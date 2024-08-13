У Лукашенко на складах закончилось оружие?

Интересные новости приходят из Беларуси.

Согласно появившейся там информации, Александр Лукашенко дал распоряжение МО РБ передать российской стороне некоторое количество военной техники из состава действующих подразделений.

Не знаю, насколько эта информация соответствует действительности, но даже если и так, то на самом деле, нельзя сказать, что новость прямо таки новая. В 2022-м году Беларусь стала первой страной, которая передавала технику и боеприпасы россии, столкнувшейся с проблемой высоких потерь и ограниченности возможностей по их компенсации.

Например, в 2022-м году только с 969-й базы резерва танков вывезено более 100 единиц танков Т-72А. Боеприпасы же были вывезены в количестве более 65 тысяч тонн. В нынешней же ситуации, катастрофических потерь РОВ и открытии ещё и Курского направления, к которому российское командование не было готово, запрос о технике от россии вполне логичен и предсказуем.

Кроме того, из Беларуси отправляются расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии на полигон россии для отработки вопросов боевого применения. Не исключено, что именно в рамках проведения этих мероприятий в россию будет переброшена и техника.

Но, что самое интересное, так это то, что информация о передаче техники касается действующих подразделений. А это наводит на вопрос, а что со складами и арсеналами? Неужели Лукашенко в 2022-м позволил их все опустошить, а теперь приходится отдавать то, что в комплекте?

В общем, информация интересная к размышлению.