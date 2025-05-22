Топ-9 отелей в Голубых горах: Роскошный отпуск в Австралии
Голубые горы – это регион в Австралии, известный своей красотой, природой и культурой. Здесь расположено множество отелей, гостевых домов и коттеджей, предлагающих комфорт, роскошь и уникальность. Готовьтесь к незабываемому путешествию, ведь мы расскажем о некоторых из самых лучших мест для проживания.
Lilianfels Resort & Spa
Элегантный отель, расположенный неподалеку от знаменитых Трех Сестер и Эхо-Пойнт.
Адрес: 5/19 Lilianfels Ave, Katoomba NSW 2780, Австралия
Телефон: +61 2 4780 1200
Вебсайт: https://www.lilianfels.com.au/
Рейтинг: 4.3 ⭐
Lilianfels Resort & Spa – это изысканный отель и роскошный приют с видом на природные чудеса. Вот несколько интересных особенностей:
- Изысканные номера и люксы с видом на сад или долину.
- Спа и бассейн. Расслабьтесь с увлажняющей процедурой или освежитесь в бассейне с видом на окружающие горы. Наслаждайтесь солнечными днями.
- Теннисный корт и конференц-залы. Любители активного отдыха могут сыграть в теннис, а для деловых встреч и мероприятий есть просторные конференц-залы.
- Гастрономические удовольствия. Рестораны и бары предлагают изысканные блюда, деликатесы и напитки.
Lilianfels Resort & Spa – один из лучших отелей в Голубых горах, изысканное место для незабываемого опыта.
Parklands Country Gardens & Lodges
Уютный коттедж, расположенный в живописном саду, недалеко от городка Блэкхит.
Адрес: 132 Govetts Leap Rd, Blackheath NSW 2785, Австралия
Телефон: +61 2 4787 7211
Вебсайт: https://www.parklands.com.au/
Рейтинг: 4.4 ⭐
Parklands Country Garden & Lodges – это уединенное место для отдыха среди природной красоты. Здесь вы найдете:
- Просторные номера и уединенный сад. Люксы с каминами, джакузи и балконами, где можно наслаждаться комфортом в окружении природы.
- Спа-услуги. Побалуйте себя профессиональными процедурами и массажами – идеальное место для восстановления и баланса.
- Бесплатный Wi-Fi. Оставайтесь на связи с близкими и деловыми партнерами благодаря бесплатному Wi-Fi.
- Завтрак и чай. Начинайте день со вкусного завтрака и наслаждайтесь чашкой чая в уютной атмосфере.
Parklands Country Garden & Lodges – один из лучших отелей в Голубых горах, уникальное место для отдыха наедине с природой.
Hydro Majestic Hotel
Историческая гостиница, расположенная на краю скалы с видом на долину Медлоу.
Адрес: 52/88 Great Western Hwy, Medlow Bath NSW 2780, Австралия
Телефон: +61 2 4782 6885
Вебсайт: https://www.hydromajestic.com.au/
Рейтинг: 4.1 ⭐
Hydro Majestic – это роскошный побег в окружении природных чудес. Вот несколько особенностей:
- Элегантные номера и люксы. Просторные и светлые номера оформлены в стиле ар-деко, обеспечивают комфорт и изысканность интерьера.
- Рестораны и бары. Отель предлагает изысканные блюда и напитки.
- Сады. Прогуливайтесь по живописным садам, где можно вдохновиться природой и панорамными видами.
- Музей Узнайте больше об истории этого уникального отеля в его музее.
Hydro Majestic Hotel – элегантный отель в Голубых горах, где комфорт сочетается с природой для незабываемого опыта.
Fairmont Resort & Spa Blue Mountains
Роскошный курорт, расположенный в самом сердце Национального парка Голубых гор.
Адрес: 1 Sublime Point Rd, Leura NSW 2780, Австралия
Телефон: +61 2 4785 0000
Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/8233/
Рейтинг: 4.1 ⭐
Fairmont Resort & Spa Blue Mountains – это семейный курорт в Голубых горах. Для младших гостей есть специальное место для игр и общения. Также здесь есть:
- Просторные и современные номера и люксы. Комфортные люксы с видом на горы или озеро, оформленные в современном стиле, придадут уют вашему пребыванию.
- Спа и бассейн. Расслабьтесь или освежитесь в воде, наслаждаясь видами величественных гор.
- Поле для гольфа. Любители гольфа могут сыграть на соседнем поле Leura Golf Course.
- Гастрономические удовольствия. Рестораны и бары предлагают широкий выбор блюд на любой вкус.
Fairmont Resort & Spa Blue Mountains – лучшее место для семейного отдыха в окружении уникальной природы.
The Carrington Hotel
Колониальная гостиница, расположенная в центре Катумбы.
Адрес: 15-47 Katoomba St, Katoomba NSW 2780, Австралия
Телефон: +61 2 4782 1111
Вебсайт: https://thecarrington.com.au/
Рейтинг: 4.4 ⭐
The Carrington – идеальное место для тех, кто всегда хочет быть в центре событий. Отель предлагает:
- Очаровательные номера и люксы. Просторные и светлые люксы оформлены в традиционном стиле, комфортно оборудованы всем необходимым.
- Рестораны и бары. Здесь можно отведать изысканные блюда, напитки и местные деликатесы.
