Україна може викинути РФ із газової труби і заробити на цьому

А ось тепер я хочу нагадати, що писав і говорив про перспективи не російського газу в російській трубі. Починаючи з листопада 2024 року.

А так само передати полум'яний привіт хорошій низці товаришів, які стверджували, що такий варіант не реальний. Казав же їм - дивіться ближче до весни.

Реальний. Хоча б тому що

а) ПГС треба заповнювати вже з весни

б) Газ у трубі збиває рівень цін

в) Вирішення проблем у відносинах із низкою сусідів.

І, так, до такого рішення нас підводять наші європейські партнери, які в такому газі зацікавлені.

Що ми можемо зробити? Подумати ширше. Адже довгостроковий контракт на НЕ російський газ означатиме відсутність можливостей для Газпрому грати за цінами. І утвердження України як нормального передбачуваного транзитера.

Тобто вести переговори про можливість транзиту і газу з Центральної Азії.

В обох випадках однією з груп лобістів будуть компанії з ЄС і США, які там (та й в Азербайджані теж) видобувають вуглеводні. Це BP, ENI, TOTAL і навіть ExxonMobil. До слова, й угорська MOL там же.

Питання у вільних обсягах? Швидше питання в термінах угод. Є перспектива. Є запаси. Є зростання видобутку.

Адже є нюанс між просто "викинути РФ із газової труби" і "викинути РФ із газової труби і заробити на цьому".

Мені скажуть, що Росія заробить на транзиті. Так. Але вона втратить ще одну частку європейського ринку, яку сьогодні закриває рекордним зростанням поставок LNG. А доходи від транзиту не йдуть ні в яке порівняння з доходами від продажу. Якось так.