Топ-12 найкращих готелів в Алгарве Португалія: розкішні інтер’єри, королівська кухня та розваги на будь-який смак

Алгарве – це приголомшливий край золотих пісків і бірюзових вод Атлантичного океану, що ніжно пестять прибережні скелі. Коли йдеться про відпочинок, тут немає нудних відтінків – лише першокласні зручності розкішних готелів, вишукана кухня від талановитих шеф-кухарів і захоплюючі розваги, що перехоплюють подих.

Чарівну атмосферу для відпочивальників створюють затишні пляжі в рибальських селищах і смарагдові виноградники з соковитими ягодами, що купаються в теплі та світлі сонця. Найкращі готелі Алгарве запрошують мандрівників у інший вимір із розкішними інтер’єрами, кулінарними шедеврами, жвавими дискотеками та захоплюючим серфінгом.

Для гостей нашого ресурсу ми підготували список чудових готелів в Алгарве, розкриваючи всі секрети відпочинку з португальським акцентом. Ми віримо, що серед цих варіантів ви неодмінно знайдете найвідповідніший за атмосферою та переліком пропонованих послуг.

Наш огляд охоплює як багатоповерхові готелі, так і бутік-заклади із затишною атмосферою. Як експерти з подорожей, ми завжди звертаємо увагу на такі аспекти:

Особливості дизайну інтер’єрів.

Розташування готелів відносно моря та пам’яток Алгарве.

Рівень сервісу та наявність додаткових бонусів для гостей.

Наявність сертифікатів, що підтверджують постійний розвиток закладу.

Ми уважно стежимо за новинками та регулярно оновлюємо наші списки, щоб наші читачі завжди мали актуальну детальну інформацію про нові заклади та готелі з досвідом.

Casa Brava

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Casa Brava Guest House, найкраще місце для відпочинку в Алгарве, розташований у мальовничій місцевості Баррокал, між бірюзовими хвилями Атлантики та пагорбами Серра. Готель виник як невелика кам’яна ферма, оточена пишним садом із оливковими та корковими деревами.

Його власники, Марко та Жулі Пінто, ретельно відновили його з автентичними нюансами. Тепер гості можуть насолоджуватися просторими спальнями та стильними ванними кімнатами з королівськими зручностями.

Відпочивальників приваблює вишуканий декор номерів у мінімалістичному стилі. Власники готелю надають перевагу екологічності та використанню натуральних матеріалів. У номерах є мило з оливкової олії та свічки без шкідливих добавок.

Купання в басейні Casa Brava у поєднанні з вишуканими напоями та делікатесами дарує море задоволення. Джерело: freepik Купання в басейні Casa Brava у поєднанні з вишуканими напоями та делікатесами дарує море задоволення. Джерело: freepik

Деякі додаткові переваги готелю включають елітне "наповнення" номерів:

Наявність супутникового телебачення та захоплюючої літератури для читання.

Продуманий дизайн номерів із використанням побутової техніки та практичних пристроїв – пральна машина, холодильник, праска та фен.

Наявність машини для заварювання ароматного чаю та кави.

Родзинкою Casa Brava є затишний дворик із піччю на дровах, де гості завжди відчувають тепло та домашній затишок.

7 причин відвідати Casa Brava цього літа:

Насолодитися органічним веганським сніданком на свіжому повітрі в дворику з гамаками. Розслабитися біля басейну з келихом ніжного вина або поплавати в бірюзовій воді басейну. Прогулятися мальовничим садом із фруктами та овочами, які використовуються для приготування розкішних обідів і вечерь. Відвідати лаундж, оформлений у середземноморському стилі, з великою кількістю смачних десертів і коктейлів. Взяти участь у приватних органічних і веганських вечерях. Організувати пікніки з вітамінними соками, ароматними закусками та фірмовим морозивом. Споглядати нічне зоряне небо через телескоп.

Актуально! Casa Brava пропонує забронювати розміщення за доступною ціною від $115 за ніч. Гостям пропонуються апетитні сніданки за €12.50 на особу.

Бронювання : https://www.casabrava.pt/

: https://www.casabrava.pt/ Адреса : Barrocal, Algarve, Portugal

: Barrocal, Algarve, Portugal Телефон: +351 289 791 233

Bela Vista

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Поблизу мальовничого пляжу Прайя-де-Роша розташований чудовий готель Алгарве – Bela Vista. Це розкішна вілла з ексклюзивними вітражними вікнами, плиткою з авторськими візерунками та дерев’яними сходами з оригінальними різьбленими елементами.

