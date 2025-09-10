Оперативна заява генштабу ЗС Білорусі.

Тези

У ході взаємного обміну атаками між РФ та Україною частина БПЛА "збилася з курсу" внаслідок впливу РЕБ. Вже невідомі. Частину БПЛА було збито над Білоруссю. З 23-00 Білорусь обмінювалася інформацією про повітряну обстановку з Польщею та Литовською республікою "про наближення до їх кордонів "невідомих БПЛА". Тут уже невідомі - назвати російськими все ж таки страшно "Що дозволило польській стороні підняти винищувачі та збити БПЛА". Заява про те, що Польща у відповідь так само ділилася інформацією про повітряну обстановку - велику "ку" та подяку у бік поляків. (і тут можна згадати про підвищення ставок у політичному конфлікті за останні дні)

Висновок який зробили – обмін інформацією важливий елемент гарантії безпеки в регіоні та мовляв Білорусь і далі продовжить обмін інформацією з Польщею та країнами Балтії (теж примітно, вже не Прибалтикою).

І паралельно матеріал на державному News.by. Скрін додаю. Там уже просто "російські дрони порушили повітряний простір".

У Лукашенка запахло смаженим. Вплутуватися не хоче У Лукашенка запахло смаженим. Вплутуватися не хоче

Що з цього випливає?

На сьогодні офіційний Мінськ намагається максимально дистанціюватися від російських атак. І демонструє готовність співпрацювати із сусідами.

Це ще не відлига у стосунках. Просто є колосальний страх перед провокаціями під чужим прапором, які можуть не залишити свободу маневру.

При цьому найімовірніше протягом найближчих тижнів буде активізовано американський переговорний трек та контакти з КНР. В ідеалі – окремий трек діалогу з Польщею (але тут поки що під великим питанням). У разі наявності "польського переговорного треку" обговорюватиметься і звільнення низки політичних ув'язнених, які є важливими для польської сторони.

Чи розвиватимуться стосунки в такому руслі далі?

Якщо і будуть, то не лінійно. Для РФ вкрай невигідний вихід Білорусі зі спіралі ескалації конфлікту із сусідами. Тому російські рішення також не за горами.

Але подія, яка дозволяє спробувати "зробити крок назад", сталася. І поки що офіційний Мінськ намагається використати цей привід.

Забавно, що пропагандисти, які останні два місяці були "на вістрі" антипольської істерії, теж за командою дещо зменшили оберти.