Топ-9 готелів у Блакитних горах: Розкішна відпустка в Австралії

Блакитні гори — це регіон в Австралії, відомий своєю красою, природою та культурою. Тут розташовано безліч готелів, гостьових будинків і котеджів, які пропонують комфорт, розкіш і унікальність. Готуйтеся до незабутньої подорожі, адже ми розповімо про деякі з найкращих місць для проживання.

Lilianfels Resort & Spa

Елегантний готель, розташований неподалік від знаменитих Трьох Сестер і Ехо-Пойнт.

Адреса: 5/19 Lilianfels Ave, Katoomba NSW 2780, Австралія

Телефон: +61 2 4780 1200

Вебсайт: https://www.lilianfels.com.au/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Lilianfels Resort & Spa — це вишуканий готель і розкішний притулок із видом на природні дива. Ось кілька цікавих особливостей:

Вишукані номери та люкси з видом на сад або долину.

з видом на сад або долину. Спа та басейн. Розслабтеся з зволожуючою процедурою або освіжіться в басейні з видом на навколишні гори. Насолоджуйтесь сонячними днями.

Розслабтеся з зволожуючою процедурою або освіжіться в басейні з видом на навколишні гори. Насолоджуйтесь сонячними днями. Тенісний корт і конференц-зали. Любителі активного відпочинку можуть зіграти в теніс, а для ділових зустрічей і заходів є просторі конференц-зали.

Любителі активного відпочинку можуть зіграти в теніс, а для ділових зустрічей і заходів є просторі конференц-зали. Гастрономічні насолоди. Ресторани та бари пропонують вишукані страви, делікатеси та напої.

Lilianfels Resort & Spa — один із найкращих готелів у Блакитних горах, вишукане місце для незабутнього досвіду.

Parklands Country Gardens & Lodges

Затишне проживання в найкращих готелях Блакитних гір, Австралія. Джерело: Image by dit26978 from Freepik Затишне проживання в найкращих готелях Блакитних гір, Австралія. Джерело: Image by dit26978 from Freepik

Затишний котедж, розташований у мальовничому саду, неподалік від містечка Блекхіт.

Адреса: 132 Govetts Leap Rd, Blackheath NSW 2785, Австралія

Телефон: +61 2 4787 7211

Вебсайт: https://www.parklands.com.au/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Parklands Country Garden & Lodges — це відокремлене місце для відпочинку серед природної краси. Тут ви знайдете:

Просторі номери та відокремлений сад. Люкси з камінами, джакузі та балконами, де можна насолоджуватися комфортом у оточенні мальовничої природи.

Люкси з камінами, джакузі та балконами, де можна насолоджуватися комфортом у оточенні мальовничої природи. Спа-послуги. Побалуйте себе професійними процедурами та масажами — ідеальне місце для відновлення та балансу.

Побалуйте себе професійними процедурами та масажами — ідеальне місце для відновлення та балансу. Безкоштовний Wi-Fi. Залишайтеся на зв’язку з близькими та діловими партнерами завдяки безкоштовному Wi-Fi.

Залишайтеся на зв’язку з близькими та діловими партнерами завдяки безкоштовному Wi-Fi. Сніданок і чай. Починайте день зі смачного сніданку та насолоджуйтесь чашкою чаю в затишній атмосфері.

Parklands Country Garden & Lodges — один із найкращих готелів у Блакитних горах, унікальне місце для відпочинку наодинці з природою.

Hydro Majestic Hotel

Історичний готель, розташований на краю скелі з видом на долину Медлоу.

Адреса: 52/88 Great Western Hwy, Medlow Bath NSW 2780, Австралія

Телефон: +61 2 4782 6885

Вебсайт: https://www.hydromajestic.com.au/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Hydro Majestic — це розкішна втеча в оточенні природних чудес. Ось кілька особливостей:

Елегантні номери та люкси. Просторі та світлі номери, оформлені в стилі ар-деко, забезпечують комфорт і вишуканість інтер’єру.

Просторі та світлі номери, оформлені в стилі ар-деко, забезпечують комфорт і вишуканість інтер’єру. Ресторани та бари. Готель пропонує вишукані страви та напої.

Готель пропонує вишукані страви та напої. Сади. Прогулюйтесь мальовничими садами, де можна надихнутися природою та панорамними краєвидами.

Прогулюйтесь мальовничими садами, де можна надихнутися природою та панорамними краєвидами. Музей. Дізнайтесь більше про історію цього унікального готелю в його музеї.

Hydro Majestic Hotel — елегантний готель у Блакитних горах, де комфорт поєднується з природою для незабутнього досвіду.