Керівництво довірило оформлення готелю відомому португальському дизайнеру Грасі Вітербо, і вони не помилилися. Його майстерність полягає в умілому використанні яскравих тонів, від глибокого синього до сонячно-жовтого.

Номери з сучасними телевізорами, мінібарами та спліт-системами дарують відчуття гармонії з собою та оточенням. Завдяки безкоштовному Wi-Fi ви завжди можете залишатися на зв’язку зі світом.

Готель пропонує різноманітні варіанти дозвілля:

Купання в бірюзовому басейні, обрамленому благородними пальмами.

Відвідування спа-центру L'Occitance , який ділиться секретами чарівності з гостями.

, який ділиться секретами чарівності з гостями. Відпочинок у ресторані з кулінарними шедеврами та приємним музичним супроводом. Тут можна скуштувати розкішні страви з м’ясом, овочами та букетом пікантних спецій, приготовані з любов’ю доброзичливими шеф-кухарями.

Додаткові переваги для мандрівників, щоб повністю зануритися в розкішну атмосферу:

Безкоштовне паркування.

Ввічливі послуги консьєржа.

Смачні сніданки, доставлені прямо в номер.

Цілодобова стійка реєстрації.

Прекрасні променади вздовж пляжу Прайя-де-Роша, де чекають гостинні ресторани з розкішною кухнею. Спробуйте спокусливу рибу в The Irish Rover Bar and Grill, і її смак довго нагадуватиме вам про сонячну Португалію.

Важливо! Бронювання двомісного номера коштуватиме £235, включно зі сніданком.

Бронювання : https://www.belavistahotel.pt/

: https://www.belavistahotel.pt/ Адреса : Praia da Rocha, Portimão, Algarve, Portugal

: Praia da Rocha, Portimão, Algarve, Portugal Телефон: +351 282 450 480

Casa Mãe

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

У чарівному містечку Лагуш розташований Casa Mãe, один із найпопулярніших готелів Алгарве. Він ідеально підходить для відпочинку закоханих і пар, пропонуючи відкритий басейн і пляж поблизу для рясного купання.

Під час оформлення номерів дизайнери не стримували свою уяву. Готель пропонує мандрівникам як просторі номери з антикварними меблями та вінтажною атмосферою, так і сучасні люкси з футон-ліжками та теракотовими підлогами. Для комфорту гостей кожен номер оснащений масивним ліжком із гіпоалергенними подушками, письмовим столом і шафою.

Просторі апартаменти Casa Mãe розкішно оформлені – завжди влучно. Джерело: freepik Просторі апартаменти Casa Mãe розкішно оформлені – завжди влучно. Джерело: freepik

Перебуваючи тут, гості можуть повністю розслабитися завдяки першокласному сервісу, що включає:

Безкоштовне паркування.

Можливість замовити трансфер до аеропорту.

Цілодобову стійку реєстрації.

Безкоштовний Wi-Fi у номерах і прилеглих зонах.

Відпочивальники задоволені континентальними сніданками, поданими в ресторані з дружньою атмосферою. Для шанувальників рослинної їжі шеф-кухарі готують вегетаріанські сніданки з великою кількістю вітамінних страв і напоїв. Також є можливість замовити американський або безглютеновий сніданок. Гості можуть підтримувати форму в тренажерному залі з обладнанням.

Розташування Casa Mãe, одного з найкращих готелів Алгарве, надзвичайно вдале. Поблизу є багато цікавих місць для відвідування, включаючи церкву Санта-Марія, інтерактивний музей Lagos Ciência Viva Center і перший європейський ринок рабів. Аеропорт розташований за 63 кілометри від готелю.

Актуально! У Casa Mãe можна забронювати номер із розкішними зручностями від €287. Ціни варіюються залежно від розміру апартаментів і додаткових зручностей.

