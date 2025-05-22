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Топ-9 отелей в Голубых горах: Роскошный отпуск в Австралии

Анастасия Крыщук

Топ-9 отелей в Голубых горах: Роскошный отпуск в Австралии
Встреча с природой: лучшие отели, окруженные Голубыми горами Австралии. Источник: Image by Monika Häfliger from Pixabay

Голубые горы – это регион в Австралии, известный своей красотой, природой и культурой. Здесь расположено множество отелей, гостевых домов и коттеджей, предлагающих комфорт, роскошь и уникальность. Готовьтесь к незабываемому путешествию, ведь мы расскажем о некоторых из самых лучших мест для проживания.

Lilianfels Resort & Spa

Элегантный отель, расположенный неподалеку от знаменитых Трех Сестер и Эхо-Пойнт.

Адрес: 5/19 Lilianfels Ave, Katoomba NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4780 1200

Вебсайт: https://www.lilianfels.com.au/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Lilianfels Resort & Spa – это изысканный отель и роскошный приют с видом на природные чудеса. Вот несколько интересных особенностей:

  • Изысканные номера и люксы с видом на сад или долину.
  • Спа и бассейн. Расслабьтесь с увлажняющей процедурой или освежитесь в бассейне с видом на окружающие горы. Наслаждайтесь солнечными днями.
  • Теннисный корт и конференц-залы. Любители активного отдыха могут сыграть в теннис, а для деловых встреч и мероприятий есть просторные конференц-залы.
  • Гастрономические удовольствия. Рестораны и бары предлагают изысканные блюда, деликатесы и напитки.

Lilianfels Resort & Spa – один из лучших отелей в Голубых горах, изысканное место для незабываемого опыта.

Parklands Country Gardens & Lodges

Топ-9 отелей в Голубых горах: Роскошный отпуск в Австралии
Уютное проживание в лучших отелях Голубых гор, Австралия. Источник: Image by dit26978 от Freepik

Уютный коттедж, расположенный в живописном саду, недалеко от городка Блэкхит.

Адрес: 132 Govetts Leap Rd, Blackheath NSW 2785, Австралия

Телефон: +61 2 4787 7211

Вебсайт: https://www.parklands.com.au/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Parklands Country Garden & Lodges – это уединенное место для отдыха среди природной красоты. Здесь вы найдете:

  • Просторные номера и уединенный сад. Люксы с каминами, джакузи и балконами, где можно наслаждаться комфортом в окружении природы.
  • Спа-услуги. Побалуйте себя профессиональными процедурами и массажами – идеальное место для восстановления и баланса.
  • Бесплатный Wi-Fi. Оставайтесь на связи с близкими и деловыми партнерами благодаря бесплатному Wi-Fi.
  • Завтрак и чай. Начинайте день со вкусного завтрака и наслаждайтесь чашкой чая в уютной атмосфере.

Parklands Country Garden & Lodges – один из лучших отелей в Голубых горах, уникальное место для отдыха наедине с природой.

Hydro Majestic Hotel

Историческая гостиница, расположенная на краю скалы с видом на долину Медлоу.

Адрес: 52/88 Great Western Hwy, Medlow Bath NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4782 6885

Вебсайт: https://www.hydromajestic.com.au/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Hydro Majestic – это роскошный побег в окружении природных чудес. Вот несколько особенностей:

  • Элегантные номера и люксы. Просторные и светлые номера оформлены в стиле ар-деко, обеспечивают комфорт и изысканность интерьера.
  • Рестораны и бары. Отель предлагает изысканные блюда и напитки.
  • Сады. Прогуливайтесь по живописным садам, где можно вдохновиться природой и панорамными видами.
  • Музей Узнайте больше об истории этого уникального отеля в его музее.

Hydro Majestic Hotel – элегантный отель в Голубых горах, где комфорт сочетается с природой для незабываемого опыта.

Fairmont Resort & Spa Blue Mountains

Топ-9 отелей в Голубых горах: Роскошный отпуск в Австралии
Шикарный отель в Голубых горах для любителей гольфа. Источник: Image by ambroseb from Pixabay

Роскошный курорт, расположенный в самом сердце Национального парка Голубых гор.

Адрес: 1 Sublime Point Rd, Leura NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4785 0000

Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/8233/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Fairmont Resort & Spa Blue Mountains – это семейный курорт в Голубых горах. Для младших гостей есть специальное место для игр и общения. Также здесь есть:

  • Просторные и современные номера и люксы. Комфортные люксы с видом на горы или озеро, оформленные в современном стиле, придадут уют вашему пребыванию.
  • Спа и бассейн. Расслабьтесь или освежитесь в воде, наслаждаясь видами величественных гор.
  • Поле для гольфа. Любители гольфа могут сыграть на соседнем поле Leura Golf Course.
  • Гастрономические удовольствия. Рестораны и бары предлагают широкий выбор блюд на любой вкус.

Fairmont Resort & Spa Blue Mountains – лучшее место для семейного отдыха в окружении уникальной природы.

The Carrington Hotel

Колониальная гостиница, расположенная в центре Катумбы.

Адрес: 15-47 Katoomba St, Katoomba NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4782 1111

Вебсайт: https://thecarrington.com.au/

Рейтинг: 4.4 ⭐

The Carrington – идеальное место для тех, кто всегда хочет быть в центре событий. Отель предлагает:

  • Очаровательные номера и люксы. Просторные и светлые люксы оформлены в традиционном стиле, комфортно оборудованы всем необходимым.
  • Рестораны и бары. Здесь можно отведать изысканные блюда, напитки и местные деликатесы.
  • Салон красоты. Расслабьтесь и побалуйте себя увлажняющими процедурами в салоне красоты – место, где можно забыть о ежедневных заботах и насладиться уходом за собой.
  • Библиотека. Проведите время в уютной библиотеке, читая книги в абсолютной тишине.