Fairmont Resort & Spa Blue Mountains

Шикарний готель у Блакитних горах для любителів гольфу. Джерело: Image by ambroseb from Pixabay Шикарний готель у Блакитних горах для любителів гольфу. Джерело: Image by ambroseb from Pixabay

Розкішний курорт, розташований у самому серці Національного парку Блакитних гір.

Адреса: 1 Sublime Point Rd, Leura NSW 2780, Австралія

Телефон: +61 2 4785 0000

Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/8233/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Fairmont Resort & Spa Blue Mountains — це сімейний курорт у Блакитних горах. Для молодших гостей є спеціальне місце для ігор і спілкування. Також тут є:

Просторі та сучасні номери та люкси. Комфортні люкси з видом на гори або озеро, оформлені в сучасному стилі, додадуть затишку вашому перебуванню.

Комфортні люкси з видом на гори або озеро, оформлені в сучасному стилі, додадуть затишку вашому перебуванню. Спа та басейн. Розслабтесь або освіжіться у воді, насолоджуючись краєвидами величних гір.

Розслабтесь або освіжіться у воді, насолоджуючись краєвидами величних гір. Поле для гольфу. Любителі гольфу можуть зіграти на сусідньому полі Leura Golf Course .

Любителі гольфу можуть зіграти на сусідньому полі . Гастрономічні насолоди. Ресторани та бари пропонують широкий вибір страв на будь-який смак.

Fairmont Resort & Spa Blue Mountains — найкраще місце для сімейного відпочинку в оточенні унікальної природи.

The Carrington Hotel

Колоніальний готель, розташований у центрі Катумби.

Адреса: 15-47 Katoomba St, Katoomba NSW 2780, Австралія

Телефон: +61 2 4782 1111

Вебсайт: https://thecarrington.com.au/

Рейтинг: 4.4 ⭐

The Carrington — ідеальне місце для тих, хто завжди хоче бути в центрі подій. Готель пропонує:

Чарівні номери та люкси. Просторі та світлі люкси, оформлені в традиційному стилі, комфортно обладнані всім необхідним.

Просторі та світлі люкси, оформлені в традиційному стилі, комфортно обладнані всім необхідним. Ресторани та бари. Тут можна скуштувати вишукані страви, напої та місцеві делікатеси.

Тут можна скуштувати вишукані страви, напої та місцеві делікатеси. Салон краси. Розслабтесь і побалуйте себе зволожуючими процедурами в салоні краси — місце, де можна забути про щоденні турботи та насолодитися доглядом за собою.

Розслабтесь і побалуйте себе зволожуючими процедурами в салоні краси — місце, де можна забути про щоденні турботи та насолодитися доглядом за собою. Бібліотека. Проведіть час у затишній бібліотеці, читаючи книги в абсолютній тиші.

The Carrington Hotel — чарівний готель у Блакитних горах. Історичне місце, де розкіш забезпечить незабутній досвід.

Lurline House

Починайте день смачно в найкращих готелях Блакитних гір. Джерело: Image by Pexels from Pixabay Починайте день смачно в найкращих готелях Блакитних гір. Джерело: Image by Pexels from Pixabay

Сучасний гостьовий будинок, розташований у пішій доступності від Трьох Сестер і Ехо-Пойнт.

Адреса: Villa 1/112A Lurline St, Katoomba NSW 2780, Австралія

Телефон: +61 2 4782 6058

Вебсайт: https://www.lurlinevillas.com.au/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Lurline House — затишне місце для відпочинку в тиші. Ось що воно пропонує:

Комфортні номери. Усі номери з окремими ванними кімнатами, телевізорами та холодильниками. Ви можете насолоджуватися затишком і комфортом в оточенні природи.

Усі номери з окремими ванними кімнатами, телевізорами та холодильниками. Ви можете насолоджуватися затишком і комфортом в оточенні природи. Безкоштовний Wi-Fi. Залишайтеся на зв’язку з близькими та діловими партнерами.

Залишайтеся на зв’язку з близькими та діловими партнерами. Сніданок. Починайте день зі смачного сніданку, який зарядить енергією на весь день.

Починайте день зі смачного сніданку, який зарядить енергією на весь день. Паркінг. Для гостей доступна безкоштовна парковка.

Lurline House — найкраще місце в Блакитних горах, де комфорт поєднується з природою для неперевершеного досвіду.

The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat

Вишукане готель на вершині пагорба з видом на долину Джеймісон.

Адреса: 6/10 Apex St, Katoomba NSW 2780, Австралія

Телефон: +61 2 4782 2155

Вебсайт: http://www.mountainheritage.com.au/

Рейтинг: 4.1 ⭐

The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat — це розкіш в оточенні природи, яка пропонує:

Номери та люкси. Комфортні люкси з камінами, джакузі та балконами. Ви можете насолоджуватися комфортом і релаксацією в оточенні природи.

