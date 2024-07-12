Трамп та Орбан збираються здати Україну та світопорядок із потрухами

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що зустрівся у США з екс-президентом Америки Дональдом Трампом у США, поговорив із ним про мир в Україні та запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему". Джерело: пост Орбана у мережі Х (Twitter), Трамп у мережі Truthsocial

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Прямая речь Орбана: "Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!".

Трамп в свою очередь поблагодарил Орбана и добавил, что мир должен быть как можно быстрее.

Прямая речь Трампа: "Спасибо, Виктор. Должен быть МИР, и как можно быстрее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!"

Эти два клоуна собираются сдать Украину и миропорядок с потрохами. Есть только один вариант быстрого мира, который согласовывался бы с евроатлантическими ценностями – это резкое наращивание поставок вооружений в Украину. Все остальные варианты – это капитуляция Украины и Запада. Очевидно, что Трамп выбирает второй, а не первый путь, потому что в противном случае мы бы уже услышали от него ответ по поводу его реального плана.

Во-первых, плана на самом деле нет.

Во-вторых, то, что Трамп может себе представлять как очертания плана, связано со сдачей территорий Путину. Всё просто. Нет никаких чудес. Именно поэтому Трамп не хочет раскрывать своё видение "мира" в Украине – потому что знает, что его тут же разорвут в клочки политические оппоненты.

Мы стоим на пороге самой большой опасности для западной цивилизации. Учитывая низкое качество человеческого материала западного человека, я уверен, что нам всем предстоит пережить глубокий кризис. Обыватель захватил власть в евроатлантике и толкает работающую систему к пропасти. Что будет потом?

Посмотрите на Брексит: Британия – в экономическом кризисе, а многие голосовавшие за Брексит признаются, что знай они о последствиях, никогда не совершили бы такого глупого шага. То, что их предупреждали о последствиях такого популистского манёвра, они, конечно же, забыли. Вот и те, кто сейчас голосуют за Трампа, конечно же, не вспомнят о наших предупреждениях, когда будут проливать горькие слёзы через десятилетие о своём бездарном выборе.