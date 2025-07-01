Топ-7 курортів для закоханих: розкішні вілли та екзотичні бунгало

Багато курортів пропонують розкішні умови для пар у романтичній атмосфері. Оточені тропічними краєвидами, вони дозволяють відірватися від усього земного та присвятити час лише вашій половинці. Ми пропонуємо вам найкращі курорти для відпочинку удвох, де час сповільнюється, а нова подорож відкриває вимір відкриттів і пригод.

Four Seasons Bora Bora Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: BP 547 Four Seasons Resort Bora Bora, Motu Tehotu 98730, Французька Полінезія

Вебсайт: https://reservations.fourseasons.com/

Телефон: +689 40 60 31 70

Four Seasons запрошує вас у світ мрій. Джерело: Freepik Four Seasons запрошує вас у світ мрій. Джерело: Freepik

Якщо ви давно мріяли сховатися від світу в бунгало над водою, вирушайте на острів Бора-Бора в безкрайньому Тихому океані. Тут розташований один із найкращих курортів для пар — Four Seasons Bora Bora, що вабить своєю назвою. Курорт розташований в епічній локації, оточений фантастичним кораловим рифом. Він пропонує безліч цікавих активностей:

Катання на катамарані.

Купання в розкішному басейні.

Відвідування святилища у формі лагуни.

Спортивні заняття в обладнаних центрах.

Спа-процедури для омолодження шкіри та покращення самопочуття.

Four Seasons — це шикарне місце для ідилічного відпочинку серед теплих морських вод. Курорт заслужено входить до числа найкращих романтичних курортів світу. Готель пропонує спеціальні пакети для весіль і медового місяця. Тільки вам вирішувати, де провести відпустку цього року — у бунгало над водою чи віллі з магічними краєвидами на океан.

Spice Island Beach Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Grand Anse Beach, The Lime, Гренада

Вебсайт: https://www.spiceislandbeachresort.com/

Телефон: +1 473-444-4258

Список романтичних курортів для пар традиційно включає Spice Island Beach Resort, розташований у Вест-Індії. Він працює за системою "все включено" і дуже популярний серед пар і сімей. Тло мальовничих садів із екзотичними рослинами створює ідеальні умови для весільних фотографій. Просторі люкси з басейнами ідеально підходять для відпусток чи медового місяця.

Бар Sea and Surf Terrace спокушає чудовою місцевою кухнею. Ресторан Oliver’s пропонує вишуканий смак креольської та інших світових кухонь. Вегетаріанці не залишаться голодними, адже гості можуть вибрати з різноманітних страв із фруктів і овочів. Відвідування шикарного спа робить шкіру оксамитовою, а волосся — міцним і шовковистим. Прогулянки на вітрильнику дарують закоханим незабутні враження від заходів сонця та незайманої природи.

Kokomo Private Island Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Yaukuve Levu Island, Фіджі

Вебсайт: https://www.kokomoislandfiji.com/

Телефон: +679 776 4441

Найромантичніші курорти для пар дарують закоханим затишний притулок із елітними зручностями. Для незабутньої подорожі пари часто обирають Kokomo Private Island Resort на острові Фіджі. Усі номери готелю повністю виправдовують свої зірки.

Гості Kokomo Private Island Resort насолоджуватимуться затишними люксами з басейнами. Джерело: Freepik Гості Kokomo Private Island Resort насолоджуватимуться затишними люксами з басейнами. Джерело: Freepik

Гості одного з найкрасивіших курортів для пар можуть зупинитися в яскравих і затишних люксах із басейнами. Якщо потрібен більший простір, оберіть одну з розкішних вілл на мальовничому узбережжі океану. Резиденції мають шість спалень, де ви можете насолоджуватися кожною хвилиною відпустки удвох. Пляж розташований за кілька хвилин від готелю, що додає переваг відпочинку. Пакет включає вишукані страви з безалкогольними напоями та немотові водні активності.

Cayo Espanto

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Cayo Espanto Island, Сан-Педро, Амбергрис-Кайе, Беліз

Вебсайт: https://aprivateisland.com/

Телефон: +1 888-666-4282

Справжній райський відпочинок для закоханих пропонує приватний курорт Cayo Espanto, розташований на острові в Белізі. Він упевнено підтримує статус готелю першого класу. Як і в найкращих курортах для пар, для гостей пропонуються розкішні вілли, розкидані прямо біля блакитного океану.

Пляж із приватними басейнами ідеально підходить для романтичного відпочинку пар. Вишукана кухня від талановитих шеф-кухарів одного з найкращих романтичних курортів подарує гостям гастрономічне задоволення.

Нудьгувати не доведеться, адже гості можуть обрати цікаві заняття для спільного відпочинку:

Дайвінг.

