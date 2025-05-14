Топ-9 готелів на Капрі: де зупинитися бюджетно, щоб відчути божественний смак Італії

На згадку про Капрі, що знайшов притулок у Тірренському морі, мандрівники одразу уявляють лазурні води, які ніжно "шепочуть" із молочними берегами, і гамак, що плавно гойдається в ритмі вітру. Окрім мальовничих пейзажів, це чарівне місце пропонує ексклюзивний відпочинок у найкращих готелях Капрі. Блакитний острів із величними горами та чарівними затоками завжди приваблює туристів. Сюди варто приїхати не лише заради незайманої природи з численними затишними стежками, але й щоб зазирнути в магазин із взуттям ручної роботи та плиткою з химерними візерунками.

Два головні міста острова, Капрі та Анакапрі, є домом для розкішних готелів із широким переліком послуг і елітним рівнем сервісу. Приїжджаючи сюди, зверніть увагу на готелі:

Capri Tiberio Palace із розкішним дизайном спалень і персоналізованим сервісом.

із розкішним дизайном спалень і персоналізованим сервісом. La Minerva – один із найкращих готелів Капрі, ідеальний для груп друзів і пар.

– один із найкращих готелів Капрі, ідеальний для груп друзів і пар. Excelsior Parco – чудова ідея для романтичного відпочинку з джакузі на відкритому повітрі.

– чудова ідея для романтичного відпочинку з джакузі на відкритому повітрі. Punta Tragara – ще один гідний варіант для відпустки з неймовірними краєвидами на скелі та бірюзове море.

Спеціально для вас ми підготували огляд найкращих готелів Капрі, який допоможе втілити всі ваші очікування від казкової подорожі на Блакитний острів.

La Palma, Капрі

Топ-10 готелів Капрі прикрашає справжня перлина – La Palma, відкрита ще у 1822 році. У 2024 році вона планує відкритися як нове дітище легендарної Oetker Collection, і туристичні експерти вже пророкують їй високі рейтинги. Інтер’єри вирізняються легкістю та неокласичною свіжістю, що перегукується з епохою правління римського імператора Тиберія. Елементи ар-деко додають нотку елегантності та підкреслюють витончений стиль внутрішнього оздоблення. Затишні балкони або тераси з квітучими рослинами – важливі складові номерів.

Ресторан Gennaro запрошує насолодитися вишуканою гурманською кухнею. Він пропонує багатий асортимент страв із м’яса, птиці та овочів. Почесне місце в меню займають спокусливі делікатеси зі свіжовиловленої риби, кальмарів і креветок. Майстерно приготовані страви в поєднанні з ідеально підібраними соусами та спеціями викликають хвилю захвату й приємного здивування серед гостей.

Серед величезної кількості зручностей і послуг почесне місце займають:

Просторий басейн із блакитною поверхнею та комфортною терасою.

Спа-центр із божественними процедурами для обличчя та тіла.

Бар на даху з приголомшливими краєвидами та оригінальною добіркою освіжаючих коктейлів і десертів.

Пляжний клуб на мальовничому узбережжі з безліччю розваг для гостей.

La Palma має чудовий приватний пляж для насолоди. Джерело: Pixels La Palma має чудовий приватний пляж для насолоди. Джерело: Pixels

Якщо у вас є непереборне бажання усамітнитися в казковій атмосфері Блакитного острова, забронюйте приватний пляжний відпочинок, розрахований на 8 осіб. Ваша відпустка в La Palma буде особливою і навіть трохи кращою, ніж ви уявляли.

Орієнтир цін

Ночівля в La Palma коштує приблизно 700 євро за ніч.

Адреса: Via Vittorio Emanuele, 39, 80073 Capri, Італія.

Capri Tiberio Palace

Capri Tiberio Palace, чудовий готель Капрі, ідеально вписується в мальовничу картину острова, збагачуючи її свіжими барвами багатства та розкоші. Якщо ви хочете відчути себе монархом на деякий час, забронюйте люкс Bellevue Suite площею 2700 квадратних футів. Він має простору обідню зону на відкритому повітрі та тренажерний зал із обладнанням. Родзинкою розкішного люксу є індивідуальний басейн із підігрівом, облицьований гарною плиткою ручної роботи.

