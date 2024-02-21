Український бізнес в умовах війни: Інтеррибфлот допомагає ЗСУ

Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на український бізнес. Вже майже два роки українські підприємці вимушені адаптувати свої бізнес процеси до нових суворих реалій. Лише одиниці працюють як раніше — більшість підприємств намагається пережити війну, продовжують платити податки та допомагають військовим.

Поціновувачам рибних продуктів добре відома група компаній "Інтеррибфлот", чия продукція під маркою "Аквамарин" багато років успішно продається в Україні. Станом на сьогодні це один з головних виробників рибних консервів в Україні. У складних умовах порушення логістичних зв’язків, компанії вдалося зберегти робочі місця для своїх працівників та утримати виробництво. Наразі в компанії працює понад 400 осіб. "Інтеррибфлот" продовжує виконувати контракти з національними торговими мережами, де споживачі можуть знайти улюблену рибну продукцію навіть під час військових дій. Це дозволило компанії продовжувати сплачувати податки та збори до бюджету: 97 млн грн у 2022 році та 104 млн грн у 2023 році.

Засновник групи "Інтеррибфлот" Григорій Луцай переконаний, що кожен підприємець і його бізнес напряму залежать від прибутків та витрат. Під час війни витрати доводиться скорочувати, бо скорочуються прибутки. "Але так само чітко кожен підприємець розуміє свою відповідальність — перед працівниками, споживачами, перед нашими захисниками, завдяки яким ми можемо сьогодні працювати", — говорить Луцай.

"Інтеррибфлот" підтримує ЗСУ, виготовляючи і поставляючи рибні консерви силам оборони. За час війни в підрозділи по всій Україні вже було поставлено понад 12 млн банок продукції. Компанія також допомагає цивільному населенню. На весні 2022 року, волонтери почали звертатися до "Інтеррибфлот" за гуманітарною допомогою і продукти довготривалого зберігання торгових марок "Аквамарин", "Море" та "Флотські" стали невід'ємною частиною раціону як для військових, так і українців в найбільш постраждалих від війни регіонах.

Свічки в банках "Аквамарин" та FPV-дрони

Про окопні свічки в Україні сьогодні нажаль знають навіть діти. Тисячі людей виготовляють їх по всій країні, адже це простий та ефективний спосіб зігріти бійців в окопах холодною зимою. Найкращою основою для такої свічки виявилася бляшана банка від консервів. "Інтеррибфлот" співпрацює з ГО "Окопні свічки" і вже передав понад 15 тисяч консервних банок волонтерам, з яких виготовлені і відправлені бійцям тисячі свічок.

"Ми займаємося і власним волонтерством, — розповідає співвласник групи "Інтеррибфлот" Андрій Чуклін. — Все починалось із щомісячних благодійних внесків до БФ "Повернись живим". Втім чим більше ставало працівників компанії, які приєднувалися до лав ЗСУ, тим більшою ставала необхідність підтримати їх спорядженням. "Інтеррибфлот" вирішив і цю проблему. А вже наприкінці 2023 року компанія закупила тепловізійні квадрокоптери та FPV дрони на суму понад 2 мільйони гривень, підтримавши в такий спосіб військових.

При настанні масштабної війни, соціальна місія для відповідального бізнесу стала важливішою ніж коли-небудь. "Інтеррибфлот" - це лише один із численних прикладів того, як співпраця бізнесу та громадян, об’єднання зусиль, допомогли Україні протистояти російській навалі. Подальша спільна робота держави та суспільства забезпечить нашу перемогу у цій війні.

Джерело: https://gazeta.ua/articles/promotion/_podatki-konservi-ta-droni-vid-interribflot-biznes-dopomagaye-krayini/1171876