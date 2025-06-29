Топ-6 отелей на Сейшелах: райские уголки в сердце Индийского океана, которые стоит посетить для отпуска

Архипелаг Сейшельских островов в Индийском океане давно завоевал репутацию изысканного экзотического направления с ноткой элитарности. Его внеземная красота, роскошные курорты и лучшие отели Сейшела привлекают путешественников со всего мира. Хотя это направление не бюджетно, Сейшелы остаются магнитом для поклонников райского отдыха. Многие острова архипелага остаются нетронутыми человеком, сохраняя вид, который они имели миллион лет назад. Некоторые из них являются природными заповедниками.

Внутренние острова архипелага покрыты лесами и окружены красивейшими пляжами. Наружные острова – это небольшие группы коралловых атоллов. Долгое время на Сейшелах преобладали небольшие местные гостиницы и скромные пансионы. Однако в 1990-х годах правительство начало активно привлекать иностранные инвестиции, что привело к появлению международных гостиничных брендов на островах. Сегодня это современные фавориты путешественников.

В этом рейтинге вы найдете самые роскошные отели Сейшел, лично проверенные редакторами Condé Nast Traveler. Воспользуйтесь их опытом, чтобы спланировать идеальный тропический отпуск.

1. Six Senses Zil Pasyon

Ландшафтный бассейн с потрясающими видами сделает любой отпуск незабываемым. Источник: Sixsenses.com

Этот отличный отель расположен на частном острове Фелисите с живописными пляжами в архипелаге Сейшельских островов. Они окружены кораллами и массивными гранитными скалами, создавая драматический ландшафт вечного тропического лета. Курорт доступен из международного аэропорта Маэ вертолетом или лодкой. Остров управляется надежной командой специалистов, прилагающих максимум усилий для сохранения его экологической целостности. Здесь проводятся работы по восстановлению местных видов растений и птиц, а также популяции исчезающих черепах бисса.

Расположенный в пределах национального парка, отель предлагает 28 вилл с бассейнами для гостей. Есть резиденции с 1-4 спальнями, вдохновляющим дизайном и видами на голубой Индийский океан. Виллы окружены пышной растительностью, напоминая очаровательные домики на деревьях. У них есть террасы и зоны для обедов на открытом воздухе, кондиционеры и частные винные погреба.

Многие популярные местные гостиницы предлагают эклектическую кухню, основанную на культурном наследии Сейшел. Six Senses Zil Pasyon располагает шестью уникальными ресторанами и барами на любой вкус. На территории также есть Six Senses Spa с широким меню оздоровительных, косметических и омолаживающих процедур, сауной, парными, павильоном для медитации и йоги, а также бассейном с соленой водой. Досуг гостей сосредоточен на великолепных пляжах вокруг. Также есть пешеходные тропы и возможности посетить соседние острова для игры в гольф и исследование парка Валле-де-Май.

2. North Island

Еще одна из самых эксклюзивных гостиниц Сейшел расположена на частном острове Норт-Айленд. Он состоит из 11 вилл, разбросанных вдоль девственного побережья, окруженных 200 гектарами пышной природной красоты. Каждая вилла имеет 450 квадратных метров, частные бассейны и прямой доступ к пляжу. Белые пески и бирюзовые воды предлагают гостям множество активностей, включая снорклинг, каякинг, гребли на каноэ, подводное плавание, рыбалку и круизы на закате. Кроме водных приключений можно исследовать тропические тропы или кататься на багги и велосипедах.

После активного отдыха на свежем воздухе гостей ждет ландшафтный бассейн длиной 45 метров с видом на Индийский океан и спа-центр La Vie by Goldhands, где можно насладиться скрабами, обертываниями, массажами и косметическими процедурами. Рядом со спа-центром есть тренажерный зал с живописным видом на океан. Для детей на территории организованы занятия: есть детская площадка, зона для искусства и ремесел, качели, батут и джунгли-гимнастика.

Популярные отели Сейшелы предлагают непревзойденный уровень щедрости, особенно в плане кухни. North Island идет по такому же пути: ресторан Piazza предлагает изысканный ужин при свечах у океана, а бар Sunset Beach – разнообразные закуски в стиле тапас с барбекю и коктейли на закате.

3. Four Seasons Resort в Desroches Island

Отели на островах гармонично сочетаются с живописными пляжами. Источник: Fourseasons.com

Единственное, что будет отвлекать вас от покоя этого роскошного курорта, это пение птиц и океанский бриз. На коралловом острове Дерош этот отель Four Seasons, один из самых известных отелей Сейшел, является единственным курортом. Пребывание здесь подарит гостям уникальный опыт: от кормления черепах и водных видов спорта до оздоровительных процедур и уроков креольской кухни. 14 километров белых песчаных пляжей станут вашей площадкой для приключений на суше и воде. Начните день с йоги на рассвете, посетите мастер-класс по приготовлению коктейлей, отведайте местный ром, исследуйте остров на велосипеде с гидом и полюбуйтесь полями кокосовых пальм, займитесь дайвингом и рыбалкой или отправьтесь в одночасовую поездку, чтобы увидеть.