Комфортні люкси з камінами, джакузі та балконами. Ви можете насолоджуватися комфортом і релаксацією в оточенні природи. Спа. Розслабтесь і забудьте про щоденні турботи, насолоджуючись доглядом за собою.

Розслабтесь і забудьте про щоденні турботи, насолоджуючись доглядом за собою. Ресторан і бар. Затишна атмосфера та широкий вибір делікатесів приємно здивують будь-якого гурмана.

Затишна атмосфера та широкий вибір делікатесів приємно здивують будь-якого гурмана. Сад. Прогулянка мальовничим садом подарує багато позитивних емоцій.

The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat — унікальне місце для найкращого відпочинку в Блакитних горах.

Jenolan Caves House

Спа та басейни в готелях Блакитних гір. Джерело: Image by Abdulhakeem Samae from Pixabay Спа та басейни в готелях Блакитних гір. Джерело: Image by Abdulhakeem Samae from Pixabay

Унікальний готель, розташований поруч із одним із найстаріших і найгарніших печерних комплексів у світі.

Адреса: 4655 Jenolan Caves Rd, Jenolan NSW 2790, Австралія

Телефон: +61 2 6359 3900

Вебсайт: https://book-directonline.com/jenolancaveshouse/properties/jenolancavesdirect

Рейтинг: 4.1 ⭐

Jenolan Caves House — надзвичайне місце, справжній історичний пам’ятник. Розташований у віддаленому природному заповіднику, готель пропонує:

Класичні та гранд-класичні номери з ліжками Queen і King та окремими ванними кімнатами.

з ліжками Queen і King та окремими ванними кімнатами. Печери та пригоди. Цей печерний комплекс — одна з найбільших систем вапнякових печер в Австралії. Тут можна вирушити на захоплюючі екскурсії печерами та дізнатися їхні таємниці.

Цей печерний комплекс — одна з найбільших систем вапнякових печер в Австралії. Тут можна вирушити на захоплюючі екскурсії печерами та дізнатися їхні таємниці. Атмосфера та затишок. Усередині Jenolan Caves House панує атмосфера старовинного шарму. Глибокі багатоскельні віконні отвори, черепичні дахи та масивні фасади створюють затишне середовище для гостей.

Усередині панує атмосфера старовинного шарму. Глибокі багатоскельні віконні отвори, черепичні дахи та масивні фасади створюють затишне середовище для гостей. Ресторани та бари. Не забудьте відвідати ресторани та бари готелю, щоб насолодитися смачною кухнею та приємною компанією.

Jenolan Caves House — це не просто розкішний готель у Блакитних горах, це подорож в історію, природу та дивовижний підземний світ.

Old Leura Dairy

Екологічний котедж, розташований у мальовничому містечку Леура.

Адреса: 61 Kings Rd, Leura NSW 2780, Австралія

Телефон: +61 2 4782 0700

Вебсайт: https://www.oldleuradairy.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Old Leura Dairy — унікальне місце в мальовничому містечку, де природа та історія переплітаються в дивовижний ландшафт. Ось деякі деталі:

Екологічна філософія. Old Leura Dairy — це справжній екологічний досвід. Котеджі побудовані з перероблених матеріалів, що робить їх дружніми до довкілля. Гості можуть обрати різні варіанти проживання: The Studio. Ідеально для пар, розраховане на 2 осіб. Buttercup Barn. Для невеликих компаній із 3 осіб. The Milking Shed і Moo Manor. Для груп до 4 осіб. The Worker’s Cottage. Просторий котедж для до 6 осіб. The Straw Bale House для до 11 осіб.

— це справжній екологічний досвід. Котеджі побудовані з перероблених матеріалів, що робить їх дружніми до довкілля. Гості можуть обрати різні варіанти проживання: Безкоштовний Wi-Fi та сніданок. Гості можуть насолоджуватися безкоштовним Wi-Fi та смачним континентальним сніданком із місцевих продуктів.

Гості можуть насолоджуватися безкоштовним Wi-Fi та смачним континентальним сніданком із місцевих продуктів. Сад і краєвиди. Old Leura Dairy оточений доглянутими садами, де можна прогулюватися та надихатися гарними краєвидами.

оточений доглянутими садами, де можна прогулюватися та надихатися гарними краєвидами. Мистецтво та історія. У декорі відчувається рука художника, адже кожна деталь створена з любов’ю та увагою.

Old Leura Dairy — це більше, ніж просто місце для проживання, це один із найкращих готелів у Блакитних горах, який пропонує подорож у унікальний світ природи, мистецтва та комфорту.

У цих унікальних місцях відпочинку ви знайдете всі зручності дому та незабутній досвід. Не пропустіть можливість насолодитися гарними краєвидами та комфортом у цьому магічному куточку Австралії. Приємної подорожі!