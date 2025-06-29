Топ-6 готелів на Сейшелах: райські куточки в серці Індійського океану, які варто відвідати для відпустки

Архіпелаг Сейшельських островів в Індійському океані давно здобув репутацію вишуканого екзотичного напрямку з ноткою елітарності. Його позаземна краса, розкішні курорти та найкращі готелі Сейшел приваблюють мандрівників з усього світу. Хоча цей напрямок не є бюджетним, Сейшели залишаються магнітом для шанувальників райського відпочинку. Багато островів архіпелагу залишаються недоторканими людиною, зберігаючи вигляд, який вони мали мільйон років тому. Деякі з них є природними заповідниками.

Внутрішні острови архіпелагу вкриті лісами та оточені надзвичайно красивими пляжами. Зовнішні острови — це невеликі групи коралових атолів. Довгий час на Сейшелах переважали невеликі місцеві готелі та скромні пансіони. Проте в 1990-х роках уряд почав активно залучати іноземні інвестиції, що призвело до появи міжнародних готельних брендів на островах. Сьогодні це сучасні фаворити мандрівників.

У цьому рейтингу ви знайдете найрозкішніші готелі Сейшел, особисто перевірені редакторами Condé Nast Traveler. Скористайтеся їхнім досвідом, щоб спланувати ідеальну тропічну відпустку.

1. Six Senses Zil Pasyon

Ландшафтний басейн із приголомшливими краєвидами зробить будь-яку відпустку незабутньою. Джерело: Sixsenses.com Ландшафтний басейн із приголомшливими краєвидами зробить будь-яку відпустку незабутньою. Джерело: Sixsenses.com

Цей чудовий готель розташований на приватному острові Фелісіте з мальовничими пляжами в архіпелазі Сейшельських островів. Вони оточені коралами та масивними гранітними скелями, створюючи драматичний ландшафт вічного тропічного літа. Курорт доступний з міжнародного аеропорту Мае гелікоптером або човном. Острів керується надійною командою фахівців, які докладають максимум зусиль для збереження його екологічної цілісності. Тут проводяться роботи з відновлення місцевих видів рослин і птахів, а також популяції зникаючих черепах бісса.

Розташований у межах національного парку, готель пропонує 28 вілл із басейнами для гостей. Є резиденції з 1–4 спальнями, надихаючим дизайном і краєвидами на блакитний Індійський океан. Вілли оточені пишною рослинністю, нагадуючи чарівні будиночки на деревах. Вони мають тераси та зони для обідів на відкритому повітрі, кондиціонери та приватні винні погреби.

Багато популярних місцевих готелів пропонують еклектичну кухню, засновану на культурній спадщині Сейшел. Six Senses Zil Pasyon має шість унікальних ресторанів і барів на будь-який смак. На території також є Six Senses Spa із широким меню оздоровчих, косметичних і омолоджувальних процедур, сауною, парними, павільйоном для медитації та йоги, а також басейном із солоною водою. Дозвілля гостей зосереджено на чудових пляжах навколо. Також є пішохідні стежки та можливості відвідати сусідні острови для гри в гольф і дослідження парку Валле-де-Май.

2. North Island

Ще один із найексклюзивніших готелів Сейшел розташований на приватному острові Норт-Айленд. Він складається з 11 вілл, розкиданих уздовж незайманого узбережжя, оточених 200 гектарами пишної природної краси. Кожна вілла має 450 квадратних метрів, приватні басейни та прямий доступ до пляжу. Білі піски та бірюзові води пропонують гостям безліч активностей, включаючи снорклінг, каякінг, веслування на каное, підводне плавання, риболовлю та круїзи на заході сонця. Окрім водних пригод, можна досліджувати тропічні стежки або кататися на баггі та велосипедах.

Після активного відпочинку на свіжому повітрі на гостей чекає ландшафтний басейн довжиною 45 метрів із краєвидом на Індійський океан і спа-центр La Vie by Goldhands, де можна насолодитися скрабами, обгортаннями, масажами та косметичними процедурами. Поруч зі спа-центром є тренажерний зал із мальовничим видом на океан. Для дітей на території організовані заняття: є дитячий майданчик, зона для мистецтва та ремесел, гойдалки, батут і джунглі-гімнастика.

Популярні готелі Сейшел пропонують неперевершений рівень щедрості, особливо в плані кухні. North Island іде цим же шляхом: ресторан Piazza пропонує вишукану вечерю при свічках біля океану, а бар Sunset Beach — різноманітні закуски в стилі тапас із барбекю та коктейлі на заході сонця.

3. Four Seasons Resort at Desroches Island

Готелі на островах гармонійно поєднуються з мальовничими пляжами. Джерело: Fourseasons.com Готелі на островах гармонійно поєднуються з мальовничими пляжами. Джерело: Fourseasons.com

Єдине, що відволікатиме вас від спокою цього розкішного курорту, — це спів птахів і океанський бриз. На кораловому острові Дерош цей готель мережі Four Seasons, один із найвідоміших готелів Сейшел, є єдиним курортом. Перебування тут подарує гостям унікальний досвід: від годування черепах і водних видів спорту до оздоровчих процедур і уроків креольської кухні. 14 кілометрів білих піщаних пляжів стануть вашим майданчиком для пригод на суші та воді. Почніть день із йоги на світанку, відвідайте майстер-клас із приготування коктейлів, скуштуйте місцевий ром, досліджуйте острів на велосипеді з гідом і помилуйтеся полями кокосових пальм, займіться дайвінгом і риболовлею або вируште в одноденну поїздку, щоб побачити скатів манти — у цьому курорті є пригоди для кожного.

