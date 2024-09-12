"Україна підтримує російську нафтову лазівку для Угорщини.

Угода дозволить уряду Віктора Орбана обійти санкції Києва щодо російського нафтового гіганта "Лукойл"."

З таким заголовком вийшла стаття у провідному європейському журналі Politico.

Україна дозволить РФ заробляти $6 млрд на експорті нафти через свою територію Україна дозволить РФ заробляти $6 млрд на експорті нафти через свою територію

Якщо наші урядовці думають, що європейці не слідкують та не розуміють, що відбувається в Україні, то вони дуже помиляються. А Україна своїми діями не тільки дозволить рф заробляти 6 млрд дол на експорті нафти через Україну, але і створила небезпечний прецедент по обходу санкцій, якій росія разом зі Словаччиною та Угорщиною може використовувати для продовження транзиту газу, що дозволить рф продовжити заробляти ще додаткові 5 млрд дол.

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КИЇВ — Мільйони барелів російської нафти тепер мають ‼️зелене світло з України на надходження до ЄС у рамках угоди з Угорщиною, що поклало край багатомісячному протистоянню через нові нафтові санкції Києва.

Згідно з угодою, російська енергетична компанія "Лукойл", продукцію якої зараз заборонено ввозити в Україну, замість цього продаватиме свою нафту угорському енергетичному гіганту MOL, який потім зможе транспортувати її через Україну до ЄС.

"Компанія MOL повідомила, що наразі вони є власниками продукту, який транзитом прямує через Україну, і ми цим задоволені", – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, відповідаючи на запитання POLITICO. "Це не російська компанія, це компанія MOL, яка здійснює транзит своєї продукції через українську систему".

Влітку Україна заборонила продукцію "Лукойлу" перетинати свій кордон, що викликало занепокоєння в Угорщини та Словаччини, які отримують російську нафту трубопроводом через Україну.

У заяві MOL заявило, що з понеділка "перейме у власність уражені обсяги сирої нафти на білорусько-українському кордоні".

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач високо оцінив обхідний шлях. "Ми вітаємо рішення від MOL. Це технологічне рішення", — сказав він.

Спочатку цю пропозицію оприлюднив Ґергей Гульяс, чиновник в приватному кабінеті прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який минулого місяця заявив, що Будапешт наполягає на обміні.

"Як тільки ми зможемо підписати контракти з українською стороною, вони набудуть чинності", - сказав він, додавши, що для забезпечення транзиту поза межами попередніх домовленостей буде коштувати додатково 1,50 долара за барель.

Хоча Угорщина спочатку стверджувала, що обмеження "Лукойлу" спричинять паливну кризу всередині країни, ЄС неодноразово відмовлявся втручатися, заявляючи, що потоки нафти продовжуються на попередньому рівні. Тим часом країни ЄС висловили розчарування тим, що Будапешт фактично заробляє на російській енергії, тоді як решті континенту доводиться відмовлятися від неї.

Угорщині дозволено імпортувати російську нафту на основі виключення санкцій, яке вона отримала два роки тому. Виняток був задуманий як тимчасовий захід, але Угорщина фактично збільшила імпорт нафти через український трубопровід на 50 відсотків з 2021 року. MOL також ‼️бачив рекордне зростання прибутку. Будапешт, який стикається з економічною кризою, отримав вигоду від великих податків, які сплачує компанія.

‼️‼️Угорщина та сусідня Словаччина також, схоже, наполягають на подібній угоді, яка дозволить їм продовжувати імпорт російського газу через Україну після закінчення транзитного контракту в кінці цього року.‼️‼️