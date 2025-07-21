Трамп може обміняти РФ на Тайвань та Україну

Ідея – США треба відірвати РФ від КНР, просувалася "добрими російськими" з різних спонукань і стала популярною. Для її обґрунтування часто проводять паралель розриву КНР із СРСР і іноді називають це справою рук Кісінджера. Його чудовим маневром. Але варто поглянути на це ширше, а також на тему можливої зустрічі в Пекіні у вересні Трампа з Путіним, яка 18 липня з'явилася в Таймс та інших виданнях.

Відлік радянсько-китайського розриву прийнято вести від боїв на Даманському острові в березні 1969 р. як очевидного факту. Але при цьому опускається те, що було до Даманського у ближній та дальній ретроспективі. З цього виникає серія нестиковок і помилок, і в результаті в контексті російсько-української війни з'являється рада Байдену і Трампу – відірвати РФ від КНР. Порада нездійсненна, оскільки РФ - це риба-прилипала, яку від Китаю вже треба не відривати, а віддирати і ситуація зовсім інша, ніж у 1969 році.

Помилка перша – ближня ретроспектива. За півроку до боїв на Даманському в серпні 1968 р. до Чехословаччини вторглася півмільйонна армія СРСР та трьох країн-учасниць Варшавського блоку – НДР, Угорщини та Польщі. Компартія Китаю відразу засудила вторгнення, у чому була не самотня у соцтаборі. Румунія та Югославія також засудили, а Албанія на знак протесту офіційно вийшла із Варшавського блоку. Втім, вона й раніше ухилялася від участі у ньому, а тут з'явилося зручне пояснення.

Вже після боїв за Даманський китайці знову засудили вторгнення в Чехословаччину і не де-небудь, а в Москві на всесвітній нараді комуністичних і робітничих партій, що йшла дуже довго – 13 днів – з 5 по 17 червня 1969 р. Засудили капітально – звинуватили СРСР у гегемонізмі та в гегемонізмі. Китайці і раніше називали радянських комуністів ревізіоністами, тоді це було дуже страшне прокляття в субкультурі марксистів. Щоправда, дуже застаріле, бо вже всі встигли стати ревізіоністами.

Компартія Франції на таке не наважилася, але її "бойовий загін" з острова Реюньйон поблизу Мадагаскару не послухався Париж і приєднався до Пекіна. Основна причина – серед комуністів острова було багато китайців та людей від змішаних шлюбів із ними. Італійські та швейцарські комуністи теж засудили радянське вторгнення і вказали на співзвучність Празької та Паризької "весни" 1968 року.

Природно, що радянські та російські історики досі не вказують на те, що бої за Даманський були природною реакцією китайців на вторгнення до Чехословаччини і вважають за краще шукати "руку США", яка спокусила китайських товаришів. Очевидне – китайці зрозуміли – сьогодні Чехословаччина, а завтра КНР – російськими істориками на кшталт мединського відкидається відразу. Загалом, треба було китайцям частіше читати праці Маркса та Леніна, тоді б і Кісінджер виявився безсилим, і боїв на Даманському не було б.

Помилка друга із дальньої ретроспективи. Як тільки в 1953 р. помер Сталін, у зв'язку з чим через п'ять місяців у війні в Кореї почалося припинення вогню, що триває й досі, Мао зажадав від Хрущова негайно вивести з КНР радянські війська. Причому як ті, що увійшли 1950 р. у процесі Корейської війни, а й ті, що були у Китаї з 1945 р. Заодно і передати залізницю в Манчжурії. Одним словом, зібрати манатки і вимітатись, як любить говорити лаврів. У 1955 р. виведення військ СРСР почався і в 1956 р. завершився.

Хрущов готував викриття культу Сталіна та інші реформи, тому війна з Мао, яка поставила на вуха весь світовий комуністичний рух, йому була точно ні до чого. Міжнародні "ліві" були в ейфорії від китайської "революції" 1949 р., а більшість троцькістів давно викривало Сталіна, та його симпатії виявилися б явно не за СРСР у його війні з КНР. Тим паче у ситуації, коли Хрущов був таким символом комунізму для "лівих" як Сталін.

