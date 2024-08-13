У Лукашенка на складах закінчилася зброя?

Цікаві новини приходять із Білорусі.

Згідно з інформацією, що там з'явилася, Олександр Лукашенко дав розпорядження МО РБ передати російській стороні деяку кількість військової техніки зі складу діючих підрозділів.

Не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності, але навіть якщо й так, то насправді не можна сказати, що новина таки нова. У 2022 році Білорусь стала першою країною, яка передавала техніку та боєприпаси росії, що зіткнулася з проблемою високих втрат і обмеженості можливостей щодо їх компенсації.

Наприклад, у 2022 році лише з 969-ї бази резерву танків вивезено понад 100 одиниць танків Т-72А. Боєприпаси були вивезені в кількості понад 65 тисяч тонн. У нинішній ситуації, катастрофічних втрат РВВ і відкритті ще й Курського напряму, до якого російське командування не було готове, запит про техніку від Росії цілком логічний і передбачуваний.

Крім того, з Білорусі вирушають розрахунки підрозділів ракетних військ та артилерії на полігон Росії для відпрацювання питань бойового застосування. Не виключено, що саме в рамках проведення цих заходів до Росії буде перекинуто й техніку.

Але, що найцікавіше, то це те, що інформація про передачу техніки стосується діючих підрозділів. А це наводить на запитання, а що зі складами та арсеналами? Невже Лукашенко 2022-го дозволив їх усе спустошити, а тепер доводиться віддавати те, що в комплекті?

Загалом інформація цікава до роздумів.