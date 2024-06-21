У Кремля ланцюг провалів від Швейцарії до В'єтнаму та КНДР

У кремлі зрозуміли, саміті світу у Швейцарії – це лише початок глобальної операції "Відплата" та нервують.

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В результате 18 июня медведев пригрозил наступлением, если Украина немедленно не примет ультиматум "путина" и не отдаст четыре области. Рогозин, наоборот, предупредил – ВСУ готовят контрнаступление в Запорожской области и по ночам с дронов минируют дороги в тылах у рашистов. Рогозину, как экс-заведующему Роскосмосом, видней, но у него хромает репутация в РФ, особенно в близких к кремлю кругах. Поэтому, именно ему и поручили сделать это заявление, зная, что прифронтовые начальники раненного в попу рогозина не воспринимают всерьёз, а обыватель пусть внутренне напряжётся.

Но обыватель и без рогозина в курсе, что РФ будут бить, вопрос только когда. Это стало очевидным на рубеже мая – июня, когда открылся поток разрешений бить по рашистам в РФ западным оружием и то, как в Украине обсуждали, почему нельзя бить им по Москве и кремлю. Поток сопровождали публикации списков и сроков передачи его. Кремлёвцам опять делают нервы разговорами, что F-16 скоро прилетят и обсуждением, где их лучше разместить.

Появилась информация о подземных аэродромах для них, которые или строятся, или уже есть в Украине. На неё мало кто клюнул, в отличие от истории с биооружием Украины и ядовитыми комарами, кусающими исключительно лиц с паспортом РФ, даже если тот лежит дома. Тема с подземными аэродромами плохо зашла обывателям. Вероятно, потому, что происходила из Киева, а не из Москвы. Если бы о подземных аэродромах рассказали у соловьёва за стойкой, или рогозин и симоньян, тогда да, – половина населения РФ сразу поверила бы.

Центральным пунктом нервоза у кремлёвцев стала поездка "путина" в КНДР и затем во Вьетнам через Якутск. Якутск не по пути, но "путина" туда свозили, чтобы якуты и не помышляли об избавлении от трёхсотлетнего московского ига. Для этого якутам показали живого царя, а царю показали стадион в Якутске. Расчёт на личное обаяние – вот он царь, руки жмёт и обниматься лезет. Московиты копируют евро-американскую традицию жать руки избирателям и беседовать с ними. Но на Западе рукопожатия не гарантия избрания, а на расеи – жми руки, не жми, а будет как партия решила. Сталин понимал это, а также то, что партия и власть – это он, а власть должна сохранять дистанцию, иначе её перестанут чтить. Поэтому не увлекался рукопожатиями с товарищами, и все до Горбачёва следовали этому правилу. Но падать на колени перед коммунистическим царём не требовали, ибо коммунизм вроде как тоже демократия.

Под конец 18 июня пока медведев с рогозиным заполняли собой информпространство "путин" прилетел в Пхеньян, а не заночевал в Якутске, чтобы чаю попить и на рыбалку сходить. Прежний "путин" любил делать селфи со щуками и другими биоресурсами, но с 2016 г. вдруг прекратил, после того как в апреле 2015 г. исчез на месяц. Селфи на Чудском озере в 2016 г. с рыбаками и ухой было его последней рыбалкой. То, что он десять лет не был на рыбалке, – ошибка имиджмейкеров и подтверждение, что "путина" подменили.

Основная цель прогона "путина" по маршруту Якутск – Пхеньян – Ханой – сохранить его и РФ в глобальном информационном пространстве на высокой ноте. "Путин" 14 июня зачитал лаврову в МИД реферат по альтернативной истории с ультиматумом к Украине, но несмотря на это информационный "мяч" прочно остался у организаторов саммита мира в Швейцарии. Теперь Саудиты готовят на осень его продолжение, а у НАТО запланирован с 9 по 11 июля саммит о членстве Украины. Беларуссы, живущие вне концлагеря лукашенко, стали требовать обсудить на нём и принятие Беларуси в НАТО.

Сказать, что всё это безразлично кремлёвцам означает крупно исказить истину. Но ещё больше их беспокоят две тенденции в глобальной географии.

