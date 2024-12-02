Тисяча від держави порушує банківську таємницю: для чого це потрібно владі?

Слава тобі, Боже, у парламенті лишилось трохи людей, які вміють читати закони/постанови. І в неті уже гуляє, як "вовина тисяча" порушує банківську таємницю.

Що ж поділюсь, думками.

Повномасштабне вторгнення навчило мене сім разів перевіряти інформацію, яка йде від нинішньої офіційної влади. Скажу чесно, мій моральний стан за два місяці був на самому дні, адже померла моя дорога бабуся і довелось витягати із депресухи маму. Тому особисті проблеми дещо затьмарили світлий розум і професійні скіли. Я висновки зробила і — ніколи знову.

Коли з одного боку купка слуг з ОПЗЖ подає законопроєкт, де утруднює роботу журналістів розслідувачів, які розкопують, які нові тачки накупили наші потужні потужники і хто втік до Лондона через молдавські ліси. Інша рука — пропонує грошове Ельдорадо за рахунок підвищення податків тим, хто тягне війну 11 рік.

Я особисто не збираюсь користуватись кешбеком і тисячею. Бо не люблю, коли зі мною граються в кручу-верчу.

Що турбує?

1. Чи не зʼявляться дані рахунків на російських телеграмах чи навіть десь у китайських спецслужб? Подібне уже було напередодні вторгення — коли зливи адрес допомагали окупантам вираховувати, де живуть ветерани АТО, волонтери та активні члени громад.

2. Нахера державі чужі дані рахунків, якщо загалом їх можна дістати через судове рішення. Їх будуть використовувати для агресивного таргетування політичної реклами чи може, навіть ІПСО?

3. Ми бачили, як окремі анонімні телеграмники робили наїзди на бізнеси і вимагали грошей? Не здивуюсь, якщо далі будуть роздруківки волонтерів/військових/публічних осіб про те, що ти ходив в умовне Сільпо і купив вина, презервативів, піцу. "А на ЗСУ деньги не здал, все тр&х@ется", — можуть написати маніпулятори. Пішов в ресторан — куркуль. Купив — сексуальні іграшки — збочинець.

4. Вся вовина тисяча пахне тухлим політичним піаром. Тому відчуття, що тебе хочуть поюзати для того, аби підняти стояк рейтингу — таке собі.

5. Я не проти підняття податків. Але хочу, аби вони йшли на оборону та безпеку та щось значуще — як то освіта, а не на те, аби Зе-команда знову пролізла в депутати на головах тупих. Чому так? Бо збір даних і портрету ЦА — дуже нагадує формування сіток на вибори. Спочатку тисячу гривень на попоповнення мобільного витратив — далі і за партію миру із Росією не проти проголосувати)