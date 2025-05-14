Топ-9 отелей на Капри: где остановиться бюджетно, чтобы почувствовать божественный вкус Италии

В память о Капри, нашедшем убежище в Тирренском море, путешественники сразу представляют лазурные воды, нежно "шепчущие" с молочными берегами, и плавно качающуюся в ритме ветра гамак. Помимо живописных пейзажей, это волшебное место предлагает эксклюзивный отдых в лучших гостиницах Капри. Голубой остров с величественными горами и волшебными заливами всегда привлекает туристов. Сюда стоит приехать не только ради девственной природы с многочисленными уютными тропинками, но и заглянуть в магазин с обувью ручной работы и плиткой с причудливыми узорами.

Два главных города острова, Капри и Анакапри, являются домом для роскошных отелей с широким перечнем услуг и элитным уровнем сервиса. Приезжая сюда, обратите внимание на отели:

Capri Tiberio Palace с роскошным дизайном спален и персонализированным сервисом.

с роскошным дизайном спален и персонализированным сервисом. La Minerva – одна из лучших гостиниц Капри, идеальная для групп друзей и пар.

– одна из лучших гостиниц Капри, идеальная для групп друзей и пар. Excelsior Parco – отличная идея для романтического отдыха с джакузи на открытом воздухе.

– отличная идея для романтического отдыха с джакузи на открытом воздухе. Punta Tragara – еще один достойный вариант для отпуска с невероятными видами на скалы и бирюзовое море.

Специально для вас мы подготовили обзор лучших отелей Капри, который поможет воплотить все ваши ожидания от сказочного путешествия на Голубой остров.

La Palma, Капри

Топ-10 гостиниц Капри украшает настоящая жемчужина – La Palma, открытая еще в 1822 году. В 2024 году она планирует открыться как новое детище легендарной Oetker Collection, и туристические эксперты уже прочат ей высокие рейтинги. Интерьеры отличаются легкостью и неоклассической свежестью, перекликающейся с эпохой правления римского императора Тиберия. Элементы ар-деко придают нотку элегантности и подчеркивают изящный стиль внутренней отделки. Уютные балконы или террасы с цветущими растениями – важные составляющие номеров.

Ресторан Gennaro приглашает насладиться изысканной гурманской кухней. Он предлагает богатый ассортимент блюд из мяса, птицы и овощей. Почетное место в меню занимают соблазнительные деликатесы из свежевыловленной рыбы, кальмаров и креветок. Искусно приготовленные блюда в сочетании с идеально подобранными соусами и специями вызывают волну восторга и приятного удивления среди гостей.

Среди множества удобств и услуг почетное место занимают:

Просторный бассейн с голубой поверхностью и удобной террасой.

Спа с божественными процедурами для лица и тела.

Бар на крыше с потрясающими видами и оригинальной подборкой освежающих коктейлей и десертов.

Пляжный клуб на живописном побережье с множеством развлечений для гостей.

La Palma имеет отличный частный пляж для наслаждения. Источник: Pixels

Если у вас есть непреодолимое желание уединиться в сказочной атмосфере Голубого острова, забронируйте частный пляжный отдых, рассчитанный на 8 человек. Ваш отпуск в La Palma будет особенным и даже немного лучше, чем вы представляли.

Ориентир цен

Ночлег в La Palma стоит примерно 700 евро за ночь.

Адрес : Via Vittorio Emanuele, 39, 80073 Capri, Италия.

Capri Tiberio Palace

Capri Tiberio Palace, отличный отель Капри, идеально вписывается в живописную картину острова, обогащая ее свежими красками богатства и роскоши. Если вы хотите почувствовать себя монархом на время, забронируйте люкс Bellevue Suite площадью 2700 квадратных футов. У него есть просторная обеденная зона на открытом воздухе и тренажерный зал с оборудованием. Изюминкой роскошного люкса есть индивидуальный бассейн с подогревом, облицованный красивой плиткой ручной работы.

Ресторан La Terrazza Tiberio предлагает вкусную национальную кухню, включая спагетти с морепродуктами и нежными овощами. Досуг в Capri Tiberio Palace просто роскошный, и вы можете выбрать, куда пойти за новой дозой положительных эмоций:

Jacky Bar с богатым разнообразием экзотических фруктовых напитков.

с богатым разнообразием экзотических фруктовых напитков. Двухуровневый спа-центр с открытыми и закрытыми бассейнами. Особое внимание мастера уделяют процедурам с использованием натуральных ингредиентов.

Мастерская, которая сердечно приглашает гостей изготовить сандалии Canfora из натуральной итальянской кожи.

Поверьте, Capri Tiberio Palace – настоящая находка для гурманов, ценящих элитный сервис в райских локациях.

