Трамп послав Москву на глобальний південь

На Мюнхенській конференції спочатку випустили пару, потім звірили годинник, потім пішли в кулуари та роз'їхалися у справах. Єрмак навіть сфотографувався з Келлогом у коридорі, а Сібіга запросив Ван І до Києва для переговорів про рідкісні метали і про те, як разом облаштувати расею.

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Первым ожидаемо выпустил пар Джей Ди Вэнс. Республиканцы через него выплеснули на европейцев обиду за то, что те вели кампанию против Трампа. В политикуме Европы кроме мудрой Мелони и хитрована Орбана мало кто в 2024 г. позитивно говорил о Трампе. СМИ и вовсе были на стороне Харрис. Макрон занимал выжидательную позицию, как и политикуму Ирландии и стран Скандинавии. Лейбористы и социал-демократы были на стороне Демпартии, так как занимают с ней одну нишу, пусть и номинально. Естественно, что команда Трампа после триумфа на выборах не смогла удержаться от излития обиды, и конференция по безопасности оказалась очень удобным местом.

Собственно, первым это сделал ещё Трамп в день инаугурации, когда назвал Испанию страной БРИКС. За десять дней до его инаугурации Испанию лихорадило от митингов венесуэльцев, требовавших непризнания инаугурации Мадуро, а большинство правящей Социалистической партии требовало в парламенте её признать. Соцпартия была против Трампа изначально, но когда она ещё и вступилась за Мадуро, то он не выдержал и послал Испанию в БРИКС.

Вэнс не стал в Мюнхене порицать Испанию и поставил вопрос шире: насколько в ЕС глубоки ценности, если их можно снести видео из Тик-Тока? Может что-то поправить в матрице ценностей, чтобы кто-то не мог снести их с наскока, как в Румынии? Вопрос был вполне по теме конференции о безопасности.

Вэнс знал, о чём говорил – Байден перед уходом отключил Тик-Ток в США по этим самым причинам. Трамп включил, но поставил условие китайцу-владельцу – продать долю. Вместо раздражавшего многих запрета – взятие под контроль.

Трамп в этом не оригинал. Байден тоже разбирался с Фейсбуком, когда тот стал банить украинцев за ненависть к россиянам. Разобрался, но аккаунт Трампа сказал удалить, или Цукерберг сам это сделал. Неизвестно. В результате Трамп оказался в подполье, где создал соцсеть "Социальная правда". Сейчас Цукерберг прощён. Это стоило ему чека в миллион долларов на инаугурацию Трампа, и он уже ищет квартиру поближе к Белому дому. Трамп зла не держит. Вэнс тому яркий пример.

Генсек Рютте назвал выступление Вэнса философским, предложил принять к сведению и перейти к усмирению РФ. Вэнс и делегация США были не против и предложили делать взносы на оборону. Заодно определиться, готовы европейцы направить войска в Украину, и если да, то сколько, и кто именно.

Сам Вэнс отчаянно играл на нервах у кремлёвцев. Сначала сказал, США не направят войска в Украину ни в какому случае, так как у них миссия стеречь Китай. Потом сказал "Уолл-стрит журналу", что направят. Затем написал в "Х", что "Журнал" его неправильно понял, и не направят. Кремлёвцы настроились на сделку с США, поэтому не успевали резонировать за словами Вэнса. Зато разогретые украинцы резонировали по полной, пока не устали, и маятник колебаний эмоций затух.

Де-факто в Мюнхене засвечен стратегический план Трампа. Если Москва не согласится убраться из Украины быстро или медленно, то Европа должна принудить её сделать это силовым путём. США в этом будут участвовать лишь в крайнем случае. Их задача следить, чтобы Дальний Восток и Якутию не захватил Китай, так как Москва там границы оголила.

Трамп не против китайских инвестиций туда, но войска вводить не позволит. Поэтому армия США должна быть готовой взять под свою защиту Чукотку, Камчатку, Охотскую, Хабаровскую и другие республики, а в Украину ехать не должна. Зато готова дать много оружия ЕС и Украине, если кремлёвцы к 20 апреля не согласятся на прекращение огня с перспективой больших переговоров.

