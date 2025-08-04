Насправді найцікавішим буде не те, що Дональд Трамп скаже 8 серпня, найцікавішим буде те, що відбудеться наступного дня. Ми вже розуміємо, що ніякої чарівної палички в кишені Дональда Трампа немає, а його провина зовсім не у відсутності цієї палички, а у створенні ілюзії її наявності. Якщо виявиться, що Китай і Індія проігнорують санкції й продовжать торгівлю з Росією, а Росія продовжить війну - швидше за все так і буде - це означатиме, що Сполучені Штати не здатні навести порядок і встановити мир там, де війна не лякає світ "глобального Півдня".

І тоді у Трампа є два шляхи. Перший - змиритися із власною безпомічністю й намагатися захистити те, що ще не захоплено "другим світом" (який, звісно, буде наступати, бо переконається у західній немічності). Це смерть геополітичної Америки і глобального Заходу.

І другий - не вгамовуватися й тиснути на Росію, Китай та Індію чимдуж сильніше, посилювати військову допомогу Україні, витрачати сотні мільярдів доларів на цю допомогу і переорієнтацію американської економіки на протистояння порушникам світового порядку. Так, такий підхід включатиме ризик початку Третьої Світової Війни ще за каденції Трампа, проте іншого виходу зберегти Америку великою не існує і ніколи не існувало.

Трампу доведеться зробити найскладніший вибір за всю недовгу історію американської державності.