Ориентир цен

Ночлег в Capri Tiberio Palace стоит путешественникам примерно 565 евро за ночь.

Адрес : Via Croce, 11-15, 80073 Capri, Италия.

Hotel Luna Capri

Одно из лучших мест для проживания на Капри превратилось из традиционного гостевого дома в изысканную премиум-бутик-отель. Он уже получил признание среди многих путешественников благодаря удачному сочетанию лояльных цен на проживание и крутого сервиса. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от центральной площади Пьяццетта. В дизайне интерьеров преобладает белый цвет, наполняющий номера безупречной свежестью и невесомостью. Номера украшены стильной мебелью и качественной плиткой.

У Luna Capri нет случайных элементов, все продумано до мелочей:

Пышные сады с уютными террасами и просторный лазурный бассейн искусно подчеркивают все преимущества королевского отдыха в экзотическом оазисе.

Относительно изысканных вкусов еда здесь не уступает деликатесам международного признания. Уютный ресторан с террасой предлагает удивительные равиоли и легкие закуски из помидоров, моцареллы и базилика, щедро приправленные оливковым маслом.

Вечером устроитесь удобнее в лаундж-баре на крыше отеля, чтобы насладиться нежными пирожными и шампанским, которое игриво сверкает на закате.

Ориентир цен

280 евро за ночь – достаточно демократичная цена за проживание в Luna Capri.

Адрес : Viale Giacomo Matteotti, 3, 80073 Capri, Италия.

La Minerva

Братья Эспозито воплотили свои мечты о создании уютного гнездышка для путешественников в виде Hotel Minerva. Сегодня это одна из лучших гостиниц для проживания на Капри с лучшими традициями итальянского гостеприимства. Заведение оформлено в привлекательном стиле модерн с майоликовой плиткой и дизайнерской керамикой. Белые стены спален в сочетании с французской арочной дверью помогают гостям быстро абстрагироваться от обыденности и почувствовать гармонию.

Лазурный бассейн – настоящая гордость La Minerva. Источник: Pixels

Гости обычно наслаждаются кулинарными шедеврами на открытом воздухе. Завтракайте на террасе на крыше, чтобы задать романтический тон вашему дню. А ужинайте в изумрудном саду с бирюзовым бассейном, предвкушая потрясающие сэндвичи, жареное мясо с букетом тонких специй и легкие закуски.

Ориентир цен

Minerva предлагает комфортное размещение по вполне разумным ценам – около 400 евро за ночь. Адрес : Via Marino Occhio, 8, 80073 Capri, Италия.

Capri Palace Jumeirah

Теперь погрузимся в роскошную атмосферу Capri Palace Jumeirah, одного из лучших отелей Капри. Он расположен в уединенном уголке спокойного Анакапри, подальше от безумной городской спешки. Отель имеет чем гордиться, и список его преимуществ постоянно пополняется:

67 ухоженных и светлых номеров с изысканными интерьерами и домашней атмосферой.

Коллекция произведений искусства, заряжающих гостей положительными эмоциями и вдохновением.

Пляжный клуб, расположенный в горах прямо над Средиземным морем.

Ресторан с удивительной кухней, заслуженно получивший награды Michelin.

Это не конец списка преимуществ отеля. Главное, о чем стоит сказать – это высококлассный спа-центр с профессиональным уровнем услуг:

Это впечатляющий терапевтический "святилище" с многочисленными бассейнами для талассотерапии и турецкими куполами.

Большой акцент здесь делается на терапию сосудистых заболеваний нижних конечностей в известной Leg School.

Высококлассные специалисты производят витаминные инъекции для омоложения лица в центре.

Тему обновления логически продолжает фитнес-центр с функциональным оборудованием. При необходимости диетологи подбирают подходящие варианты питания для гостей, учитывая индивидуальные особенности организма. Туристы, ищущие адреналина, насладятся восхождением на вершину горы Монте Соларо, расположенной неподалеку.

Ресторан L'Olivo предлагает безупречный вкус местной и международной кухни. А если вам по душе деликатесы из морепродуктов, отправляйтесь в рыбный ресторан, расположенный возле пляжного клуба отеля.

Ориентир цен

Ночь в Capri Palace Jumeirah не требует огромных затрат – 623 евро за ночь, включающий в себя ряд удобств и услуг, будет достаточно.

Адрес : Via Capodimonte, 14, 80071 Isola di Capri, Северная Каролина, Италия.

Hotel Punta Tragara

Один из лучших отелей для комфортной остановки на Капри - Punta Tragara, чьи чертежи разработал знаменитый архитектор Ле Корбюзье. американского руководства. Сейчас отель предлагает 44 номера с красивыми интерьерами и тонкими винтажными элементами.