Ресторан La Terrazza Tiberio пропонує смачну національну кухню, включно зі спагеті з морепродуктами та ніжними овочами. Дозвілля в Capri Tiberio Palace просто розкішне, і ви можете обрати, куди піти за новою дозою позитивних емоцій:

Jacky Bar із багатим розмаїттям екзотичних фруктових напоїв.

із багатим розмаїттям екзотичних фруктових напоїв. Дворівневий спа-центр із відкритими та закритими басейнами. Особливу увагу майстри приділяють процедурам із використанням натуральних інгредієнтів.

Майстерня, яка сердечно запрошує гостей виготовити сандалі Canfora з натуральної італійської шкіри.

Повірте, Capri Tiberio Palace – справжня знахідка для гурманів, які цінують елітний сервіс у райських локаціях.

Орієнтир цін

Ночівля в Capri Tiberio Palace коштує мандрівникам приблизно 565 євро за ніч.

Адреса: Via Croce, 11-15, 80073 Capri, Італія.

Hotel Luna Capri

Одне з найкращих місць для проживання на Капрі перетворилося з традиційного гостьового будинку на вишуканий преміум-бутик-готель. Він уже здобув визнання серед багатьох мандрівників завдяки вдалому поєднанню лояльних цін на проживання та крутого сервісу. Готель розташований за кілька хвилин ходьби від центральної площі П’яццетта. У дизайні інтер’єрів переважає білий колір, який наповнює номери бездоганною свіжістю та невагомістю. Номери прикрашені стильними меблями та якісною плиткою.

У Luna Capri немає випадкових елементів, усе продумано до дрібниць:

Пишні сади з затишними терасами та просторий лазурний басейн майстерно підкреслюють усі переваги королівського відпочинку в екзотичному оазисі.

Щодо вишуканих смаків, їжа тут не поступається делікатесам міжнародного визнання. Затишний ресторан із терасою пропонує дивовижні равіолі та легкі закуски з помідорів, моцарели та базиліку, щедро приправлені оливковою олією.

Увечері влаштуйтеся зручніше в лаундж-барі на даху готелю, щоб насолодитися ніжними тістечками та шампанським, яке грайливо виблискує на заході сонця.

Орієнтир цін

280 євро за ніч – досить демократична ціна за проживання в Luna Capri.

Адреса: Viale Giacomo Matteotti, 3, 80073 Capri, Італія.

La Minerva

Брати Еспозіто втілили свої мрії про створення затишного гніздечка для мандрівників у вигляді Hotel Minerva. Сьогодні це один із найкращих готелів для проживання на Капрі з найкращими традиціями італійської гостинності. Заклад оформлений у привабливому стилі модерн із майоліковою плиткою та дизайнерською керамікою. Білі стіни спалень у поєднанні з французькими арковими дверима допомагають гостям швидко абстрагуватися від буденності та відчути гармонію.

Лазурний басейн – справжня гордість La Minerva. Джерело: Pixels Лазурний басейн – справжня гордість La Minerva. Джерело: Pixels

Гості традиційно насолоджуються кулінарними шедеврами на відкритому повітрі. Снідайте на терасі на даху, щоб задати романтичний тон вашому дню. А вечеряйте в смарагдовому саду з бірюзовим басейном, смакуючи приголомшливі сендвічі, смажене м’ясо з букетом тонких спецій і легкі закуски.

Орієнтир цін

Minerva пропонує комфортне розміщення за цілком розумними цінами – приблизно 400 євро за ніч. Адреса: Via Marino Occhio, 8, 80073 Capri, Італія.

