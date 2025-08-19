У Трампа все за планом. Поки що

Технічно-організаційні зустрічі у Вашингтоне пройшли згідно попереднього сценарію. Як і перемовини з путіним у Анкориджі.

Так, все те, що відбулося — саме технічні заходи, на яких не досягаються кінцеві рішення, незважаючи на максимально високій рівень учасників.

На Алясці путін просто підтвердив Д. Трампу готовність зустрічатися і домовлятися з В. Зеленським. Але на своїх умовах, звісно. Це мізерний, але крок до врегулювання, бо раніш Кремль пускав піну з рота, що Зеленським нелегітимний, і з ним домовлятися нема про що.

Далі у Вашингтоні Зеленський підтвердив Трампу, що готовий зустрічатися і домовлятися з путіним. Але теж на своїх умовах! Тобто, вихід ЗСУ з Донбасу для Україні є неприйнятним. І нам необхідні надійні гарантії безпеки. Зближення позицій України і рф поки що не відбулося ні на йоту.

Європейські лідери були у Вашингтоні саме для того, щоб підтвердити важливість гарантії безпеки не тільки для України, а і для ЄС загалом (а не для того, щоб закривати Зеленському рота, щоб знов не посварився з Трампом). А також підкреслити, що участь США у цих гарантіях є важливим елементом їх надійності.

Про цей підхід домовилися без проблем. І тоді Трамп зателефонував путіну, щоб запустити підготовку до зустрічі Зеленського і путіна. Путін погодився. І ось саме цей підготовчий процес і буде вирішальним. Саме у ході підготовки переговорів лідерів України і росії і будуть знайдені спільні позиція і прийнятні формулювання майбутньої мирної угоди. Або не знайдені.

Тобто, ніякої зради не відбулося, бо остаточних рішень нема. І перемоги не відбулося — з тієї самої причини. Все головне попереду. А поки що війна продовжується з максимальної інтенсивністю.