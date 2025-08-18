Нагадаю те, що писав до інавгурації Трампа, що писав у січні, лютомі, березні і далі.

Президетство Трампа для нас - це час, коли ми найбільш ймовірно будемо мінімізовувати збитки.

Якщо в Росії з Путіним "завтра" не станеться колапс, звісно. Це станеться неодмінно, Трамп Путіна не врятує, але тут ми не вгадаємо час. Може завтра, а може ще кілька років протягне старий довбень.

Тому сценарій, де рудий тисне на нас і Європу, був на столі півроку тому і лишається зараз.

І заморозка при гарантіях і контролі в такій ситуації - реалістична опція.

Але позиції Трампа зараз набагато слабші ніж півроку тому. І в середні країни в першу чергу. Зростання підтримки збільшення допомоги Україні серед республіканців з 30% до 51% за півроку демонструють непопулярність політики зализування Путіна.

Тому у України немає жодної причини зголошуватися на будь-що без гарантій постачання зброї і грошей на відновлення і утримання ЗСУ, до моменту відновлення економіки.

Якщо цього немає на столі - це несерйозна розмова.