Бронювання : https://www.casa-mae.com/

: https://www.casa-mae.com/ Адреса : Rua do Jogo da Bola 41, 8600-315 Lagos, Portugal

: Rua do Jogo da Bola 41, 8600-315 Lagos, Portugal Телефон: +351 282 770 680

Martinhal

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Хороші готелі в Алгарве, Португалія, запрошують як самотніх мандрівників, так і сім’ї з дітьми відчути розкішний відпочинок. Martinhal, райський оазис поблизу однойменного пляжу, є одним із таких готелів. Він тепло запрошує гостей забронювати відповідне розміщення серед таких варіантів:

Добре обладнані номери з телевізорами, холодильниками та спліт-системами.

Розкішні апартаменти з самообслуговуванням, балконом і вражаючими видами на сад.

Таунхауси та вілли з приватними ванними кімнатами, кухнями та басейнами.

На території курорту розкидані 5 басейнів із дзеркальними водними поверхнями.

Martinhal пропонує захоплюючі варіанти дозвілля:

Кіновечори в синій кімнаті з ігровими консолями.

Гра в теніс на красиво облаштованих кортах зі штучним покриттям.

Риболовля в мальовничих місцях Атлантики.

Відвідування фітнес-центру з найсучаснішим обладнанням.

Прогулянки або велопоїздки в прекрасних околицях.

Уроки серфінгу від досвідчених майстрів хвиль.

Ігри на свіжому повітрі в міні-теніс і футбол.

Пляж Martinhal пропонує чудову їжу та напої в ресторані Terraço. Якщо ви шанувальник середземноморської кухні, відвідайте ресторан Dunas. А якщо вам подобається "темпераментна" італійська кухня з ідеальним балансом спецій і приправ, завітайте до італійського ресторану Os Gambuzinos, який пропонує чудовий асортимент кулінарних шедеврів.

Один із найкращих готелів в Алгарве приділяє багато уваги маленьким гостям. Тут є 3 дитячі клуби з захоплюючими активностями та консьєрж, який допомагає вирішувати всі поточні питання, пов’язані з відпочинком юних мандрівників.

Актуально! Для відпочинку в Martinhal не потрібні астрономічні суми. Ви можете забронювати номер від £140, включно зі смачними сніданками, які можна замовити прямо в номер.

Бронювання : https://www.martinhal.com/

: https://www.martinhal.com/ Адреса : Quinta do Martinhal, 8650-385 Sagres, Portugal

: Quinta do Martinhal, 8650-385 Sagres, Portugal Телефон: +351 282 240 200

Morgado do Quintão

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Топ-10 готелів в Алгарве прикрашає яскрава перлина Morgado do Quintão, відома португальська виноробня. Ретельно успадкована четвертим поколінням власників, які пристрасно люблять свою справу, вона пропонує 3 котеджі та 4 спальні в просторому гостьовому будинку, який нещодавно був відреставрований.

Мандрівники знаходять комфорт у світлих номерах із переважанням пастельних кольорів і сільською теплотою. У номерах із великими ліжками навмисно відсутні телевізори, щоб гості не відволікалися на тривожні новини та мирську метушню. Це ідеально компенсується романтичними басейнами з небесно-блакитними водами.

Morgado do Quintau запрошує гостей насолодитися вишуканою кухнею на свіжому повітрі. Джерело: freepik Morgado do Quintau запрошує гостей насолодитися вишуканою кухнею на свіжому повітрі. Джерело: freepik

Головною родзинкою готелю є старе оливкове дерево, під тінню якого регулярно проводяться шикарні вечері з дегустаціями вишуканих вин власного виробництва.

Актуально! Morgado do Quintão запрошує забронювати котедж із трьома спальнями від £255 за ніч, включно зі смачним сніданком. Єдина умова – розміщення бронюється щонайменше на 3 ночі.

Бронювання : https://www.morgadodoquintao.com/

: https://www.morgadodoquintao.com/ Адреса : Lagoa, Algarve, Portugal

: Lagoa, Algarve, Portugal Телефон: +351 282 341 393

Vila Monte

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Хочете відкрити найкрутіший готель в Алгарве? Багато мандрівників вважають таким закладом Vila Monte. Він вирізняється чарівним екстер’єром із апельсиновими деревами на прилеглій території та дорогим внутрішнім оздобленням.

Гості можуть обрати з 55 номерів із витонченим дизайном, високими стелями, покритими очеретом, і оригінальними камінами з грилями. Дозвілля ніколи не буває нудним завдяки важливим елементам готелю:

2 басейни з водною поверхнею, що виблискує на сонці.

