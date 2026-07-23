Трамп та Україна можуть розпочати переговори з Хезболлою

У контексті передвиборного медіа-шуму "Федорів проти Хмари та Сирського" можна розпочати переговори з Хезбаллою, оскільки вона теж робить ракети, і з нею погодився поговорити Трамп.

Трамп, приймаючи 21 липня в Овальному кабінеті президента Лівану Джозефа Ауна, акуратно зауважив, що може поговорити з Хезбаллою, якщо його візаві попросить про це. За логікою Аун саме про це і просив, але Трамп не захотів відразу дати можливість пресі Демпартії написати - він агент Тегерана, а не тільки Москви.

Говорити з Хезбаллою доведеться, тому що її треба роззброювати, згідно з домовленостями між Ауном і Нетаньяху, який не зміг довше чинити опір Трампу і став з 21 липня демонструвати виведення військ з трьох ліванських населених пунктів - Завтар аль-Гарбії, вже вийшли, і на черзі. Трамп вибиває ліванську "карту" у хунти Ірану і крити їй нема чим. Коли США розпочнуть офіційно переговори з Хезболлою, то для хунти це буде моральне фіаско, а армія Ліван матиме її зброю.

Тему, що робити з озброєнням, відібраним у Хезболли, вперше порушив у січні 2025 р. Шаррен Хаскель, заступник глави МЗС Ізраїлю. Він виступив із ініціативою передати Україні трофейні протитанкові ракети "Корнет", зроблені в РФ, але тему швидко прикрили і більше в уряді Нетаньяху таких ідей не виникало.

До 2025 р. розмови про снарядний голод і подібне в Україні вже припинилися, але осад від Ізраїлю залишився, оскільки Болгарія ще в грудні 2022 р. заявила про постачання зброї в Україну, а влітку 2024 р. непрямі постачання підтвердила навіть Сербія. Після цього важко вірити в наратив: Ізраїль – оплот європейських цінностей у східному Середземномор'ї.

Але з грудня 2025 року виникла нова тема – дефіцит ракет для ППО. Вперше її озвучив 18 грудня Зеленський, очевидно, за доповіддю Шмигаля. Через два тижні він звільнив Шмигаля з міністрів оборони, обіймав посаду півроку, і призначив Федорова, чим дав їжу для пошуку зв'язку між криптогаманцями та ракетами. Але оптимісти запевняли - Федоров пов'язаний з армією з перших днів через дрони. Справді перший удар по аеродрому в Енгельсі і потім по НПЗ "єдиномарафонці" незмінно пов'язували з трійцею - Буданов, Малюк та Федорів. У перемоги завжди багато батьків, але Чонгар чи Вовчанськ так і залишились сиротами. Зрідка до "трійці" для пристойності додавали Сили спецоперацій.

З приходом Федорова у січні дефіцит ракет не зник, притому що гроші на них були – новий фінансовий рік тільки почався. Схоже, їх знову віддали Штіллерманові, який уже три роки обіцяв будь-яку ракету за ваші гроші. В результаті Зеленський скаржився 16 січня Петру Павлу, що деякі батареї ППО зовсім без ракет може Чехія щось підкине. Далі були постійні нарікання, погані люди ракети ППО не закупили, але я з ними розуміюся, докори США та країнам Затоки, що стріляють "Петріотами" по дронах, і в перші дні випустили 803 ці ракети, а Україна стільки не випустила за всю війну. Пісторіус на такі скарги відповідав, "Петріоти" штучний товар, відпускаємо точно за графіком, шукайте причини у себе.

Треба визнати, що в Україну стільки ракет одразу як на країни Затоки й не летіло, й Іран запускав тисячами саме балістику, а крилатих лише десятки. В Ірані давно чомусь зробили ставку на балістику, а крилаті ракети вважали вчорашнім днем, гідним лише початківців типу Штіллермана. Оскільки ні Шмигаль, ні Федоров достатньо ракет для ППО не закупили і не зробили, то Зеленський зайнявся тим, що півроку колядував союзниками. Можливо, так і було задумано з розрахунку, що навіть у Трампа серце не камінь.

