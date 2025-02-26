Трамп заявляє, що Україні потрібно забути про НАТО, бо це причина, через яку почалась війна

"Новини", які ми заслуговуємо сьогодні (вочевидь, погано молились): Трамп заявляє, що Україні потрібно забути про НАТО, бо це причина через яку почалась війна.

А тепер "матчасть":

У 2014-му, коли Росія "анексувала" Крим та почала вторгнення в Донецьку і Луганську області, не було Байдена, а був Обама. Який нам ніякого НАТО не обіцяв. Я б сказав - навпаки. Рівень підтримки українців вступу України до НАТО ледве перевищував 30%.

Попри те, вторгнення відбулось. І на той момент Україна по суті була "нейтральною".

Тому це, звичайно, класна штука, коли ти використовуєш метод "тут памʼятаю, а тут не памʼятаю", але ще не у всіх відібрало памʼять.

І, скажу відверто, ця заява Трампа є дуже слабкою як для лідера вільного світу. Бо сильний лідер мав би мати сильну підготовку, а не цитати з російських пабліків.

Тому підсумовуючи. Може статися так, що з нинішньою позицією офіційного Вашингтона уже в короткотерміновій перспективі НАТО перетвориться на такий же аморфний орган, як ООН. Чи ОБСЄ. Тому, розуміючи тенденції, потрібно уже зараз говорити з європейськими партнерами про створення Оборонних Сил Європи. В іншому випадку вони скоро почують про себе такі ж слова, які Трамп промовляє про Україну.

Альянс НАТО на цьому етапі заходить у велику політичну кризу. І ми це відчуємо уже в найближчі місяці - на етапі більш предметних торгів Трампа з Путіним.