Тенісний корт із гарним покриттям.

Тренажерний зал із функціональними тренажерами.

Кінотеатр просто неба для перегляду крутих фільмів.

Чудова кухня Vila Monte додає яскравих і смачних барв до відпочинку гостей. Автобус доставляє гостей до пляжу, що є додатковим плюсом.

Актуально! Проживання в двомісному номері для мандрівників коштує £255, включно зі смачним сніданком.

Бронювання : https://www.vilamonte.com/

: https://www.vilamonte.com/ Адреса : Sitio dos Caliços, 8700-069 Moncarapacho, Portugal

: Sitio dos Caliços, 8700-069 Moncarapacho, Portugal Телефон: +351 289 790 790

Vila Vita Parc

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Визначити найкращий готель в Алгарве непросто, враховуючи широкий спектр зручностей і розваг, які пропонує кожен. Однак, якщо ви шукаєте розкіш у кожній деталі, завітайте до Vila Vita Parc. Він випромінює невагому атмосферу легкості та спокою, без зайвих турбот і проблем.

Готель розташований у мальовничій парковій зоні з екзотичними рослинами, що розкинулися на 20 гектарах. Недалеко від нього знаходяться золотий пляж і благородна скеля, омивана водами Атлантичного океану.

Кілька будівель містять гостьові номери з шикарними інтер’єрами. Шанувальники королівського шику можуть насолодитися віллами з басейнами. Вражаюча інфраструктура Vila Vita Parc включає:

3 відкриті басейни.

Спа-комплекс із басейном.

Розважальні клуби для дітей і підлітків.

Фітнес-центр із найновішим обладнанням.

3 поля для гольфу.

Басейни для дітей.

Одним із улюблених занять гостей є плавання на приватній яхті вздовж мальовничого узбережжя. Риболовля та водні види спорту доступні за бажанням.

Ресторан Ocean, очолюваний шеф-кухарем Гансом Нойнером, запрошує гостей у світ кулінарних делікатесів із зіркою Мішлен. Приємним бонусом для гостей є вишукані вина з власних виноградників готелю.

Спокуслива португальська кухня з фермерських продуктів ідеально приготована в Adega. А шанувальникам гострої їжі варто відвідати Mizu з японськими суші та теппаньякі. За потреби затишна зала готелю може приймати яскраві святкування, конференції чи ділові зустрічі.

Актуально! Vila Vita Parc пропонує бронювання комфортного розміщення від £187 за ніч, що є доступною вартістю для розкоші такого масштабу.

Бронювання : https://www.vilavitaparc.com/

: https://www.vilavitaparc.com/ Адреса : Rua Anneliese Pohl, Alporchinhos, 8400-450 Porches, Portugal

: Rua Anneliese Pohl, Alporchinhos, 8400-450 Porches, Portugal Телефон: +351 282 310 100

Vila Joya

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

У списку найвище оцінених готелів в Алгарве експерти з подорожей завжди включають Vila Joya. У Гале панує приємна домашня атмосфера завдяки практичному дизайну номерів і ввічливому сервісу.

Переваги готелю не змушують себе довго шукати:

Вишукана їжа з ресторану з 2 зірками Мішлен.

Безкоштовні сніданки для гостей.

Безкоштовний доступ до Інтернету.

Великий басейн із блискучою водною поверхнею.

Безкоштовне паркування та послуги консьєржа.

Ресторани Pedras Amarelas, São Domingos і Os Salgados розташовані поблизу Vila Joya, пропонуючи смачні морепродукти.

Бронювання : https://www.vilajoya.com/

: https://www.vilajoya.com/ Адреса : Estrada da Galé, 8200-416 Albufeira, Portugal

: Estrada da Galé, 8200-416 Albufeira, Portugal Телефон: +351 289 591 795

W Algarve

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

У мальовничому містечку Албуфейра, поблизу пляжу Еварісто, розташований популярний португальський готель із оригінальною назвою W Algarve. Його двері завжди привітно відчинені для гостей, які прагнуть нових відкриттів і пригод. Розміщення тут комфортне, з продумано розробленими зручностями:

Номери з сучасними телевізорами, сейфами та стильними ванними кімнатами з біде, феном і зручностями завжди готові для гостей.

