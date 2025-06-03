Топ-9 готелів у Сінгапурі, що пропонують халяльні шведські столи: від морепродуктів і страв індонезійської кухні до спокусливих десертів і міжнародної кухні

Чудовий сніданок значно покращує враження гостей від перебування в готелі. І якщо Сінгапур загалом є раєм для гурманів, знайти готелі з ресторанами, орієнтованими на мусульман, і, що ще краще, з халяльним шведським столом, може бути не так просто. Але не варто впадати у відчай: завдяки цьому топу ніщо не зіпсує вашу відпустку. Ми зібрали найкращі готелі Сінгапуру, де ви можете неквапливо насолоджуватися чудовими халяльними шведськими столами, чи то місцеві делікатеси, міжнародна кухня, морепродукти чи десерти.

Fairmont Singapore

Шведський стіл пропонує сучасні інтерпретації місцевих і регіональних кухонь. Джерело: Image Fairmont.com. Шведський стіл пропонує сучасні інтерпретації місцевих і регіональних кухонь. Джерело: Image Fairmont.com.

Готель розташований у торговельному комплексі Raffles City, за п’ять хвилин їзди від торговельного району Orchard Road і за 400 метрів від театру Esplanade. Fairmont пропонує гостям освіжаючий відкритий басейн, теніс, заняття у тренажерному залі та різноманітні процедури для тіла. Номери просторі, з балконами, що виходять на затоку Марина-Бей або міський пейзаж. У готелі є шість ресторанів, включаючи ресторани, відзначені зіркою Мішлен. Смачний халяльний шведський стіл у Fairmont, одному з найкращих готелів Сінгапуру, пропонує Asian Market Café. Він включає місцеві та регіональні паназійські страви, демонструючи різноманітні смаки та культури острова з інноваційними інтерпретаціями. Вартість шведського столу становить від 84 до 90 доларів США на одну особу.

Days Hotel by Wyndham Singapore at Zhongshan Park

Один із найсучасніших готелів Сінгапуру, Days Hotel by Wyndham, розташований у районі Новена, за 15 хвилин їзди від Orchard Road, центрального ділового району та затоки Марина-Бей. Номери оснащені комфортними ліжками з преміальними матрацами Serta, власними ванними кімнатами та мають вигляд на парк або місто. Ресторан 21 on Rajah пропонує один із найрозкішніших халяльних шведських столів у готелях Сінгапуру. Він включає середземноморську та місцеву азійську кухню, доповнену малайзійськими та близькосхідними закусками. Родзинкою шведського столу є пряні смажені ребра з овочами на грилі та морепродукти. З середземноморського "сегменту" можна скуштувати мусаку з баранини, хумус і баба гануш. Іфтар-буфет і бранч на Hari Raya починаються від 62 доларів у будні та 72 долари на дорослого у вихідні.

M Hotel Singapore City Center

M Hotel розташований у фінансовому районі Сінгапуру, за п’ять хвилин ходьби від торговельного центру VivoCity та гастрономічного центру Lau Pa Sat, і за 15 хвилин від Чайнатауна. Готель пропонує стильні номери з власними ванними кімнатами. Інші зручності включають басейн, добре обладнаний фітнес-центр, великий бізнес-центр і спа-центр із гідротерапевтичними процедурами. Café 2000 запрошує гостей у гастрономічну подорож азійською та західною кухнями, тоді як J Bar пропонує живу музику місцевих гуртів разом із напоями. Якщо говорити про найкращі халяльні шведські столи, The Buffet Restaurant, перший халяльний ресторан на пароплаві в Сінгапурі, пропонує обіди та вечері зі шведським столом, що включають тушковані страви, морепродукти, насичені бульйони, пасту ручної роботи та десерти. Іфтар-фієста починається від 58 доларів США.

Holiday Inn Singapore Atrium

Халяльний шведський стіл подається в прекрасному ресторані Atrium із видом на місто. Джерело: Image Ihg.com Халяльний шведський стіл подається в прекрасному ресторані Atrium із видом на місто. Джерело: Image Ihg.com

На березі річки Сінгапур, неподалік від центрального ділового району, розташований один із найкращих місцевих готелів із чудовим халяльним шведським столом. Його затишні номери оснащені власними ванними кімнатами з глибокими ваннами, мінібарами, кабельним телебаченням і можливістю приготування чаю та кави. Номери пропонують прекрасні види на річку та місто. У готелі є цілодобовий фітнес-центр, відкритий басейн, магазин подарунків і бізнес-центр, а також три ресторани. Нас цікавить Atrium Restaurant, сертифікований халяльний заклад, який подає страви зі шведського столу або à la carte. Вибір включає місцеві та міжнародні делікатеси, такі як хайнанський рис із куркою, яловичий ренданг, роти прата, самбал канг конг тощо. Ціни на шведський стіл тут розумні, починаючи від 90 доларів на дорослого гостя.

