Трамп поставив Москві питання, на яке вона не має зручної відповіді.

Перш ніж перейти до першого в історії візиту президента Гондурасу до Києва, треба поглянути, що передувало йому і без чого він пройшов би без вимоги Зеленського щодо демонтажу армійських ретрансляторів у Білорусі біля кордону з Україною.

Лукашенко 15 червня у Мінську приймав Лаврова, а 17 червня у Брянській області за 50-60 км від лінії фронту стався підрив дрона поруч із автобусом, який вез до Геленджика на відпочинок дитячу футбольну команду з білоруського міста Речиця. В автобусі було 28 дітей та 16 дорослих, з яких одна жінка загинула на місці. Для інших обійшлося лише травмами від уламків скла.

Лукашенко явно упросив Лаврова обійтися в цій спецоперації з мінімумом крові, щоб уникнути в Білорусі очевидних звинувачень, навіщо він відправив автобус із дітьми вздовж лінії фронту. Тому дрон був легким і вибухнув поряд із автобусом, а не в ньому. Автобус йшов через Почеп на Брянськ – місця, де вибухи бувають, але автомобілі їздять спокійно і дрони ЗСУ там точно не полюють на все, що рухається. Вистачає роботи зі стримування вилазок рашистів поряд у Сумській області, де під обстріл потрапляли Шостка, Глухів, Конотоп та села.

У Москві відразу почали радісно сурмити про "укронацистів", що вбивають білоруських дітей. Мали дві мети – "розігріти" білорусів на війну та спробувати домогтися скасування Гаазьким трибуналом ордера на арешт "путіна" за викрадення дітей в Україні. У Мінську подію коментували обережніше, знаючи, що з 2023 р. до Гааги надходять запити про аналогічний ордер для "бацьки", але їм ходи не дають.

Через два дні інформаційну розробку Москвою цієї спецоперації грубо зламав Трамп руками Зеленського. Трамп мав свою багатоходову спецоперацію. Перебуваючи на саміті Сімерки з 15 по 17 червня, Трамп вийшов подихати у поля та зустрів Зеленського.

"Яка удача!" - Вигукнув Трамп. Я давно хочу познайомити тебе з моїм добрим другом – Насрі Хуаном Асфурою Заблою, президентом Гондурасу. Він із забудовників, але, на відміну від мене, починав держслужбовцям. Народився у сім'ї емігрантів-палестинців у 1958 р. і ніколи не був в Україні, як і попередні президенти Гондурасу. Але дуже хоче побувати. Грошей та зброї у нього не проси, їх у нього немає, але можеш поскаржитися йому на підступи білоруського диктатора і цим ми зіпсуємо гру московитам із підштовхуванням того до війни проти України. Тому не зависай у полях Рамштайну і будь у Києві 19 червня, мій друг уже збирається.

Трамп анітрохи не перебільшував, коли називав президента Гондурасу своїм добрим другом. У листопаді 2025 р. Насрі Хуан, який представляє Національну партію, останні дні загальних виборів провів не у Гондурасі, а у Вашингтоні, де фотографувався із Трампом. Його за це дорікали, але переможців не судять. Переміг він із 40% голосів, але є думка, частину їх переписали йому від Сальвадора Насралли, нащадка ліванця та чилійки, кандидата від Ліберальної партії. Обидві ці партії не хотіли перемоги партії "Свободи та перебудови", яка у 2021-2025 рр. була правлячою. У Вашингтоні цього теж не хотіли, оскільки ця партія де-факто розірвала відносини з Ізраїлем через війну в Газі. Тому Трамп відверто говорив, якщо в Гондурасі не проголосують за Насрі Хуана, то нехай на фінансову допомогу від США не розраховують.

Вибори в Гондурасі називають загальними, оскільки в один день обирають не лише президента, але також 128 депутатів парламенту та 128 їх заступників, 298 мерів та їх 298 заступників, 20 депутатів та їх заступників до Центральноамериканського парламенту та ще 2 168 членів місцевих рад. Тому всі ці вибори відбуваються в один тур. Змов вибирають відразу, на той випадок, якщо хтось помре, то не треба буде витрачатися на довибори.

Ще до інавгурації Насрі Хуан відвідав 18 січня 2026 р. Ізраїль та пообіцяв, що відразу після неї 27 січня відновить дипвідносини. Тепер Рубіо та Трамп вирішили – можна зробити гарну картинку – гондурасський палестинець та український єврей тиснуть один одному руки до Києва та надіслати її Нетаньяху з ясним натяком "Давай, закінчуй". При цьому їх рукостискання запланували на 19 червня – на день, коли, як оголосили буде і урочисте підписання меморандуму про мир Трампом і Пезешкіаном у Швейцарії.

Рукостискання у Києві пройшло за планом, але Трамп та Пезешкіан меморандум підписали достроково 17 червня та дистанційно. Схоже, Трампу повідомили, що до Швейцарії краще не їхати, оскільки спецслужби Ізраїлю чи Москви можуть влаштувати вибух, щоб його зірвати. У результаті навіть Венс та Арагчі прилетіли до Швейцарії лише 21 червня, щоб розпочати переговори.

Слід звернути увагу на інший цікавий збіг дат – початок процесу похорону Алі Хаменеї призначено на 4 липня – День незалежності США. Це не тонкий іранський гумор, а взаємна гарантія – ми не вибухаємо нічого на святкуванні 250 років США, ви нічого не вибухаєте під час похорону у нас. Тож якщо на похороні з 4 по 9 липня будуть вибухи і теракти, то це Нетаньяху або "путін", скривджений, що союзник іде до США, і торговельну блокаду йому, як Вірменії, не оголосиш.

Так як у ці комбінації Держдепу несподівано влізли московити зі своєю операцією з розігрівання білорусів на війну дітьми з автобуса, то Трамп і Рубі звернулися до Зеленського – давай розігріємо їх за повною програмою. В результаті Зеленський став 19 червня скаржитися Насрі Хуану, доброму католику, який отримав під час виборів 2021 р. прізвисько "Тато на замовлення", на підлого "батьку" і зажадав демонтажу ретрансляторів у Білорусі вздовж кордону з Україною, щоб не наводили ракети та дрони рашистів.

Насрі Хуан відповів, "батька" чинить не по-християнськи, і ти будеш правий, якщо знесеш їх. Кажу тобі це не лише як католик, а й як палестинець, і як президент Гондурасу. Від імені Гондурасу дозволяю зносити в Білорусі все, що вважаєш за потрібне.

Наступного дня Зеленський все це увечері повторив спеціально для тих, хто міг у Білорусі вчора його не почути. Де-факто Трамп поставив кремлівцям просте запитання, чи ваші дії, якщо Україна вдарить дронами по чотирьох цих чортових ретрансляторах? Це швидше розігріє білорусів, ніж ваші операції під чужим прапором із вбивством їхніх дітей. Спробуємо чи як? Якщо згодні, то після цього не сподівайтеся, що США повернуться за стіл переговорів як посередник.

Кремлівці, зазвичай дуже кмітливі, цього разу не знайшли, що відповісти. Лукашенко теж мовчить і прикидає – це зручна нагода напроситися на переговори з Україною та Євротрійкою про "архітектуру безпеки". Не можна упускати, але треба сказати росіянам, хай дадуть мільярд на перенесення ретрансляторів до інших локацій, інакше я попрошу на це грошей у НАТО. "Архітектура" вимагає витрат.