The Carrington Hotel – очаровательный отель в Голубых горах. Историческое место, где роскошь обеспечит незабываемый опыт.

Lurline House

Топ-9 отелей в Голубых горах: Роскошный отпуск в Австралии
Начинайте день вкусно в лучших отелях Голубых гор. Источник: Image by Pexels from Pixabay

Современный гостевой дом, расположенный в пешей доступности от Трех Сестер и Эхо-Пойнт.

Адрес: Villa 1/112A Lurline St, Katoomba NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4782 6058

Вебсайт: https://www.lurlinevillas.com.au/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Lurline House – уютное место для отдыха в тишине. Вот что оно предлагает:

  • Комфортные номера. Все номера с отдельными ванными комнатами, телевизорами и холодильниками. Вы можете наслаждаться комфортом и уютом в окружении природы.
  • Бесплатный Wi-Fi. Оставайтесь на связи с близкими и деловыми партнерами.
  • Завтрак. Начинайте день со вкусного завтрака, который зарядит энергией на весь день.
  • Паркинг. Для гостей доступна бесплатная парковка.

Lurline House – лучшее место в Голубых горах, где комфорт сочетается с природой для непревзойденного опыта.

The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat

Изысканный отель на вершине холма с видом на долину Джеймисон.

Адрес: 6/10 Apex St, Katoomba NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4782 2155

Вебсайт: http://www.mountainheritage.com.au/

Рейтинг: 4.1 ⭐

The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat это роскошь в окружении природы, которая предлагает:

  • Номера и люксы. Удобные люксы с каминами, джакузи и балконами. Вы можете наслаждаться комфортом и релаксацией в окружении природы.
  • Спа. Расслабьтесь и забудьте о ежедневных заботах, наслаждаясь уходом за собой.
  • Ресторан и бар. Уютная атмосфера и широкий выбор деликатесов приятно удивят любого гурмана.
  • Сад. Прогулка по живописному саду подарит много положительных эмоций.

The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat – уникальное место для лучшего отдыха в Голубых горах.

Jenolan Caves House

Топ-9 отелей в Голубых горах: Роскошный отпуск в Австралии
Спа и бассейны в отелях Голубых гор. Источник: Image by Abdulhakeem Samae from Pixabay

Уникальная гостиница, расположенная рядом с одним из старейших и красивейших пещерных комплексов в мире.

Адрес: 4655 Jenolan Caves Rd, Jenolan NSW 2790, Австралия

Телефон: +61 2 6359 3900

Вебсайт: https://book-directonline.com/jenolancaveshouse/properties/jenolancavesdirect

Рейтинг: 4.1 ⭐

Jenolan Caves House – потрясающее место, настоящий исторический памятник. Расположенный в отдаленном природном заповеднике, отель предлагает:

  • Классические и гранд-классические номера с кроватями Queen и King и отдельными ванными комнатами.
  • Пещеры и приключения. Этот пещерный комплекс – одна из самых больших систем известняковых пещер в Австралии. Здесь можно отправиться на увлекательные экскурсии по пещерам и узнать их тайны.
  • Атмосфера и комфорт. Внутри Jenolan Caves House царит атмосфера старинного шарма. Глубокие многоскальные оконные проемы, черепичные крыши и массивные фасады создают уютную среду для гостей.
  • Рестораны и бары. Не забудьте посетить рестораны и бары отеля, чтобы насладиться вкусной кухней и приятной компанией.

Jenolan Caves House – это не просто роскошный отель в Голубых горах, это путешествие в историю, природу и удивительный подземный мир.

Old Leura Dairy

Экологический коттедж, расположенный в живописном городке Леура.

Адрес: 61 Kings Rd, Leura NSW 2780, Австралия

Телефон: +61 2 4782 0700

Вебсайт: https://www.oldleuradairy.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Old Leura Dairy – уникальное место в живописном городке, где природа и история переплетаются в удивительный ландшафт. Вот некоторые детали:

  • Экологическая философия. Old Leura Dairy – это настоящий экологический опыт. Коттеджи построены из переработанных материалов, что делает их дружественными к окружающей среде. Гости могут выбрать разные варианты проживания:
    • The Studio. Идеально для пар, рассчитанное на 2 человека.
    • Buttercup Barn. Для небольших компаний из 3 человек.
    • The Milking Shed и Moo Manor. Для групп до 4 человек.
    • The Worker's Cottage. Просторный коттедж для до 6 человек.
    • The Straw Bale House для до 11 человек.
  • Бесплатный Wi-Fi и завтрак. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и вкусный континентальный завтрак из местных продуктов.
  • Сад и пейзажи. Old Leura Dairy окружен ухоженными садами, где можно прогуливаться и вдохновляться красивыми видами.
  • Искусство и история. В декоре ощущается рука художника, ведь каждая деталь создана с любовью и вниманием.

Old Leura Dairy – это больше, чем просто место для проживания, это одна из лучших гостиниц в Голубых горах, которая предлагает путешествие в уникальный мир природы, искусства и комфорта.

В этих уникальных местах отдыха вы найдете все удобства дома и незабываемый опыт. Не упустите возможность насладиться красивыми видами и комфортом в этом магическом уголке Австралии. Приятного путешествия!

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