Ах, як вчасно куля дряпнула вухо Дональду Трампу! Тепер він – герой, який вижив усередині політичного трилера, що вигідно виділяється на тлі демократа-втрати. І не встигла запектись кров на вусі героя, як почався з'їзд республіканців, на якому Трамп тріумфально був визнаний кандидатом у президенти. А постать кандидата у віце-президенти Венса замість Пенса довершила картину, благотворивши повітря в американській джамахірії. І тільки допитливі агенти ФБР і ЦРУшники, що підключилися до них, риють землю в спробі відповісти на запитання: у чому ж каверза?

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Отчего все так театрально разыграно, будто по сценарию? И нет ли во всем этом следов вмешательства со стороны какой-нибудь ФСБ, где работают большие спецы в области черных политтехнологий. Вряд ли они все это лично провернули, но вот консультировать могли. Чисто теоретически такое возможно? – еще как. Особенно учитывая бэкграунд рыжего популиста. Можете не сомневаться: в свое время ответы на эти вопросы будут озвучены, и либо прервут триумфальный полет героя верхом на пуле, либо позволят ему влететь в Овальный кабинет и воцариться там на ближайшие 4 года.

Путин ждет Трампа. Это тот самый парень, который очень хочет "поладить" с плешивым диктатором. А кандидатура Вэнса на пост вице-президента не оставляет никаких сомнений: в случае прихода к власти Трамп окажет на Киев беспрецедентное давление. Уже сейчас любимец Путина и Трампа – Виктор Орбан – призывает Евросоюз восстановить дипломатические отношения с Россией и наладить политическое взаимодействие со странами Глобального Юга, чье уважение к Европе "было потеряно из-за позиции по войне в Украине". Об этом Орбан заявил в письме, адресованном президенту Евросовета Шарлю Мишелю. Мирный фронт Путина наступает с разных сторон, рыча и угрожая: "Либо будет по-нашему, либо мы сотрем вас с лица земли". Пока что в частных разговорах рашистские пилоты, базирующиеся в Энгельсе, вполголоса предупреждают о том, что в последние дни июля они должны будут исполнить некий приказ, который переломит ход войны в Украине. Что это за приказ – они не уточняют, но намекают, что планируется какая-то грандиозная операция, в результате которой Киев будет поставлен перед экзистенциальным выбором: либо получить шанс на выживание прямо сейчас, согласившись на мирные переговоры на условиях Кремля, либо гарантированно проиграть войну и исчезнуть как государство. Сколько раз можно повторять: в Кремле нет обратного хода, там прут только вперед. Если и делают полшага назад – то исключительно для того, чтобы потом совершить резкий скачок вперед. Такова "фишка" путинских пацанов: сначала они имитируют согласие, а потом – переламывают ситуацию, выкручивают руки, и силовым образом принуждают к согласию. Чисто бандитский стиль. Так действовали "братки" в 90-х, только сегодня они рулят всеми подворотнями пещеры, время от времени участвуя в глобальных геополитических проектах. И вот уже Орбан воспевает Трампа, который сразу же после возможной победы на выборах "будет готов выступить в качестве посредника по мирному урегулированию". У Трампа есть "подробные и основательные планы на этот счет", - голосит Орбан.

Первая каденция Трампа дала путину возможность подготовиться к вторжению в Украину. Плешивый затаился и копил силы, время от времени встречаясь с рыжим возлюбленным и заглядывая ему в глазки. Их парный конферанс был наполнен взаимным уважением, ибо они знают цену друг другу, и понимают, кто на что способен. Возможное возвращение Трампа в Белый дом будет означать осложнение положения для Украины и европейского континента. Путин сможет заключить перемирие на приемлемых для себя условиях, избежав поражения и получив время на частичное восстановление пещеры. Война истощила и без того полудохлую путиномику, и пацанве позарез нужна имитация мира, чтобы ослабить санкции и восстановить былые деловые связи. Сегодня сложно сказать, как будет реагировать европейское бизнес-сообщество, но сам факт, что из европейских стран в пещеру до сих пор идут схематозные поставки микрочипов, позволяющих наращивать выпуск смертоносных ракет Х-101, говорит о том, что для некоторых представителей бизнеса деньги не пахнут. Достаточно посмотреть на поведение руководства Райффайзенбанка, балансирующего на грани отключения от долларов, но крепко вцепившегося в пещерные скалы – лишь бы не потерять 5 млрд евро. О поведении Гугла, который уже ограблен пацанвой, но все равно не расформировывает русский офис, нет смысла и говорить. Бабловый спас, длящийся годами, не должен закончиться. И даже схематозное замедление Ютуба в пещере, под видом износившегося оборудования, не заставляет коммерсов уйти. Бедолаги продолжают цепляться и верить, что однажды все наладится…

А оно не наладится, потому что все, что можно, пацаны уже цап-царапнули и применили к своим платформам. У них есть Вконтакте, Рутуб и, наконец, король шпионов в соцсетях – Телеграм Павла Дурова. Инфополе должно просматриваться и простреливаться – зачем им вражьи неподконтрольные ресурсы? Братва собирается контролировать пещеру как при Путине, так и после него. Просто пока еще не решили, останется ли он после 2030 года или нет. А так – все схвачено, законсервировано и осталось пройтись замазкой по последним швам и трещинам. Россия – не Северная Корея, это правда. Она гораздо хуже, потому что ее заводские большевистские настройки ориентированы на самую дикую форму выживания в океане крови, жестокости и предательства.

В парадигме сезона покушений, вслед за Фицо и Трампом, пещера была замечена в подготовке покушения на руководителя оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Причина заинтересованности в этом убийстве лежит на поверхности: именно эта компания поставляет оружие Украине. И будет логично предположить, что сезон громких покушений может продолжиться чем-то непоправимым – к примеру, в Париже, где скоро должна открыться Олимпиада, столь ненавидимая кремлевскими гангстерами. Им нужно время для того, чтобы перевести дух и вновь набраться борзости. Конечно, у них есть животворящий Си, но Трамп для них – как кислород, за один глоток которого ничего не жалко. И вот уже летят в Украину снаряды, снабженные надписями: "За нашего Трампа!", "За ухо Трампа вы, хохлы, ответите!"