Тому Хрущов і КПРС було неможливо дозволити 1954-1955 гг. війну з китайськими товаришами, навіть за умови, що спецслужби СРСР відшукали б у Політбюро КПК достатньо тих, хто скаже: Мао ревізіоніст, агент США і Чан Кайші, а також ООН, яка і була офіційно стороною конфлікту в Кореї. Тим більше в ситуації, коли Китаєм у Раді безпеки ООН був Тайвань націонал-демократів Чан Кайші, а не якась КНР, що виникла 5-7 років тому завдяки зброї, взятій СРСР зі складів Квантунської армії.

Так що китайський бунт проти СРСР розпочався набагато раніше боїв на Даманському, і їх можна назвати першою спробою Пекіна вплинути на політику в Європі. До 1978 р., коли пленум ЦК КПК оголосив політику реформ і відкритості Ден Сяопіна було ще 10 років.

Горбачов з "гласністю і перебудовою" був явно не великим оригіналом, а лише йшов шляхом Ден Сяопіна та КПК. Але для того, щоб ті змогли розпочати реформи, знадобилося, щоб у 1976 році. помер Мао Цзедун і відчинилось вікно для нової ревізії марксизму. КПРС теж знадобилася смерть Брежнєва 1982 р., щоб за три роки розпочати Перебудову з прискоренням.

Тому не дивно, що й путі на другий рік зберігають у "холодильнику" на депозиті у професора Солов'я про всяк випадок, а британці не готують на нього замаху як на Гітлера 1944 року. по операції "Фокслі". По-перше, путін не справжній. По-друге, є досвід із ліквідацією ними Гейдріха у 1942 р. за прагнення остаточно вирішити у Чехії "єврейське питання". Гітлерівці на помсту тоді розстріляли 5 тис. чехів, а рашисти можуть оголосити ліквідацію "путіна" основою демонстративного використання тактичної ядерної зброї. З 2022 р. вони регулярно кричать, якщо щось, то завдамо одного ядерного удару по Україні чи тим, хто їй допомагає.

У справі перебудови китайці мали нестатутну перевагу перед їхніми російськими товаришами – чотири маленькі зірочки на прапорі КНР, що символізують робітників, селян, міських самозайнятих – ремісників і торговців, а також національну буржуазію, з'єднаних і спрямовуваних компартією. Компартію на прапорі уособлює велика зірка, до якої тягнуться чотири маленькі. Дуже символічно, вихідці з усіх класів хочуть стати членами партії та держслужбовцями, оскільки так легше робити кар'єру та вести бізнес. Особливо великий. Сталін не просто так говорив, що Мао як редиска – зверху червоний, а всередині білий. Загалом більше, ніж просто ревізіоніст. Але тому КПК досі при владі, на відміну від КПРС.

Мао Цзедун був не лише потайливим ревізіоністом, але ще й китайцем. Тому не вірив у казки, які китайці розповідають про себе. Територіально менша Японія з багаторазово меншим, ніж у Китаю мобілізаційним ресурсом, що має також менше природних ресурсів, у ХХ ст. легко громила його військову машину, і попутно воювала ще зі США, Великобританією, Австралією та Новою Зеландією.

"Варвари" маньчжури за 40 років із 1644 по 1683 р. хвацько завоювали Китай, який винайшов порох, артилерію, ракети, папір і майже все. Особливо якщо повірити китайцям. Це було вже їхнє друге завоювання Китаю. Перше сталося 907 р. під ім'ям киданів і тривало до 1125 року. під назвою імперія Ляо, доки прийшов Чингісхан.

Економіки монголів, маньчжурів та інших "варварів", які раніше захоплювали те, що називають за традицією Китаєм, були меншими, ніж його за ВВП та за іншими показниками. Європейці ніколи не захоплювали у Китаї великих територій і навіть не намагалися. Вони вели війни за "відкриття" Китаю, щоб вільно торгувати в ньому, а не забрати кілька тисяч кілометрів.

Винятком була лише "історична росія", крайнім великим захопленням якої стала де-факто окупація Манчжурії після придушення повстання "боксерів" у 1901 році. Друга та остання російська окупація – 1945 р., яка змінила японську. Не дивно, що Мао Цзедун з кінця 1953 року став тиснути на Хрущова з виведенням військ СРСР, а 1968 р. приміряв переворот у компартії Чехословаччини до себе і вирішив подивитися на Даманському, чи зможе китайська армія відобразити радянське вторгнення у разі чого. "Розвідка боєм" показала, що спірно, але політичний результат був для Мао набагато кращим - "Ради" його поважали, а частина троцькістів остаточно перейшла в маоїзм.