Во-первых, на саммит мира в Швейцарию прибыли делегации почти всех государств Латинской Америки. Даже Бразилии, зарегистрировавшейся в качестве наблюдателя, а не участника. Легче перечислить тех, кто не приехал – Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа. Это напрочь обрушило московский нарратив о "Глобальном Юге", под который теперь можно подвести только Африку.

С Африкой всё тоже неоднозначно – в Египте и Марокко на такое обидятся. Это кто, Египет, колыбель цивилизации в Северном полушарии – "Глобальный Юг"? Или пророк Мухаммед родился в Южном полушарии ниже экватора? Может это у лаврова и "путина" полушария в голове поменялись местами и сместились в нижние чакры? Мусульманских стран южнее экватора нет, если исключить часть островов Индонезии.

Отсюда вторая тенденция в виде отзыва Иорданией и Ираком подписей под коммюнике саммита мира в Швейцарии. Так как следующий саммит пройдёт в Саудовской Аравии, то в Иордании и Ираке решили, что тогда и поставят подписи под его коммюнике, а сейчас немного поспешили. Этот саммит будет триумфом Саудитов. Можно сказать, наглядным явлением для Москвы того многополярного мира, которого она требует после нападения на Украину. Москва не сможет отговорить от участия в нём Азербайджан, Казахстан и государства Центральной Азии. Будет весело и интересно, если Саудиты не пригласят на него кремлёвцев. Предпосылки для этого есть.

Очевидно, его темой будет не только российско-украинская война, но и застарелый арабо-еврейский конфликт. Как сказал бы Орбан, – война двух семитских народов, до которой Венгрии нет дела. Нетаньяху до осени скорее начнёт войну с Хезболлой в Ливане, чем закончит АТО в Газе. Если у него есть план решить эти проблемы на саммите мира в Саудовской Аравии, то блуждание ЦАХАЛ по сектору Газы девятый месяц приобретает определённый смысл. Если Саудиты поднимут на нём тему арабо-персидских отношений и спорных островов в Заливе, то российско-украинская война на нём может сместиться на второй план. Всё будет зависеть от украинской дипломатии и обстоятельств.

В любом случае саммит обозначит Саудовскую Аравию как ещё один центр того самого многополярного мира, о котором Москва активно бредит после провала её блицкрига в Украине и не замечает реалий.

До 2016 г. Москва повторяла советскую мантру о двухполярном мире, где есть лишь она и США, не замечала Китай, а государства Европы называла "марионетками США" и предлагала им уйти под свой полюс. После 2016 г. у Москвы стало лучше со зрением – она разглядела Китай и впервые заговорила о многополярности. После 2022 г. у Москвы вслед за альтернативной историей родилась альтернативная география, где её многополярный мир опять свёлся к двум полюсам – к Западу и к "Глобальному Югу", в котором русские и китайцы "глобальное большинство". Теперь эта "новая география" руками Саудитов будет бить кремлёвцев по голове.

Сейчас выясняется, что на этом празднике многополярности РФ оказывается где-то на обочине. Все собираются в клубы по интересам, а РФ стала токсичной, что наглядно показал петербургский экономический форум. Особенно нервирует кремлёвцев то, что подготовка к Олимпиаде без РФ, а также Саудитов и НАТО к саммитам ведутся перед Саммит Будущего в ООН с 22 по 23 сентября. Он официально назван саммитом высокого уровня, так как предполагается участие лидеров и глав всех членов ООН. Повестка его была принята осень 2022 г., что многое предопределяет. Возникают три вопроса – о визе для "путина" в США и не уйдёт ли Совбез ООН в 2025 г. на "пенсию" по случаю своего 80-летия. Третий вопрос, когда Саудиты проведут саммит мира – до или после Саммита Будущего.

Отказ Румынии 15 июня выдать визы всей делегации РФ для участия с 29 июня по 3 июля в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ мог стать тем тревожным звонком для кремлёвцев, после которого они поняли – надо срочно шевелить плавниками и отправлять "путина" куда-то на "рыбалку". Иначе РФ "выпилят" не только из глобальной экономики, как выражается Игорь Липсиц, но и из глобальной дипломатии, а заодно и из полюсов в многополярном мире. Кремлёвцы встали перед фактом – им надо срочно продуцировать глобальные новости.

