Украинский дрон атаковал автобус с детьми из Беларуси… Но украинский ли?

Російськими пропагандистськими ресурсами шириться шокуюча новина – український дрон завдав удару по автобусу з дітьми, які їхали з Білорусі на відпочинок до Геленджика!

Удар було завдано, коли автобус рухався трасою А-240 у Почепському районі Брянської області. За попередніми даними, загинула жінка, яка супроводжувала дітей, поранено шістьох осіб, у тому числі четверо підлітків.

Звісно, навіть без будь-яких результатів експертизи та завершення слідчих дій російська сторона істерично звинувачує в ударі Україну, а в новинних стрічках ширяться фото та відео атакованого автобуса. І, чесно кажучи, краще б вони ці фото не публікували, адже це просто зізнання у скоєному!

Але про все по порядку.

Але, перш ніж розібрати до дрібниць цю провокацію, організовану російською стороною, тобто навіть без інтриги відразу розкриваю карти, хочу зазначити, що не розумію, що продовжують робити туристичні автобуси в росії, країні, яка перебуває у стані війни і де ведуться активні бойові дії? Відправляти дітей на відпочинок до росії, у Геленджик — що це за безвідповідальні батьки?

На сьогодні вся російська територія — це зона бойових дій і потенційних ризиків для всіх, хто на ній перебуває!

А тепер повернемося до трагедії в Брянській області.

По-перше, хочу, щоб ви розуміли, що таке траса А-240 і Почепський район. Це понад 60 км від кордонів з Україною. Це дуже важливий момент для подальшого розуміння, чому ми маємо справу з російською провокацією.

По-друге, зверніть увагу на фото пошкодженого автобуса. За характером пошкоджень можна зробити висновок, що це був малопотужний FPV-дрон. Не дрон типу "middle-strike", наприклад, Hornet, а саме малопотужний засіб ураження. І це найцікавіше!

FPV-дрон літає на відстані до 20 км, а на оптоволокні — в середньому до 40 км. Крім того, дрон запускається з закритої позиції для безпеки оператора, тобто з урахуванням безпечної зони ще щонайменше 5 км.

Таким чином, український FPV-дрон ніяк не міг би залетіти з території України й завдати удару по автобусу, що перебував на відстані понад 60 км від кордону, адже для цього йому довелося б подолати понад 65 км.

Тобто, за логікою речей, якби це був оптоволоконний дрон, то запускатися він мав би приблизно з території Погарського району Брянської області, села Погар або Трубчевська, а якщо це звичайний FPV-дрон, то його запуск мав би здійснюватися саме з Почепського району Брянської області!

Я не пригадую, щоб Україна на сьогодні контролювала таку площу та глибину Брянської області, а якщо уявити собі проникнення якоїсь ДРГ, то їм довелося б подолати від 20 до 40 км досить добре патрульованої та контрольованої зони в Брянській області. І все заради чого? Щоб завдати удару FPV-дроном по автобусу з дітьми? Хоча все те саме можна було б зробити за допомогою дрона типу "middle-strike"…

По-третє, вже не технічні моменти. Буквально днями так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв’ю, в якому вибачався перед Володимиром Зеленським і запевняв президента України в тому, що Мінськ не планує нападу на нашу країну. Це інтерв’ю явно болісно сприйняли в Кремлі й цілком могли б спробувати поставити Лукашенка на місце подібним терористичним актом провокаційного характеру.

Адже після удару по автобусу з дітьми та заяв російської сторони про те, що це зробили українці, Лукашенко муситиме на це відреагувати. Як у контексті своїх недавніх заяв, так і в контексті явного наміру російської сторони — це провокація, спрямована не стільки на демонізацію України, скільки на втягнення Білорусі у війну проти України.

Отже.

Автобус із білоруськими дітьми, які їхали на відпочинок до країни, де триває війна, небезпечним маршрутом, нібито атакує український дрон, який з території України ніяк не міг би долетіти до місця теракту, причому це сталося саме відразу після миротворчих заяв Лукашенка на адресу України. Російська сторона, навіть не провівши як слід розслідування, одразу почала звинувачувати в усьому Україну, хоча, якби слідчі дії були проведені, то існував би великий ризик викрити самих себе…

Їздити до росії небезпечно не тільки тому, що це зона бойових дій, а й тому, що ви не з власної волі в будь-який момент можете стати жертвою російської провокації, яку вона задумує з тією чи іншою метою.