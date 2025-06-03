Топ-9 отелей в Сингапуре, предлагающих халяльные шведские столы: от морепродуктов и блюд индонезийской кухни до соблазнительных десертов и международной кухни

Прекрасный завтрак значительно улучшает впечатление гостей от пребывания в отеле. И если Сингапур в целом является раем для гурманов, найти отели с ресторанами, ориентированными на мусульман, и, что еще лучше, с халяльным шведским столом может быть не так просто. Но не стоит отчаиваться: благодаря этому топу ничто не испортит ваш отпуск. Мы собрали лучшие отели Сингапура, где вы можете неторопливо наслаждаться прекрасными халяльными шведскими столами, будь то местные деликатесы, международная кухня, морепродукты или десерты.

Fairmont Singapore

Шведский стол предлагает современные интерпретации местных и региональных кухонь. Источник: Image Fairmont.com.

Отель расположен в торговом комплексе Raffles City, в пяти минутах езды от торгового района Orchard Road и в 400 метрах от театра Esplanade. Fairmont предлагает гостям освежающий открытый бассейн, теннис, тренажерный зал и разнообразные процедуры для тела. Номера просторные, с балконами, выходящими на залив Марина-Бей или городской пейзаж. В отеле есть шесть ресторанов, включая рестораны, отмеченные звездой Мишлен. Вкусный халяльный шведский стол в Fairmont, одном из лучших отелей Сингапура, предлагает Asian Market Café. Он включает в себя местные и региональные паназийские блюда, демонстрируя разнообразные вкусы и культуры острова с инновационными интерпретациями. Стоимость шведского стола составляет от 84 до 90 долларов США на одного человека.

Days Hotel by Wyndham Singapore в Zhongshan Park

Один из самых современных отелей в городе Сингапур, Days Hotel by Wyndham, расположен в районе Новена, в 15 минутах езды от Orchard Road, центрального делового района и залива Марина-Бэй. Номера оснащены комфортными кроватями с премиальными матрасами Serta, собственными ванными комнатами и имеют вид на парк или город. Ресторан 21 on Rajah предлагает один из самых роскошных халяльных шведских столов в отелях Сингапура. Он включает в себя средиземноморскую и местную азиатскую кухню, дополненную малазийскими и ближневосточными закусками. Изюминкой шведского стола есть пряные жареные ребра с овощами на гриле и морепродукты. Из средиземноморского "сегмента" можно отведать мусак из баранины, хумус и баба гануша. Ифтар-буфет и бранч на Hari Raya начинаются от 62 долларов в будни и 72 доллара на взрослого по выходным.

M Hotel Singapore City Center

M Hotel расположен в финансовом районе Сингапура, в пяти минутах ходьбы от торгового центра VivoCity и гастрономического центра Lau Pa Sat, и в 15 минутах от Чайнатауна. Отель предлагает стильные номера с собственными ванными комнатами. Другие удобства включают: бассейн, хорошо оборудованный фитнес-центр, большой бизнес-центр и спа-центр с гидротерапевтическими процедурами. Café 2000 приглашает гостей в гастрономическое путешествие по азиатской и западной кухням, тогда как J Bar предлагает живую музыку местных групп вместе с напитками. Если говорить о лучших халяльных шведских столах, The Buffet Restaurant, первый халяльный ресторан на пароходе в Сингапуре, предлагает обеды и ужины со шведским столом, включая тушеные блюда, морепродукты, насыщенные бульоны, пасту ручной работы и десерты. Ифтар-фиеста начинается от 58 долларов США.

Holiday Inn Singapore Atrium

Халяльный шведский стол предлагается в прекрасном ресторане Atrium с видом на город. Источник: Image Ihg.com

На берегу реки Сингапур, недалеко от центрального делового района, расположен один из лучших местных отелей с великолепным шведским столом. Уютные номера оснащены собственными ванными комнатами с глубокими ваннами, минибарами, кабельным телевидением и возможностью приготовления чая и кофе. Номера предлагают прекрасные виды на реку и город. В отеле есть круглосуточный фитнес-центр, открытый бассейн, магазин подарков и бизнес-центр, а также три ресторана. Нас интересует Atrium Restaurant, сертифицированное халяльное заведение, подающее блюда со шведского стола или à la carte. Выбор включает местные и международные деликатесы, такие как хайнанский рис с курицей, говяжий ренданг, рты прата, самбал канг-конг и т.д. Цены на шведский стол здесь разумны, начиная от 90 долларов на взрослого гостя.