Спальни отличаются по стилю и дизайну, и каждый выбирает то, что ему ближе:

Pegaso Suite с выразительными дизайнерскими штрихами;

Certosa Suite – роскошные апартаменты с яркими акцентами, мастерски дополняющие спальни творческими нотками;

– роскошные апартаменты с яркими акцентами, мастерски дополняющие спальни творческими нотками; Deluxe с преобладанием плавных линий и мягких текстур.

Главной привлекательностью Punta Tragara, хорошего отеля на Капри, являются завораживающие виды на волшебные скалы Фаральони, внушающие мысли о счастье и блаженстве.

Ресторан Monzu шеф-повара Луиджи Леонетти приглашает гостей в мир изысканных кулинарных шедевров, включая омар с трюфелями и рыбой, запеченной в духовке с сочными овощами и итальянскими специями.

Ориентир цен

Punta Tragara имеет достаточно лояльную ценовую политику, и вы можете забронировать роскошный номер здесь за 612 евро.

Адрес : Via Tragara, 57, 80073 Capri, Италия.

Villa Brunella

На вопрос, какой самый красивый отель на Капри, многие путешественники без лишних раздумий отвечают – конечно, это Villa Brunella. Он оформлен в романтических персиковых тонах и украшает Виа Трагара.

Villa Brunella может похвастаться великолепными видами из окон и балконов отеля. Источник: Pixels

Как и в других хороших отелях Капри, пейзажи на живописные пейзажи поражают отсюда просто роскошно. медитировать в унисон со звуками волшебной природы с бокалом экзотического коктейля или потрясающего вина местного производства.

Ориентир цен

Трудно найти отель на Капри с более привлекательными ценами, чем у Villa Brunella Ночлеги здесь недорогие – всего 208 евро за ночь.

Адрес : Via Tragara, 24, 80073 Capri, Италия.

Villa Marina Capri Hotel and Spa

Само имя Villa Marina Capri Hotel навевает путешественникам теплые мысли о нежном море и солнечной погоде. И действительно, этот спа-отель расположен прямо у порта Капри, где плеск морских волн встречается с бело-песчаным побережьем.

Заведение окружено 32 000 квадратных футов живописных садов, где можно часами блуждать, вдыхая эфирные ароматы лимонных деревьев и экзотических цветов и слушая пение птиц. Вокруг бассейна есть комфортная зона для отдыха с шезлонгами и качелями-гамаками.

Интерьеры 21 номера радуют путешественников стильным дизайном с качественной мебелью и гармоничным декором. Сюда можно приезжать с домашними животными.

В ресторане Ziqu глаза гостей разбегаются от разнообразия деликатесов итальянской и международной кухни.

Ориентир цен

Villa Marina Capri приглашает туристов почувствовать все преимущества королевского отдыха без переплат. Комфортное размещение здесь можно забронировать от 650 евро за ночь.

Gran Hotel Quisisana

Конечно, в одной статье трудно охватить все отели на острове Капри, но мы поделимся с вами обзорами самых рейтинговых заведений.

Теперь мы хотим пригласить вас в виртуальное путешествие в Grand Hotel Quisisana, который начинался как санаторий. Это яркая "казна" Виа Камерелле, главной улицы Капри. Здание с мраморными полами и изысканными люстрами настраивает гостей на отдых в элегантном окружении. Для оформления номеров дизайнеры используют антикварные предметы с таинственной энергией прошлого.

Grand Hotel Quisisana с теннисными кортами – настоящая находка для любителей активного отдыха. Библиофилы также найдут чем заняться, ведь для гостей тщательно обустроен просторный читальный зал с богатым выбором произведений известных писателей. Кроме того, в отеле есть спа-центр с закрытым бассейном и паровыми куполами. Также есть бассейн, окруженный пышной зеленью и волшебными клумбами. Патио ресторан Colombaia идеально подходит для эффектных обедов на свежем воздухе. Лучшие достопримечательности Капри находятся в пешей доступности от отеля, как и уютные рестораны с приветливой атмосферой.

Ориентир цен

Grand Hotel Quisisana можно посетить без больших денежных запасов. Здесь можно арендовать хороший номер от 700 евро за ночь.

Адрес : Via Camerelle, 2, 80073 Capri NA, Италия.

Двери популярных гостиниц Капри всегда открыты для путешественников со всего мира. Здесь вы можете найти мирное убежище, подальше от бесконечных забот и хлопот жизни.

Планируйте свое путешествие на Голубой остров вместе с нами и ваш отпуск принесет вам много положительных чувств!