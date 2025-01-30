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Украинские дроны регулярно наносят удары по российским НПЗ

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

Украинские дроны регулярно наносят удары по российским НПЗ
Украинские дроны регулярно наносят удары по российским НПЗ

По результатам за 2024 год удары украинских дронов сократили экспорт российской нефти почти на 20%. Важный аспект в том, что системные удары по этим предприятиям приводят не только к паузе в их работе, но и потере их работоспособности.

По состоянию на начало 2022 года, до начала полномасштабного вторжения в Украину, продажа нефти и газа россией составляли практически 40% от формирования бюджета. На сейчас, "Газпром" – банкрот, филиалы "Роснефти", в большей своей части, банкроты. А ведь дроны пока только прилетают по НПЗ, а не по газораспределительным станциям.

В Кремле отчётливо должны понимать, что они тратят миллиарды долларов на войну с Украиной, чтобы захватить один квадратный километр за другим, но в настоящее время это им обходится в разы дороже, чем в 2022-м. Не в плане людских жизней, нет, Кремль никогда не считался с людскими жизнями. Даже если россия будет терять 500 человек на 1 квадратный километр захваченных территорий, её это не остановит до того момента, пока не остановится её нефтегазовый насос… Украина этот насос останавливает, методично и систематично.

Повторюсь и это пока ещё удары только по НПЗ, которые российская ПВО не может остановить, но которые только учащаются.

Военный преступник путин приводит россию к состоянию, когда их чистого экспортёра нефти и газа, она поступательно превращается в импортёра. И вот возникает вопрос – оно того стоило? Захват Бахмута, Мариуполя, Токмака, Авдеевки и прочих украинских городов, стоили того, что в один прекрасный для нас день, россия лишится нефтегазового насоса, раз и навсегда. И без западных технологий добычу и переработку никогда не сможет возродить, а пока есть оккупированные территории под контролем кремля, санкции отменены не будут.

Нищета и бездна, ради чего? Что же… 2025-й за окном. Год превращения россии, страны занимающей первое место в мире по запасам газа и шестое место по запасам нефти, в нефтегазового нищеброда. Вот об этом и можно будет говорить.

Источник:facebook.com

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