Гостям доступны несколько вариантов размещения. Для пар, которые ищут уединение, есть виллы с просторными террасами и бассейнами с видом на пышные сады. Для семей с маленькими детьми или группами взрослых предоставляются люксы с бассейнами, террасами и прямым доступом к пляжу. Большие семьи или компании могут арендовать резиденции с полностью оборудованными кухнями, частными бассейнами, открытыми жилыми зонами, тропическими садами и доступом к девственному пляжу.

На территории отеля есть два ресторана и лаундж-бар возле пляжа. Обычный ужин в самых известных отелях Сейшел может легко превратиться в грандиозное событие: сходите на рыбалку, а затем наслаждайтесь своим уловом на барбекю в вашей вилле, устройте интимный романтический ужин на пристани под звездами или на вершине маяка с панорамным видом.

4. Mango House Seychelles, LXR Hotels and Resorts

Это уединенное убежище, регулярно попадающее в списки лучших отелей Сейшел, расположено на южном побережье острова Маэ. Белые песчаные пляжи, спокойные хрустальные воды и пышная флора создают атмосферу для незабываемого отпуска. Mango House поначалу был домом Джана Паоло Барбьери, одного из самых известных фотографов мира. Родившийся в Милане, он имел особое пристрастие к путешествиям, что привело его на Сейшелы, где он построил этот замечательный дом. Сейчас он работает как бутиковый курорт под управлением LXR Hotels & Resorts.

Для гостей подготовлен 41 номер: премиум, люксы и дома с одной или более спальнями. Во всех номерах есть вид на океан и солнечные бассейны, а также собственные бассейны. Меню пяти ресторанов отеля предлагают разнообразные вкусы: наслаждайтесь итальянскими деликатесами в Muse, креативными суши и японскими винами в Azido, креольской кухней в Moutya и незабываемыми коктейлями в Kokoye, или обедайте у бассейна в Soley.

Другие удобства отеля включают три мерцающих бассейна, фитнес-центр и оздоровительный спа. Не беспокойтесь о других приключениях: консьерж-сервис лучших отелей, таких как Mango House, позаботится об организации активностей и развлечений на Сейшелах, от снорклинга и серфинга до туров по болотам и лесным походам.

5. Denis Island

Крошечная точка в Индийском океане площадью всего 375 акров, окруженная великолепными белыми песками, скрывает один из лучших отелей Сейшел. Здесь можно открыть забытый образ роскоши и полностью погрузиться в природу: здесь нет мобильной связи, интернета в номерах или кабельного телевидения. Ничто не должно отвлекать вас от окружающей красоты, вкусной еды и островных приключений.

Отель состоит из 23 коттеджей и вилл, отделенных друг от друга пышной растительностью для полной приватности. Просторные номера имеют изысканный декор, мебель и деревянные полы от местной мастерской, а также ванные комнаты на открытом воздухе. Каждый коттедж оснащен кофеваркой, мини-холодильником, кондиционером и садовым патио. Гости могут выбрать из 4 категорий размещения. Пляжные коттеджи имеют меблированную веранду и частный пляж с шезлонгами. Делюкс-коттеджи также имеют очаровательные беседки с кушетками в переднем саду. Более роскошные варианты включают коттеджи с частным массажным павильоном или пляжную виллу с собственным бассейном, обеденным павильоном у пляжа и открытыми зонами отдыха.

Отель предлагает бесплатный завтрак (шведский стол) и бар у бассейна, а ресторан на территории предлагает международную кухню.

6. Alphonse Island, Outer Islands

Чередуйте отдых на пляже и релаксацию у бассейна в тени пальм. Источник: Aphonse-island.com

Один из самых прекрасных отелей, настоящий девственный рай, расположен в сердце Индийского океана на внешних островах Сейшельского архипелага, в 250 милях к юго-западу от Маэ. Группа атоллов Альфонс – один из девственных райских уголков, идеальных для любителей природы. Здесь есть милые девственные пляжи, живописные лагуны и море: все необходимое для романтического побега и идиллического пляжного отпуска.

Для размещения гостей подготовлены пляжные бунгало, лоджи и виллы на берегу воды. Удаленное расположение и спокойная атмосфера хорошей сейшельской гостиницы заставят вас почувствовать себя единственными людьми на безлюдном острове и насладиться мирным и расслабляющим отдыхом.

22 пляжных бунгало расположены на восточном побережье острова, рассчитаны на двух взрослых гостей и одного ребенка. Каждое имеет дождевой душ и ванную в помещении, минибар и кофеварку. Патио — идеальное место, чтобы насладиться напитком в конце дня, любуясь прекрасным закатом над океаном. Пять просторных вилл имеют одну спальню, большую гостиную с диваном-кроватью и дополнительную гостевую ванную комнату. Гости вилл могут расслабиться у частного бассейна с шезлонгами на большой террасе или за столом на патио. На острове также два пляжных ретрита, рассчитанные на 8 взрослых и 2 детей, с 4 двухместными комнатами, просторной зоной для гостиной и столовой, террасой с частным бассейном, большой кухней и зоной для развлечений.