Parkroyal Collection Marina Bay

Серед відомих місцевих готелів Parkroyal Collection Marina Bay славиться тим, що пропонує найкраще з легендарної сінгапурської гостинності. Гості можуть зупинитися в елегантних номерах із вікнами від підлоги до стелі, які відкривають прекрасні види на міську панораму та затоку Марина-Бей. Під час перебування вони можуть відвідати добре обладнаний цілодобовий фітнес-центр, басейн із мінеральною водою та кілька ресторанів і барів. Один із найкращих шведських столів у Сінгапурі в Parkroyal Collection Marina Bay можна скуштувати в халяльному ресторані Peppermint, який подає міжнародну кухню та свіжі морепродукти. Ресторан працює цілий день і дотримується концепції "від ферми до столу". Ціни на обід і вечерю коливаються від 68 до 98 доларів у будні та від 78 до 108 доларів у вихідні.

Furama City Center

Готель Furama City Centre розташований у Чайнатауні, за 15 хвилин від центрального ділового району. Він пропонує сучасні номери з великими вікнами та видом на затоку Марина-Бей. У готелі є фітнес-центр, басейн, спа-центр і прокат автомобілів. Ресторан Tiffany, оформлений у синіх тонах у новому космополітичному стилі, є одним із найвишуканіших у топ-готелях Сінгапуру, що подає розкішний халяльний шведський стіл. Він пропонує гарячі закуски, сашимі та морепродукти, західні та азійські страви, а також апетитні десерти, готові захопити найвибагливіших гурманів. Яловичий ренданг, дуріановий пенгат і парова атлантична червона риба в соєвому соусі є незмінними фаворитами серед відвідувачів. Обід зі шведським столом на особу коштує 42 долари, а вечеря – 48 доларів.

Village Hotel Bugis

Проживання в Village Hotel допоможе мандрівнику краще відчути місцевий спосіб життя: готель розташований на перехресті культур, у пішій доступності від індійського, арабського та перанаканського кварталів. Окрім різноманітних місць для відвідування навколо, Village також відомий як один із найкращих готелів Сінгапуру, що може похвалитися, можливо, найелегантнішим халяльним шведським столом. Ресторан Landmark має халяльний сертифікат і пропонує мультикультурне меню, що включає середземноморську, азійську, західну та північноіндійську кухні. У вихідні меню доповнюється спеціальними кулінарними пропозиціями, такими як смажена курка в корейському стилі бончон, курка манді в арабському стилі та суп туланг. Шведський стіл коштує від 67,90 доларів на особу у вихідні та будні.

Furama RiverFront

Готель Furama RiverFront розташований на березі річки Сінгапур, між Orchard Road і барвистим Чайнатауном. Усі номери мають власні ванні кімнати з безкоштовними туалетними приналежностями, кабельне телебачення та цілодобове обслуговування номерів. У готелі є тренажерний зал, відкритий басейн, дитячий майданчик у приміщенні та два ресторани. The Square@Furama подає міжнародну кухню, але Kintamani Restaurant вирізняється одним із найвеличніших шведських столів у готелях Сінгапуру, пропонуючи автентичну халяльну індонезійську кухню. Вибір здається нескінченним, тож можна звернутися до найпопулярніших страв: пеха какі камбінг (смажена ніжка ягняти з соусами шеф-кухаря), ікан сіакап бакар (запечена риба), дагінг домба бакар (смажені ягнячі відбивні) тощо. Шведський стіл починається від 38 доларів, а для літніх людей діє знижка 30% (для дітей від 6 до 12 років – знижка 40%).

Royal Plaza on Scotts

Вибір страв у меню ресторану Carousel справді вражає. Джерело: Image Royalplaza.com.sg Вибір страв у меню ресторану Carousel справді вражає. Джерело: Image Royalplaza.com.sg

Цей бутік-готель, розташований у самому серці району Orchard, був визнаний найкращим незалежним готелем в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні за версією TTG Asia Travel Awards уже вдесяте. Він пропонує 511 шикарних номерів і люксів, обладнаних надзвичайно комфортними ліжками Simmons Dream, тропічними душами з косметичними засобами та халатами від Citron Fresh, високошвидкісним Wi-Fi тощо. Зручності готелю включають тренажерний зал, відкритий басейн, перукарню (з 30% знижкою для гостей готелю) і 9 конференц-залів. Один із найрозкішніших готелів Сінгапуру пропонує відповідний приголомшливий халяльний шведський стіл у ресторані Carousel. Вибір включає азійську, середземноморську, японську кухню, морепродукти, французький гриль і величезний асортимент десертів. У вихідні меню доповнюється спеціальними стравами. Вартість такого шведського столу становить від 42 доларів США на особу.