Катання на катамарані.

Віндсерфінг для підкорення бунтівних океанських хвиль.

Курорт підготував екскурсійні програми, зокрема захоплюючі тури джунглями. Якщо мрієте провести медовий місяць удвох, приїжджайте до Cayo Espanto, і бурхливі емоції накриють вас із головою.

Excellence Playa Mujeres

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Prolongación Bonampak S/N Mz. 1 l.10 cm. 3 Condominio Playa Mujeres Sm. 3 Condominio Playa Mujeres, 77400 QR, Мексика

Вебсайт: https://booking.excellenceresorts.com/

Телефон: +52 998 872 8600

Excellence Playa Mujeres пропонує кілька ресторанів із вишуканою кухнею на території. Джерело: Freepik Excellence Playa Mujeres пропонує кілька ресторанів із вишуканою кухнею на території. Джерело: Freepik

Найкращі романтичні курорти майстерно вгадують бажання закоханих і допомагають їх реалізувати. Excellence Playa Mujeres, курорт за системою "все включено" в Мексиці, — один із таких. Він розташований у вдалому місці, поблизу нічних клубів із запальними ритмами та міжнародного аеропорту Канкуна.

Excellence Playa Mujeres входить до топ-10 курортів для пар. Тут панує затишна атмосфера без зайвого шуму та метушні. Готель лише для дорослих, тому його високо цінують любителі тиші та спокою.

Неподалік від курорту є марина, де можна орендувати човен для казкової подорожі вздовж мальовничих берегів Мексики. За бажання можна відвідати спа-центр світового класу, який запрошує поринути у світ гармонії та краси. Любителі гольфу не пропустять можливості відвідати поле для гольфу поблизу. Один із найкращих курортів для подружніх пар має кілька ресторанів із вишуканими делікатесами з м’яса, риби та овочів. Велика кількість соковитих фруктів дарує гостям екзотичні ласощі.

Готель пропонує просторі VIP-номери з індивідуальними джакузі та зручним виходом на вулицю. Це ідеальне місце для молодят, які об’єднали свої серця. Крім того, є люкси для медового місяця, басейни та яскраві розваги в театрі Main Stage. У курорті багато лаунджів і барів із широким вибором апетитних страв і напоїв.

Galley Bay Resort & Spa

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Türkler Mh. Akdeniz Bl No:26, 07407 Alanya/Antalya, Туреччина

Вебсайт: https://www.longbeach.com.tr/

Телефон: +90 242 512 10 00

Багато високорейтингових курортів для пар розташовані в Карибському басейні. Galley Bay Resort & Spa — один із них. Тут створені гармонійні умови для відпочинку закоханих, оточених мальовничими садами площею 40 акрів.

Гості можуть обрати королівські номери з чарівними краєвидами на пляж. Уздовж узбережжя океану розкидані ресторани просто неба та лаунджі, де завжди раді гостям. Велика кількість соковитих закусок, салатів і тропічних фруктових напоїв приємно дивує. Згодьтеся, так приємно пити чай або каву з апетитним тістечком на березі блакитного океану. У такій чарівній атмосфері всі сумні думки відходять на другий план, і здається можливим досягти вічної гармонії.

Astra Suites - Santorini, Greece

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Imerovigli, Imerovigli, Santorini 847 00, Греція

Вебсайт: https://www.astrasuites.com/

Телефон: +30 2286 023641

Романтичні курорти для відпочинку можна порівняти зі склянкою вишуканого вина. Вони дарують неймовірне відчуття радості з тривалим післясмаком. Цього разу ми запрошуємо вас відвідати готель Astra Suites, який схований у затишному Санторіні, Греція.

Прогулянки Санторіні завжди зачаровують. Джерело: Freepik Прогулянки Санторіні завжди зачаровують. Джерело: Freepik

У просторих люксах із дизайнерськими меблями, джакузі на відкритому повітрі та чарівними верандами ви оціните всі переваги відпочинку в тропічному оазисі. Усі номери готелю мають затишні балкони з неймовірними краєвидами на Егейське море. Світанки та заходи сонця на Санторіні по-справжньому вражають, і тут ви можете неквапливо насолоджуватися їхньою чарівністю щодня. У готелі є гарний басейн на Cliffside, де закохані люблять плескатися.

Високорейтингові романтичні курорти пропонують широкий вибір вишуканих страв. Astra Suites не є винятком. Умілі шеф-кухарі ресторану майстерно готують грецьку та середземноморську кухню.

Білосніжний Санторіні створений для довгих прогулянок закоханих милими вуличками з численними магазинами та сувенірними крамницями. Усе тут шепоче про кохання.