Parkroyal Collection Marina Bay

Среди известных местных отелей Parkroyal Collection Marina Bay славится тем, что предлагает лучшее из легендарного сингапурского гостеприимства. Гости могут остановиться в элегантных номерах с окнами от пола до потолка, открывающими прекрасные виды на городскую панораму и залив Марина-Бей. Во время пребывания они могут посетить хорошо оборудованный круглосуточный фитнес-центр, бассейн с минеральной водой и несколько ресторанов и баров. Один из лучших шведских столов в Сингапуре в Parkroyal Collection Marina Bay можно отведать в халяльном ресторане Peppermint, который подает международную кухню и свежие морепродукты. Ресторан работает целый день и следует концепции "от фермы до стола". Цены на обед и ужин колеблются от $68 до $98 в будни и от $78 до $108 в выходные.

Furama City Center

Отель Furama City Centre расположен в Чайнатауне, в 15 минутах от центрального делового района. Он предлагает современные номера с большими окнами и видом на залив Марина-Бей. В отеле есть фитнес-центр, бассейн, спа-центр и прокат автомобилей. Ресторан Tiffany, оформленный в синих тонах в новом космополитическом стиле, является одним из самых изысканных в топ-гостиницах Сингапура, который представляет роскошный халяльный шведский стол. Он предлагает горячие закуски, сашими и морепродукты, западные и азиатские блюда, а также аппетитные десерты, готовые захватить самых требовательных гурманов. Говяжий ренданг, дуриановый пенгат и паровая атлантическая красная рыба в соевом соусе являются постоянными фаворитами среди посетителей. Обед со шведским столом на человека стоит 42 доллара, а ужин – 48 долларов.

Village Hotel Bugis

Проживание в Village Hotel поможет путешественнику лучше почувствовать местный образ жизни: отель расположен на перекрестке культур, в пешей доступности от индийского, арабского и перенаканского кварталов. Помимо различных мест для посещения вокруг, Village также известен как один из лучших отелей Сингапура, что может похвастаться, возможно, самым элегантным халяльным шведским столом. Ресторан Landmark имеет халяльный сертификат и предлагает мультикультурное меню, включающее средиземноморскую, азиатскую, западную и североиндийскую кухни. В выходные меню дополняется специальными кулинарными предложениями, такими как жареная курица в корейском стиле бончон, курица манди в арабском стиле и суп туланг. Шведский стол стоит от 67,90 долларов на человека в выходные и будни.

Furama RiverFront

Отель Furama RiverFront расположен на берегу реки Сингапур, между Orchard Road и красочным Чайнатауном. Во всех номерах есть ванные комнаты с бесплатными туалетными принадлежностями, кабельное телевидение и круглосуточное обслуживание номеров. В отеле есть тренажерный зал, открытый бассейн, детская площадка в помещении и два ресторана. The Square@Furama предоставляет международную кухню, но Kintamani Restaurant отличается одним из самых больших шведских столов в отелях Сингапура, предлагая аутентичную халяльную индонезийскую кухню. Выбор кажется бесконечным, поэтому можно обратиться к самым популярным блюдам: пешие каки камбинг (жареная ножка ягненка с соусами шеф-повара), икан сиакап бакар (запеченная рыба), дагинг домба бакар (жареные ягнячьи отбивные) и т.д. Шведский стол начинается от 38 долларов, а для престарелых действует скидка 30% (для детей от 6 до 12 лет – скидка 40%).

Royal Plaza on Scotts

Выбор блюд в меню ресторана Carousel действительно впечатляет. Источник: Image Royalplaza.com.sg

Этот бутик-отель, расположенный в самом сердце района Orchard, был признан лучшим независимым отелем в Азиатско-Тихоокеанском регионе по версии TTG Asia Travel Awards уже в десятый раз. Он предлагает 511 шикарных номеров и люксов, оборудованных комфортабельными кроватями Simmons Dream, тропическими душами с косметическими средствами и халатами от Citron Fresh, высокоскоростным Wi-Fi и т.д. Отель предлагает следующее: тренажерный зал, открытый бассейн, парикмахерская (с 30% скидкой для гостей) и 9 конференц-залов. Один из самых роскошных отелей Сингапура предлагает соответствующий потрясающий шведский стол в ресторане Carousel. Выбор включает в себя азиатскую, средиземноморскую, японскую кухню, морепродукты, французский гриль и огромный ассортимент десертов. В выходные меню дополняется специальными блюдами. Стоимость такого шведского стола составляет от 42 долларов США на человека.