Українець Ярослав Антонов – зірка рингу США під крилом тренера Богдана Височанського

За кожним тріумфом Ярослава стоїть неперевершений тренер Богдан Височанський, майстер спорту України, багаторазовий переможець міджнародних змагань, визнаний професіонал зі світовим ім’ям, чиї методи та майстерність стали ключем до перемог та прославлення української школу боксу у світі.

На фото: Тренер Богдан Височанський разом з вихованцем Ярославом Антоновим

Богдан, сам маючи звання майстра спорту України та члена збірної, з 2016 року віддає всю душу тренерській діяльності. Свого вихованця Ярослава тренер називає "пахарем".

"Ярослав живе у залі, він перший приходить і останній виходить, це працелюбна і завзята людина, він найкращий апологет мого методу – багато працюй, багато перемогай", зазначує Богдан.

Ярослав у своєму відносно молодому для боксу віці вже провів 120 аматорських боїв, демонструючи неймовірну витривалість і технічну майстерність. Найяскравішим моментом стала перемога на Гімназіаді, де він у фіналі переміг чемпіона Азії.

Височанський автор свого власного методу у боксі, який вже широко відомий професіоналам, й він досить лаконічний. "Багато працюй, багато перемогай" - вже як прислівʼя у спортсменів у цьому колі.

Саме тому підготовка Ярослава до змагань, де він переміг найсильнішого боксера Азїї включала сім тренувань на тиждень, 15-кілометрові забіги з вагою, плавання та кругові тренування – усе під пильним наглядом Богдана.

На фото: Вихованець Богдана Височанського – Ярослав Антонов

Нещодавно Антонов став переможцем турніру "Golden Gloves". Це змагання серед найсильніших боксерів Америки.

Тренер Ярослава Богдан Височанський каже, що зараз зосередився на функціональній підготовці, адже Ярослав вже технічно "відшліфований", а його психологічна стійкість вражає – він майже не відчуває хвилювання перед змаганнями.

Нам залишається чекати, коли Ярослав разом із тренером отримає світові найпрестижніші пояси. Зараз же ми з вами є свідками народження нової зірки.