишаться без пенсії: кого це стосується

Пенсіонери можуть не отримати виплати в липні. Це стосується тих громадян, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, та не пройшли ідентифікацію.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Зокрема, це потрібно для того, аби ПФУ знав, що виплати отримує саме та людина, якій вони призначені.

Згідно з постановою Кабміну від 05.11.2014 № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщеної особи, які отримали його до 24.02.2022 року та одержують пенсію в "Ощадбанк", повинні пройти фізичну ідентифікацію.

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Це можна зробити:

особисто, звернувшись до "Ощадбанку" або до сервісного центру ПФУ з документом, який посвідчує особу;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою віддаленого КЕП Дія.Підпис (Дія ID), створеного у мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

за допомогою відеоконференцзв’язку;

у закордонній дипломатичній установі.

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