Гостям доступні кілька варіантів розміщення. Для пар, які шукають усамітнення, є вілли з просторими терасами та басейнами з видом на пишні сади. Для сімей із маленькими дітьми чи груп дорослих пропонуються люкси з басейнами, терасами та прямим доступом до пляжу. Більші сім’ї або компанії можуть орендувати резиденції з повністю обладнаними кухнями, приватними басейнами, відкритими житловими зонами, тропічними садами та доступом до незайманого пляжу.

На території є два ресторани та лаундж-бар біля пляжу. Звичайна вечеря в найвідоміших готелях Сейшел може легко перетворитися на грандіозну подію: сходіть на риболовлю, а потім насолоджуйтесь своїм уловом на барбекю у вашій віллі, влаштуйте інтимну романтичну вечерю на пристані під зірками або на вершині маяка з панорамним видом на океан.

4. Mango House Seychelles, LXR Hotels and Resorts

Цей усамітнений притулок, який регулярно потрапляє до списків найкращих готелів Сейшел, розташований на південному узбережжі острова Мае. Білі піщані пляжі, спокійні кришталеві води та пишна флора створюють атмосферу для незабутньої відпустки. Mango House спочатку був домом Джана Паоло Барб’єрі, одного з найвідоміших фотографів світу. Народжений у Мілані, він мав особливу пристрасть до подорожей, що привела його на Сейшели, де він побудував цей чудовий дім. Тепер він функціонує як бутиковий курорт під управлінням LXR Hotels & Resorts.

Для гостей підготовлено 41 номер: преміум, люкси та будинки з однією або більше спальнями. Усі номери мають вид на океан і сонячні басейни, деякі також мають власні басейни. Меню п’яти ресторанів готелю пропонують різноманітні смаки: насолоджуйтесь італійськими делікатесами в Muse, креативними суші та японськими винами в Azido, креольською кухнею в Moutya і незабутніми коктейлями в Kokoye, або обідайте біля басейну в Soley.

Інші зручності готелю включають три мерехтливі басейни, фітнес-центр і оздоровчий спа. Не турбуйтеся про інші пригоди: консьєрж-сервіс найкращих готелів, таких як Mango House, подбає про організацію активностей і розваг на Сейшелах, від снорклінгу та серфінгу до турів по болотах і лісових походів.

5. Denis Island

Крихітна точка в Індійському океані площею лише 375 акрів, оточена чудовими білими пісками, приховує один із найкращих готелів Сейшел. Тут ви можете відкрити забутий образ розкоші та повністю зануритися в природу: тут немає мобільного зв’язку, інтернету в номерах чи кабельного телебачення. Ніщо не повинно відволікати вас від навколишньої краси, смачної їжі та острівних пригод.

Готель складається з 23 котеджів і вілл, відокремлених один від одного пишною рослинністю для повної приватності. Просторі номери мають вишукано простий декор, меблі та дерев’яні підлоги від місцевої майстерні, а також ванні кімнати на відкритому повітрі. Кожен котедж оснащений кавоваркою, міні-холодильником, кондиціонером і садовим патіо. Гості можуть обрати з 4 категорій розміщення. Пляжні котеджі мають мебльовану веранду та доступ до приватного пляжу з шезлонгами. Делюкс-котеджі також мають чарівні альтанки з кушетками в передньому саду. Ще розкішніші варіанти включають котеджі з приватним масажним павільйоном або пляжну віллу з власним басейном, обіднім павільйоном біля пляжу та відкритими зонами для відпочинку.

Готель пропонує безкоштовний сніданок у форматі шведського столу та бар біля басейну, а ресторан на території подає міжнародну кухню.

6. Alphonse Island, Outer Islands

Чергуйте відпочинок на пляжі та релаксацію біля басейну в тіні пальм. Джерело: Aphonse-island.com Чергуйте відпочинок на пляжі та релаксацію біля басейну в тіні пальм. Джерело: Aphonse-island.com

Один із найпрекрасніших готелів, справжній незайманий рай, розташований у серці Індійського океану на зовнішніх островах Сейшельського архіпелагу, за 250 миль на південний захід від Мае. Група атолів Альфонс — один із незайманих райських куточків, ідеальних для любителів природи. Тут є милі незайманих пляжів, мальовничі лагуни та море: усе необхідне для романтичної втечі та ідилічної пляжної відпустки.

Для розміщення гостей підготовлені пляжні бунгало, лоджі та вілли на березі води. Віддалене розташування та спокійна атмосфера хорошого сейшельського готелю змусять вас відчути себе єдиними людьми на безлюдному острові та насолодитися мирним і розслаблюючим відпочинком.

22 пляжні бунгало розташовані на східному узбережжі острова, розраховані на двох дорослих гостей і одну дитину. Кожне має відкритий дощовий душ і ванну в приміщенні, мінібар і кавоварку. Патіо — ідеальне місце, щоб насолодитися напоєм наприкінці дня, милуючись красивим заходом сонця над океаном. П’ять просторих вілл мають одну спальню, велику вітальню з диваном-ліжком і додаткову гостьову ванну кімнату. Гості вілл можуть розслабитися біля приватного басейну з шезлонгами на великій терасі або за столом на патіо. На острові також є два пляжні ретрити, розраховані на 8 дорослих і 2 дітей, із 4 двомісними кімнатами, просторою зоною для вітальні та їдальні, терасою з приватним басейном, великою кухнею та зоною для розваг.