На 20-ом апреле сошлись три даты – обе Пасхи и сто дней после инаугурации Трампа. Это знак. Всё же Кит Келлог сказал, что приведёт РФ за стол переговоров не раньше, чем через 180 дней. Сказал 15 февраля на Украинском ланче в Мюнхене, и подчеркнул, это его публичное обязательство.

Европейские участники конференции в целом согласились с планом Трампа. Это можно было предположить ещё по итогам Рамштайна, и Макрон с Рютте деловито назначили на 17 февраля в Париже встречу в узком кругу. Первоочередной вопрос на ней – размер 16-го пакета санкций, полезных для РФ. Размер будет пропорционален итогам переговоров в Эр-Рияде с ориентацией на большой план Трампа.

Получилась непрерывная цепочка совещаний – Рамштайн в Брюсселе – Мюнхен – Париж. При желании её можно назвать подготовкой ко Второму саммиту миру. Поэтому в Мюнхен и не пригласили кремлёвцев. Ещё рано. Пусть сначала сойдут с небес на землю в Эр-Рияде.

Из кремля обиженным голосом пескова забрюзжали в день открытия конференции, что всё теперь решается на переговорах РФ с США, поскольку им позвонил Трамп. Песков брякнул, что теперь европейцам придётся индивидуально брать разрешения в Вашингтоне на участие в переговорах по российско-украинской войне.

В Мюнхене с ним спорить не стали. Всем было предостаточно его объяснения, почему он нарушает конституцию Украины и применяет к её гражданам санкции, которые можно применять только к иностранцам и лицам без гражданства. Тем более, что из них только Порошенко находится в Украине, и возможно, Коломойский. Возможно, так как после того, как жена медведчука уехала в Москву из-под следствия через Беларусь за пять дней до вторжения, а затем уехали Портнов с сыном, Деркач с плёнками, и масса других особ, то нет уверенности, что Коломойский в СИЗО, а не на море.

Кремлёвцы были обижены тем, что им не дали билет в Мюнхен, брюзжали песковым и перевеивали "мюнхенский сговор". Российские СМИ обязаны делать великолепную мину при любой игре. Поэтому с восторгом обсасывали разговор Трампа с "путиным" и его пост в "Социальной правде". Можно ожидать, что телефон, по которому говорил с ними Трамп, ещё будет объявлен национальным достоянием расеи и помещён в музей кремля. Снижение цен на нефть на 3% из-за звонка Трампа их не сильно напрягло, так как РФ торгует ею всё больше из-под полы.

Между тем Трамп переместил РФ на глобальный юг и назначил кремлёвцам встречу в Саудовской Аравии. Беседовать с ними там будут глава Госдепа Марк Рубио, Майк Уолтц, сменивший Салливана, и Стив Уиткофф – спецпредставитель США по Ближнему Востоку и заодно по РФ.

У московских обозревателей Уиткофф вызвал недоумение, так как он был тем, кто от имени Трампа уговаривал правительство Нетаньяху подписать до 20 января соглашение с Хамас. Московиты впали в задумчивость, неужто РФ – это действительно глобальный юг? Но температура за окнами не подтверждала это, и вспоминалась Испания, направленная в БРИКС.

В том, что Уиткофф совмещает РФ с Ближним Востоком нет ничего случайного, так как РФ хочет сохранить две военные базы в Сирии, и за это готова на многое, а Нетаньяху не хочет выводить войска из Ливана и Сирии. Даже несмотря на то, что его об этом недавно попросил Макрон. Наоборот, строит там военные укрепления, и это помимо ситуации с Газой. Нетаньяху усложняет работу США, как и Зеленский, заявивший, что не признает результаты переговоров в Эр-Рияде априори, так как они пройдут без него. Интересно, а если в Эр-Рияде уговорят РФ вывести войска и выплатить компенсации Украине, тоже не признает?