ЦБР вже майже не приховує факт початку кредитної кризи в Росії
Наприкінці 2025 року ринок рф облетіла новина про "секретну постанову ЦБР", якою ЦБР зобов’язував банки погоджувати реструктуризацію кредитів всім позичальникам, які того потребують.
Пізніше, вже в перші тижні нового року, з’явилась і офіційна інформація, що ЦБР відтермінував на рік (до жовтня 2026 року) заборону банках покращувати якість кредитів позичальникам з поганим фінансовим становищем.Т
аким чином, ЦБР створив справжній арт-простір для малювання прекрасної рожевої статистики для банків, в яких частка NPL перетворилась на такий собі буфер, через який проходять кредити, які переоформлювали проблемні позичальники.
Тож відтепер офіційну статистику ЦБР по поганим кредитам росіян можна відправляти прямо у смітник.