Capri Palace Jumeirah

Тепер занурмося в розкішну атмосферу Capri Palace Jumeirah, одного з найкращих готелів Капрі. Він розташований у відокремленому куточку спокійного Анакапрі, подалі від шаленого міського поспіху. Готель має чим пишатися, і список його переваг постійно поповнюється:

67 доглянутих і світлих номерів із вишуканими інтер’єрами та домашньою атмосферою.

Колекція творів мистецтва, які заряджають гостей позитивними емоціями та натхненням.

Пляжний клуб, розташований у горах прямо над Середземним морем.

Ресторан із дивовижною кухнею, який заслужено отримав нагороди Michelin.

Та це не кінець списку переваг готелю. Головне, про що варто сказати, – це висококласний спа-центр із професійним рівнем послуг:

Це вражаючий терапевтичний "святилище" з численними басейнами для таласотерапії та турецькими банями.

Великий акцент тут робиться на терапію судинних захворювань нижніх кінцівок у відомій Leg School.

Висококласні фахівці проводять вітамінні ін’єкції для омолодження обличчя в центрі.

Тему відновлення логічно продовжує фітнес-центр із функціональним обладнанням. За потреби дієтологи підбирають відповідні варіанти харчування для гостей, враховуючи індивідуальні особливості організму. Туристи, які шукають адреналіну, насолодяться сходженням на вершину гори Монте Соларо, що розташована неподалік.

Ресторан L’Olivo пропонує бездоганний смак місцевої та міжнародної кухні. А якщо вам до душі делікатеси з морепродуктів, вирушайте до рибного ресторану, розташованого біля пляжного клубу готелю.

Орієнтир цін

Ніч у Capri Palace Jumeirah не вимагає величезних витрат – 623 євро за ніч, що включає низку зручностей і послуг, буде достатньо.

Адреса: Via Capodimonte, 14, 80071 Isola di Capri, Північна Кароліна, Італія.

Hotel Punta Tragara

Один із найкращих готелів для комфортної зупинки на Капрі – Punta Tragara, чиї креслення розробив знаменитий архітектор Ле Корбюзьє. Він розташований на відомій вулиці Віа Трагара, де вдало сусідять магазини з товарами на будь-який смак, сувенірні крамниці та охайні будинки місцевих жителів. Цей заклад має цікаву історію, адже під час Другої світової війни він був штабом американського керівництва. Нині готель пропонує 44 номери з гарними інтер’єрами та тонкими вінтажними елементами.

Спальні різняться за стилем і дизайном, і кожен обирає те, що йому ближче:

Pegaso Suite із виразними дизайнерськими штрихами;

із виразними дизайнерськими штрихами; Certosa Suite – розкішні апартаменти з яскравими акцентами, що майстерно доповнюють спальні творчими нотками;

– розкішні апартаменти з яскравими акцентами, що майстерно доповнюють спальні творчими нотками; Deluxe із переважанням плавних ліній і м’яких текстур.

Головною привабою Punta Tragara, хорошого готелю на Капрі, є заворожливі краєвиди на чарівні скелі Фаральйоні, що навіюють думки про щастя та блаженство.

Ресторан Monzù шеф-кухаря Луїджі Леонетті запрошує гостей у світ вишуканих кулінарних шедеврів, включно з омаром із трюфелями та рибою, запеченою в духовці з соковитими овочами та італійськими спеціями.

Орієнтир цін

Punta Tragara має досить лояльну цінову політику, і ви можете забронювати розкішний номер тут за 612 євро.

Адреса: Via Tragara, 57, 80073 Capri, Італія.

Villa Brunella

На запитання, який найгарніший готель на Капрі, багато мандрівників без зайвих роздумів відповідають – звісно, це Villa Brunella. Він оформлений у романтичних персикових тонах і прикрашає Віа Трагара. Спочатку бар і ресторан, готель тепер є елегантним гостьовим будинком, який може вмістити до 20 гостей.