Але першими не витримали британці. У "Блумберзі" близько 20 червня з'явилася стаття – три їхні компанії розробили для України три типи дешевих ракет. Не таких потужних як Storm Shadow або SCALP, але запускаються із землі, летять далі – на 500 км, а не на 400 км, несуть менше – 225 кг вибухівки, але теж точні, і коштують лише півмільйона, а не мільйон. Обіцяють робити по ракеті на день, якщо дадуть грошей та на випробуваннях в Україні схвалять. Не диво-зброя, як "Фламінго" у Штіллермана, але швидко та багато. Схоже, британці не мудрували і просто модифікували Storm Shadow – скоротили вагу вибухівки, за рахунок чого збільшили дальність польоту та точність. Але й ракет старих типів обіцяли передати 350 штук та ще 150 тис. дронів до кінця року.

Досвід "літаючих труб" Хезболли і Хамас, якими ті пробивали "Залізний купол" над Ізраїлем, не використовували, тому що в ньому не лише недоліки. Трамп теж не витримав і 8 липня обіцяв передати Зеленському ліцензію та інструкцію для збирання "Петріотів". Викрутки самі знайдете. На Банковій відразу зробили з цього порцію піару, і "Флеш", ад'ютант Федорова, радісно заявив, що бачив "Петріоти", що впали, і нічого складного в них немає. Він ще не знав, що Федорова скоро звільнять і був сповнений ентузіазму. Тепер збиратиме "Петріоти" без нього, оскільки Зеленський оголосив 15 липня, Україна до кінця року "отримає можливість технічно виготовляти їх".

Всупереч думці частини юристів – міністром оборони може бути будь-хто, але не кадровий військовий, – призначення генерала Євгена Хмари в умовах війни очевидний позитив. Це правило у країнах НАТО має кілька причин – зменшує ймовірність військового перевороту, знижує політизацію генералітету та демонструє – Альянс не планує ні на кого нападати. З цих причин військові училища винесено зі столиць. Але оскільки "ботан" як військовий міністр – це свої незручності, тобто обхідний шлях – у США військовий може стати міністром оборони, якщо звільнився з армії 7 років тому, а у Великій Британії – від учорашнього дня. Так зробив Степан Полторак у 2014 р. і Хмара теж пішов 17 липня з тієї частини СБУ, яка де-факто армія.

Звільнення Сирського можна було очікувати за кілька місяців після його призначення головкомом замість Залужного у лютому 2024 р. за три місяці до планових президентських виборів. Сирського призначили головкомом, бо було очевидно: зі своїм антирейтингом він верхообертача не відсторонить, навіть якщо раптом захоче. Звільнити його зараз не становило проблеми – ніхто б не засмутився, але просто звільнення – це нецікаво. Тому з нього зробили короткометражне шоу за участю екс-цифровиків Федорова – не зникати ж добра. Заділ під Федорова під вибори – знадобиться чи ні – невідомо, але нехай буде на випадок, якщо операція "Наступник" запуститься на повну котушку.

Головкомом очікувано став Михайло Драпатий і тепер лише загадка – чи піде Андрій Сибіга чи ні, і хто буде послом України в США. Юлія Свириденко гордо сказала, що їй пропонували стати послом у США, але вона відмовилася, у що мало хто повірив. Військовий блок вивели з ручного управління Офісу, щоб уникнути "витік" та різного ідіотизму. На черзі МЗС та посольство в США, оскільки Трампу доведеться вести переговори не лише з Хезболлою, а й з московитами, а з ним складніше, ніж із Хезболлою.

Федоров, на початку своєї перебування військовим міністром озвучив дві реформи – ЗСУ має ліквідувати на місяць не 30 тис., а 50 тис. окупантів, і найняти іноземців у ЗСУ від половини їх чисельності. На жаль, Федоров не сказав, чим ліквідувати, програма "Е-бали" для цього мало годиться, і не сказав, де знайти цих іноземців та гроші на оплату їхньої роботи. Можна пробувати поговорити з Хезбаллою та Хамасом, і нехай Ізраїль сплатить їхні праведні праці з винищення рашизму з грошей груп Міндіча та Рабіновича. Як то кажуть, борг платежем червоний.

Де-факто союзники намагаються позбавити Офіс багатьох проблем, пов'язаних з війною та переговорами, але натомість просять зосередитися на підготовці до зими, а не розповідати знову, що вона буде складною і все буде погано. Черчілль лише в 1939 р. один раз сказав британцям, що буде важко і нічого хорошого він не обіцяє, але не повторював це в 1943 р., коли союзники звільнили більшу частину Італії, і тим більше пізніше. На п'ятий рік повномасштабної війни просто непристойно копіювати Черчілля 1939 р., який мав союзників.