Трамп не скасує санкції проти російської нафти. І ось чому

США запровадили найбільші санкції проти російських нафтових гігантів. У списку – понад 30 російських компаній, включаючи "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз".

Під санкції потрапили понад 100 суден російського "тіньового флоту" та страхові компанії "Ингосстрах" та "Альфастрахование", які займаються морським страхуванням. Мінфін США повідомляє, що з 27 лютого американським компаніям забороняється надавати нафтосервісні послуги у Росії.

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Зараз на російських пабліках дуже популярні очікування: от ще лічені дні, прийде Трамп – і скасує як мінімум частину антиросійських санкцій. Ті, які Байден ухвалив в останні тижні каденції, так точно.

Однак конкретно оцей пакет Трамп дуже навряд скасує. Бо він сам обіцяв і американцям, і американському нафтовому бізнесу режим максимального сприяння. Тобто, чим менше місця на світовому ринку для росіян. Ця порція санкцій серйозно витискає Росію з ринку, що повністю влаштовує Трампа і американських нафтовиків.

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А тим часом прямо тепер біля берегів німецького острова Рюґен у Балтійському морі дрейфує під панамським прапором заглухлий з невідомих причин російський танкер Eventin 2006 "року народження" з 99 тисяч тонн нафти...

Так, це складник саме того "тіньового флоту". Через загрозу шторму до нього скеровано два буксири і багатоцільовий корабель "Аркона". Танкер залишив Усть-Луґу (ту саму, де так добре регулярно гостюють наші дрони) 6 січня і прямував до єгипетського Порт-Саїду.