Через війну після 1968-1969 р. Китай де-факто сам відокремився від СРСР і США нічого не потрібно для цього винаходити і робити. Китайське повстання проти гегемонії у соцтаборі Москви було об'єктивним чинником та продуктом еволюції ідей комунізму. США залишалося лише цим користуватися та розумно заохочувати. Через війну КНР 1971 р. змінила Республіку Китай у Раді безпеки ООН. Після інциденту на Даманському минуло лише три роки.

Питання крізь час, а що це дало, і чи не було помилкою Кісінджера, який займав з 1969 по 1975 рік. пост радника президента США з нацбезпеки, а 1973-1977 р. голови Держдепу. Ден Сяопін реформи почав вже після його відходу, і в політичному сенсі Кісінджер і Мао пішли разом. З України бачиться, що краще б у Радбезі залишався Тайвань.

КНР не треба було відривати від СРСР - вона відвалювалася сама. Інша справа РФ, яка приклеїлася до КНР міцніше, ніж риба-прилипало.

Схоже, що заява Ван І – Китай не допустить поразки РФ, можна тлумачити як те, що РФ – це споконвічна провінція Китаю. Якщо не вся, то якась її частина, і Пекін з нею розлучатися не збирається. Якщо це так, то перед Трампом відкривається можливість спробувати обміняти цю частину чи всю РФ у Пекіна на Тайвань та виведення військ рашистів із України.

Японське видання "Nikkey Asia" повідомило наприкінці червня, посилаючись на свої джерела, Трамп хоче до кінця року відвідати Китай із групою бізнесменів. На думку видання, результатом поїздки має стати укладання великої фінансової угоди США з КНР. Якщо додати до цього торгову війну між США та КНР, а також перспективу зі 100-500% вторинними митами для КНР за купівлю нафти у РФ, то очевидно, що Трамп має весь джентльменський набір від батога до пряника. Плюс добре слово, на які він не скупиться.

Якщо Трамп сказав комплімент "путіну" до 9 травня про роль СРСР у Другій світовій війні, то можна не сумніватися, скаже до 2 вересня і для Сі Цзіньпіна. Теж із ложкою дьогтю. Кремлівців від компліменту Трампа неабияк покоробило, оскільки він заявив, що СРСР без США війну не виграв би. Сі Цзіньпіну він може нагадати, що це армія США звільнила Тайвань і скинула дві атомні бомби на Японію, і без цього Китай був би зараз провінцією Японії, а Тибет – окремою державою. Може й натякнути, що США у війні допомагали китайським націонал-демократам, а не комуністам. У доброму слові Трампа для Сі Цзіньпіна може виявитися дьогтю не менше, ніж для "путіна". Його доза прямо залежатиме від готовності Сі Цзіньпіна до угоди щодо Тайваню та України.

Тому припущення, що Трамп із групою бізнесменом заявиться до Пекіна на 50-й день, відпущений ним "путину", дуже навіть не позбавлений підстав. У Пекіні він разом із

Марком Рубіо, Сі Цзіньпіном і Ван І буде в присутності "путіна" та половини всієї кремлівської раті обговорювати, як США та КНР облаштувати росію. Якщо запросять ще й Каю Калласа з Урсулою фон дер Ляйєн, то для китайців це буде велике свято. До того ж жінки оживлять це суто чоловіче зібрання. Приїзд Макрона та короля Британії стане для китайців взагалі вишнею на торті. Зеленський теж хоче потрапити туди, і раптом згадав, що за стільки років виконання обов'язків президента побував скрізь, але не в Китаї, і дуже хоче потиснути руку Сі Цзіньпіну.

Великі чи не дуже великі закриті збори в Пекіні на тему "Як облаштувати росію, а заразом і ООН", виглядають логічними за кілька днів до відкриття в Нью-Йорку ювілейної Генасамблеї ООН. У Пекіні "високі сторони" домовляться про правила та стратегії перед "битвою народів" у Нью-Йорку. Принагідно проведуть і дипломатичну "розвідку боєм", яка і так йде., - Лавров вже відіслав Гутеррішу свої міркування на тему, як перевлаштувати ООН та її Радбез.