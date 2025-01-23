Указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми безпекової допомоги Україні

Президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми безпекової допомоги Україні. Це мені підтвердили в Пентагоні.

"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", — повідомив Голосу Америки посадовець Міноборони США.

Більше про це в новині в нас на сайті, посилання залишу в коментарях.

Також бачу новини про те, що в Пентагоні нібито звільнили чи відсторонили ВСІХ відповідальних за допомогу Україні. Скажу від себе - був там буквально вчора і бачив принаймні кількох людей, які працювали з українським напрямком, на своїх місцях.

Звісно, є нові люди на нових посадах, дехто звільнився ще раніше самостійно (наприклад Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони, яка серед інших відповідала за Україну та Росію), але про якісь таргетовані звільнення всіх працівників, які займались допомогою України, мені невідомо.

Так, за деякі напрямки відповідають вже нові люди, дехто з нижчих службовців залишається на своїх посадах, як і завжди відбувається за зміни влади, це нормальні процеси. Але важливо не змішувати все в одну купу.

Звісно, не можна гарантувати, що якихось суттєвих змін не відбудеться в майбутньому, бо в перші тижні нової влади тут все дуже швидко трансформується. Але станом на зараз ситуація така.