Villa Brunella може “похвалитися” чудовими краєвидами з вікон і балконів готелю. Джерело: Pixels Villa Brunella може “похвалитися” чудовими краєвидами з вікон і балконів готелю. Джерело: Pixels

Як і в інших хороших готелях Капрі, краєвиди на мальовничі пейзажі вражають. Піккола Марина виглядає звідси просто розкішно. Ресторан пропонує просту їжу з італійським колоритом, від спагеті з овочами до ніжних смажених креветок. Гості особливо люблять проводити час у блакитному басейні та на мальовничій терасі. Тут так приємно медитувати в унісон із звуками чарівної природи з келихом екзотичного коктейлю чи приголомшливого вина місцевого виробництва.

Орієнтир цін

Важко знайти готель на Капрі з привабливішими цінами, ніж у Villa Brunella. Ночівлі тут недорогі – лише 208 євро за ніч.

Адреса: Via Tragara, 24, 80073 Capri, Італія.

Villa Marina Capri Hotel and Spa

Саме ім’я Villa Marina Capri Hotel навіває мандрівникам теплі думки про ніжне море та сонячну погоду. І справді, цей спа-готель розташований прямо біля порту Капрі, де плескіт морських хвиль зустрічається з біло-піщаним узбережжям.

Заклад оточений 32 000 квадратних футів мальовничих садів, де можна годинами блукати, вдихаючи ефірні аромати лимонних дерев і екзотичних квітів та слухаючи спів птахів. Басейн Villa Marina Capri розташований так, що, плаваючи в ньому, можна мрійливо милуватися багатогранною лінією горизонту, яка плавно перетікає у безкрає море. Навколо басейну є комфортна зона для відпочинку з шезлонгами та гойдалками-гамаками.

Інтер’єри 21 номера радують мандрівників стильним дизайном із якісними меблями та гармонійним декором. Сюди можна приїжджати з домашніми тваринами, що додає закладу кілька плюсів. Улюбленим місцем для гостей є спа-центр із терапевтичними масажами, обгортаннями та гідротерапевтичним комплексом.

У ресторані Ziqu очі гостей "розбігаються" від розмаїття делікатесів італійської та міжнародної кухні. Елітне вино з соковитого винограду допомагає розкрити тонкий смак страв.

Орієнтир цін

Villa Marina Capri запрошує туристів відчути всі переваги королівського відпочинку без переплат. Комфортне розміщення тут можна забронювати від 650 євро за ніч. Адреса: Via Marina Grande, 191, 80073 Capri NA, Італія.

Gran Hotel Quisisana

Звісно, в одній статті важко охопити всі готелі на острові Капрі, але ми поділимося з вами оглядами найрейтинговіших закладів.

Тепер ми хочемо запросити вас у віртуальну подорож до Grand Hotel Quisisana, який починався як санаторій. Це яскрава "скарбниця" Віа Камерелле, головної вулиці Капрі. Будівля з мармуровими підлогами та вишуканими люстрами одразу налаштовує гостей на відпочинок в елегантному оточенні. Для оформлення номерів дизайнери використовують антикварні предмети з таємничою енергією минулого.

Grand Hotel Quisisana з тенісними кортами – справжня знахідка для любителів активного відпочинку. Бібліофіли також знайдуть чим зайнятися, адже для гостей ретельно облаштована простора читальна зала з багатим вибором творів відомих письменників. Крім того, у готелі є спа-центр із критим басейном і паровими банями. Також є басейн, оточений пишною зеленню та чарівними клумбами. Патіо ресторану Colombaia ідеально підходить для ефектних обідів на свіжому повітрі. Найкращі пам’ятки Капрі знаходяться в пішій доступності від готелю, як і затишні ресторани з привітною атмосферою.

Орієнтир цін

Grand Hotel Quisisana можна відвідати без великих грошових запасів. Тут можна орендувати гарний номер від 700 євро за ніч.

Адреса: Via Camerelle, 2, 80073 Capri NA, Італія.

Двері популярних готелів Капрі завжди відчинені для мандрівників із усього світу. Тут ви можете знайти мирний притулок, подалі від нескінченних турбот і клопотів життя.

Плануйте свою подорож на Блакитний острів разом із нами, і ваша відпустка принесе вам багато позитивних почуттів!