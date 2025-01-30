Українські дрони регулярно завдають ударів по російським НПЗ

За результатами 2024 року удари українських дронів скоротили експорт російської нафти майже на 20%. Важливий аспект у тому, що системні удари по цих підприємствах призводять не тільки до паузи в їхній роботі, а й до втрати їх працездатності.

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По состоянию на начало 2022 года, до начала полномасштабного вторжения в Украину, продажа нефти и газа россией составляли практически 40% от формирования бюджета. На сейчас, "Газпром" – банкрот, филиалы "Роснефти", в большей своей части, банкроты. А ведь дроны пока только прилетают по НПЗ, а не по газораспределительным станциям.

В Кремле отчётливо должны понимать, что они тратят миллиарды долларов на войну с Украиной, чтобы захватить один квадратный километр за другим, но в настоящее время это им обходится в разы дороже, чем в 2022-м. Не в плане людских жизней, нет, Кремль никогда не считался с людскими жизнями. Даже если россия будет терять 500 человек на 1 квадратный километр захваченных территорий, её это не остановит до того момента, пока не остановится её нефтегазовый насос… Украина этот насос останавливает, методично и систематично.

Повторюсь и это пока ещё удары только по НПЗ, которые российская ПВО не может остановить, но которые только учащаются.

Военный преступник путин приводит россию к состоянию, когда их чистого экспортёра нефти и газа, она поступательно превращается в импортёра. И вот возникает вопрос – оно того стоило? Захват Бахмута, Мариуполя, Токмака, Авдеевки и прочих украинских городов, стоили того, что в один прекрасный для нас день, россия лишится нефтегазового насоса, раз и навсегда. И без западных технологий добычу и переработку никогда не сможет возродить, а пока есть оккупированные территории под контролем кремля, санкции отменены не будут.

Нищета и бездна, ради чего? Что же… 2025-й за окном. Год превращения россии, страны занимающей первое место в мире по запасам газа и шестое место по запасам нефти, в нефтегазового нищеброда. Вот об этом и можно будет говорить.