- Салон красоты. Расслабьтесь и побалуйте себя увлажняющими процедурами в салоне красоты – место, где можно забыть о ежедневных заботах и насладиться уходом за собой.
- Библиотека. Проведите время в уютной библиотеке, читая книги в абсолютной тишине.
The Carrington Hotel – очаровательный отель в Голубых горах. Историческое место, где роскошь обеспечит незабываемый опыт.
Lurline House
Современный гостевой дом, расположенный в пешей доступности от Трех Сестер и Эхо-Пойнт.
Адрес: Villa 1/112A Lurline St, Katoomba NSW 2780, Австралия
Телефон: +61 2 4782 6058
Вебсайт: https://www.lurlinevillas.com.au/
Рейтинг: 4.7 ⭐
Lurline House – уютное место для отдыха в тишине. Вот что оно предлагает:
- Комфортные номера. Все номера с отдельными ванными комнатами, телевизорами и холодильниками. Вы можете наслаждаться комфортом и уютом в окружении природы.
- Бесплатный Wi-Fi. Оставайтесь на связи с близкими и деловыми партнерами.
- Завтрак. Начинайте день со вкусного завтрака, который зарядит энергией на весь день.
- Паркинг. Для гостей доступна бесплатная парковка.
Lurline House – лучшее место в Голубых горах, где комфорт сочетается с природой для непревзойденного опыта.
The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat
Изысканный отель на вершине холма с видом на долину Джеймисон.
Адрес: 6/10 Apex St, Katoomba NSW 2780, Австралия
Телефон: +61 2 4782 2155
Вебсайт: http://www.mountainheritage.com.au/
Рейтинг: 4.1 ⭐
The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat это роскошь в окружении природы, которая предлагает:
- Номера и люксы. Удобные люксы с каминами, джакузи и балконами. Вы можете наслаждаться комфортом и релаксацией в окружении природы.
- Спа. Расслабьтесь и забудьте о ежедневных заботах, наслаждаясь уходом за собой.
- Ресторан и бар. Уютная атмосфера и широкий выбор деликатесов приятно удивят любого гурмана.
- Сад. Прогулка по живописному саду подарит много положительных эмоций.
The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat – уникальное место для лучшего отдыха в Голубых горах.
Jenolan Caves House
Уникальная гостиница, расположенная рядом с одним из старейших и красивейших пещерных комплексов в мире.
Адрес: 4655 Jenolan Caves Rd, Jenolan NSW 2790, Австралия
Телефон: +61 2 6359 3900
Вебсайт: https://book-directonline.com/jenolancaveshouse/properties/jenolancavesdirect
Рейтинг: 4.1 ⭐
Jenolan Caves House – потрясающее место, настоящий исторический памятник. Расположенный в отдаленном природном заповеднике, отель предлагает:
- Классические и гранд-классические номера с кроватями Queen и King и отдельными ванными комнатами.
- Пещеры и приключения. Этот пещерный комплекс – одна из самых больших систем известняковых пещер в Австралии. Здесь можно отправиться на увлекательные экскурсии по пещерам и узнать их тайны.
- Атмосфера и комфорт. Внутри Jenolan Caves House царит атмосфера старинного шарма. Глубокие многоскальные оконные проемы, черепичные крыши и массивные фасады создают уютную среду для гостей.
- Рестораны и бары. Не забудьте посетить рестораны и бары отеля, чтобы насладиться вкусной кухней и приятной компанией.
Jenolan Caves House – это не просто роскошный отель в Голубых горах, это путешествие в историю, природу и удивительный подземный мир.
Old Leura Dairy
Экологический коттедж, расположенный в живописном городке Леура.
Адрес: 61 Kings Rd, Leura NSW 2780, Австралия
Телефон: +61 2 4782 0700
Вебсайт: https://www.oldleuradairy.com/
Рейтинг: 4.7 ⭐
Old Leura Dairy – уникальное место в живописном городке, где природа и история переплетаются в удивительный ландшафт. Вот некоторые детали:
- Экологическая философия. Old Leura Dairy – это настоящий экологический опыт. Коттеджи построены из переработанных материалов, что делает их дружественными к окружающей среде. Гости могут выбрать разные варианты проживания:
- The Studio. Идеально для пар, рассчитанное на 2 человека.
- Buttercup Barn. Для небольших компаний из 3 человек.
- The Milking Shed и Moo Manor. Для групп до 4 человек.
- The Worker's Cottage. Просторный коттедж для до 6 человек.
- The Straw Bale House для до 11 человек.
- Бесплатный Wi-Fi и завтрак. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и вкусный континентальный завтрак из местных продуктов.
- Сад и пейзажи. Old Leura Dairy окружен ухоженными садами, где можно прогуливаться и вдохновляться красивыми видами.
- Искусство и история. В декоре ощущается рука художника, ведь каждая деталь создана с любовью и вниманием.
Old Leura Dairy – это больше, чем просто место для проживания, это одна из лучших гостиниц в Голубых горах, которая предлагает путешествие в уникальный мир природы, искусства и комфорта.
В этих уникальных местах отдыха вы найдете все удобства дома и незабываемый опыт. Не упустите возможность насладиться красивыми видами и комфортом в этом магическом уголке Австралии. Приятного путешествия!