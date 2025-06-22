Торонто та Берлін тепер з'єднані прямими рейсами, що відкриває зручніші можливості для подорожей
Новий прямий рейс, що з'єднує Міжнародний аеропорт Торонто Пірсон і аеропорт Берлін Бранденбург, офіційно розпочав роботу, змінюючи ландшафт подорожей між Канадою та Німеччиною. Оператором рейсу є Air Transat, а польоти почалися 20 червня 2025 року і відбуватимуться двічі на тиждень до кінця жовтня. Досі всі рейси між цими двома містами вимагали щонайменше однієї пересадки, що робить цей маршрут першим прямим сполученням, доступним для мандрівників у піковий літній і ранній осінній сезон подорожей.
У 2024 році понад 15 000 пасажирів подорожували між Торонто та Берліном, попри відсутність прямого сполучення. Запровадження цього маршруту скорочує загальний час подорожі та спрощує планування як для туристів, так і для ділових мандрівників. Рейси виконуються на літаках Airbus A321LR, які забезпечують ефективність і дальність, необхідні для трансатлантичних маршрутів. Додавши цей маршрут, Air Transat розширює свою європейську мережу та пропонує пасажирам простіший варіант подорожі між Торонто та Берліном.
- "Новий маршрут напряму з'єднує регіон Берлін Бранденбург із Торонто та пропонує привабливі варіанти подальших рейсів. Водночас столичний регіон пропонує мандрівникам із Канади різноманітні враження — від яскравого мегаполісу Берліна з його культурою, історією та креативністю до озер, замків і природи Бранденбурга." — Алетта фон Массенбах, генеральний директор аеропорту Берлін Бранденбург
Канадські мандрівники, які прямують до Берліна, тепер мають швидший доступ до кількох відкритих локацій міста. Серед них — Темпельгофер Фельд, колишній аеродром, який став великим громадським парком, придатним для прогулянок і велоспорту. Тойфельсберг, пагорб, створений із повоєнних уламків, має покинуту станцію прослуховування та краєвиди на місто. Ще одне популярне місце — Мауерпарк, який займає частину колишньої зони Берлінської стіни та приймає вихідні блошині ринки й виступи просто неба.
Німецькі мандрівники, які прибувають до Торонто, тепер можуть легше дістатися до місцевих визначних пам’яток за межами центру міста. Хай Парк пропонує стежки, зелені зони та озерне середовище в межах міста. Район Бічез, розташований на березі озера, має громадські набережні та піщані пляжі, популярні в теплі місяці. Недалеко від центру Торонто, Evergreen Brick Works пропонує відвідувачам природні стежки, фермерський ринок і екологічні експозиції в переобладнаному промисловому комплексі.
Цей новий маршрут відображає зростаючий попит на міжнародні прямі рейси, оскільки мандрівники шукають практичні та економні за часом варіанти. Для мандрівників з обох сторін це означає простіші подорожі без складних пересадок чи тривалого очікування. Оскільки мережі авіасполучень продовжують розвиватися, подібні маршрути можуть відігравати важливу роль у формуванні майбутнього трансатлантичних подорожей.