В результате медведев повторил ультиматум "путина", рогозин заявил о наступлении ВСУ, а "путин" полетел в КНДР подписывать с Кимом договор, который уже был у его предков с СССР и исчез вместе с СССР. Поскольку ещё можно было слетать во Вьетнам, то "путина" отправили и туда для заполнения новостной ленты. Логично было слетать в соседние Лаос с Камбоджей, или к хунте в Мьянму, но там отказались принять "путина".

Больше просто некуда было послать "путина". В Китае он был в мае, и нельзя запускать на второй круг встречи СНГ, ОДКБ и ЕАЗЭС. Из них в мае – июнь выжали всё, что могли. Если начать повтор, то Армения и Молдова найдут ещё какие-то не расторгнутые договора и аннулируют их. Чем чаще кремлёвцы собирают три подмосковные клуба, тем меньше у их членов желания в них состоять.

О поездке "путина" во Вьетнам всё сказано тем фактом, что пресс-конференцию ему разрешили провести в аэропорту перед отлётом. Это называется – брифинг за дверью. Вьетнамцы изящно показали, что не имеют никакого отношения к тому, о чём "путин" говорит, стоя у трапа с чемоданом в руках.

Договор о военном союзе и прочем между "путиным" и Кимом – это пустышка, у которой были три цели – вернуть информационный "мяч" в РФ, сделать нервы США и удержать Южную Корею от производства оружия для Польши и Украины. Кремлёвцам удалось реализовать лишь первую цель, но проблема в том, что РФ с КНДР давно уже в "ось зла". Договор это утверждение лишь подтвердил и по законам медиапространства к нему скоро пропадёт реальный интерес.

Кремлёвцы это знают. Поэтому 20 июня "путин" в Москве на брифинге о поездке во Вьетнам заявил, что размышляет над тем, как бы изменить ядерную доктрину РФ так, чтобы вписать в неё возможность использования атомного оружия сверхмалой мощности. По традиции обвинил во всё США и Запад, где якобы уже вносят такое изменения в свои ядерные доктрины. При этом категорично уверял, что РФ не собирается наносить первой ядерный удар ни по кому.

Но возникает вопрос, как самолёт "путина" попал 20 июня в Москву, где в этот день был сильнейший ураган и ливень. Похоже, с отчётом о поездке во Вьетнам и внесении правок в ядерную доктрину выступал не тот "путин", который летал во Вьетнам. Есть и другой крайне интересный вопрос, зачем кремлёвцы так спешили сделать заявление о ядерном взрыве сверхмалой мощности именно в четверг 20 июня, а не 21 июня в пятницу, чтобы испортить уикэнд экспертам Белого дома или в понедельник 24 июня, чтобы начать с него рабочую неделю? Спешили так, что не учли погоду, вопреки тому, что заявления о смене ядерной доктрины можно делать в любой день.

Возможны разные гипотезы и их комбинации – от идеи о ликвидации официального "путина" таким маленьким ядерным взрывом до выполнения графика ввода информации кремлёвцами в СМИ. Если в графике значится 20 июня ядерный взрыв в СМИ, то график надо выполнять, несмотря на ураган. Наиболее вероятно, в кремле по советской привычке боялись выбиться из графика тем более, что договор с Северной Кореей вызвал в Южной Корее совсем не ту реакцию, которую ожидала Москва.

Администрация президента Кореи вместо того, чтобы заявить о концентрации своего ВПК на отражении нападения КНДР и РФ, совершенно спокойно сообщила, что введёт новые санкции против физлиц и юрлиц в РФ, расширит список товаров, запрещённых к вывозу в РФ, и подумает над тем, чтобы напрямую продавать оружие Украине чуть ли не по ленд-лизу. Поездка "путина" в КНДР оказалась провальной – она не сделала нервы ни Корее, ни США, ни Японии. Единственное достижение – о "путине" опять написали в СМИ на первых полосах.