Деякі апартаменти мають власну кухню з духовкою, холодильником, кавоваркою та посудомийною машиною. Свіжа білизна та рушники доповнюють приємний відпочинок.

Мандрівники високо оцінюють зручності найкращого готелю для відвідування в Алгарве:

Відкритий басейн.

Тераса для приємного дозвілля.

Безкоштовне приватне паркування.

Фітнес-центр із тренажерами.

Готель оточений чарівним садом із екзотичними рослинами. Щоб зняти втому, накопичену за день, можна розслабитися в затишному барі з величезним вибором коктейлів і авторських закусок із португальським акцентом.

Ресторан W Algarve подає пікантну португальську та італійську кухню. Вишукані веганські та безлактозні делікатеси доступні на додаток до основного меню.

Для малечі є комфортний дитячий майданчик. За бажанням можна орендувати велосипед або автомобіль для незабутніх подорожей смарагдовими пагорбами та сонячними долинами Португалії.

Бронювання : https://www.marriott.com/hotels/travel/faowh-w-algarve/

: https://www.marriott.com/hotels/travel/faowh-w-algarve/ Адреса : Estrada da Galé, Sesmarias, 8200-385 Albufeira, Portugal

: Estrada da Galé, Sesmarias, 8200-385 Albufeira, Portugal Телефон: +351 289 372 300

Conrad Algarve

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Найкрутіші готелі в Алгарве вирізняються оригінальним виглядом і елегантними інтер’єрами. Їхній список традиційно включає Conrad Algarve зі 154 стильними та доглянутими номерами. Заклад побудований у стилі португальського палацу XVIII століття з яскравими мавританськими деталями. Проведіть найкращу відпустку вашого життя, відвідавши найкращі локації готелю:

Ресторан Heinz Beck Gusto із неперевершеною фаготелі карбонара.

із неперевершеною фаготелі карбонара. Спа-центр із професійними майстрами, які використовують продукти Intraceuticals і Aromatherapy Associates для терапевтичних і розслаблюючих процедур.

Басейни з ніжно-блакитними водами. Смакуйте пікантну португальську та західну кухню в ресторані Conrad Algarve. Джерело: freepik Смакуйте пікантну португальську та західну кухню в ресторані Conrad Algarve. Джерело: freepik

Для юних мандрівників Conrad Algarve пропонує дитячі клуби з веселими активностями та освітніми заняттями. Для дорослих дуже популярні екскурсії мальовничими пейзажами, дегустації вин і кулінарні майстер-класи.

Бронювання : https://www.conradalgarve.com/

: https://www.conradalgarve.com/ Адреса : Estrada da Quinta do Lago, 8135-106 Almancil, Portugal

: Estrada da Quinta do Lago, 8135-106 Almancil, Portugal Телефон: +351 289 350 700

Grand House Algarve

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Один із шикарних готелів в Алгарве, який варто відвідати, – Grand House Algarve. Його спроєктував відомий архітектор швейцарського походження Ернесто Корроді. Заклад має 31 спальню з приємним дизайном.

Дружній ресторан і бар Grand House Algarve запрошують насолодитися смачною їжею. Готель пропонує чарівні види на річку Guadiana та місто з його жвавими вулицями. Поблизу готелю є пляжний клуб, де можна насолоджуватися життям і смачними делікатесами на березі моря.

Бронювання : https://www.grandhousealgarve.com/

: https://www.grandhousealgarve.com/ Адреса : Av. da República 171, 8900-203 Vila Real de Santo António, Portugal

: Av. da República 171, 8900-203 Vila Real de Santo António, Portugal Телефон: +351 281 530 290

Iberostar Selection Lagos Algarve

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

На західному узбережжі Алгарве, на тихих околицях Лагуша, розкинувся високо оцінений готель Iberostar Selection Lagos Algarve. Його номери виходять на мальовничий пляж Мейа. Готель пропонує просторі люкси з приватними басейнами та двомісні номери з балінезійськими ліжками та терасами.

Готель запрошує організувати насичене дозвілля в таких локаціях:

Тренажерний зал із сучасним обладнанням.

Спа-центр із магічною атмосферою та терапевтичними процедурами для підтримки краси та здоров’я.

4 басейни для приємного відпочинку.

Для дітей є дитячий клуб із веселими розвагами. Ресторан найкращого місця для відпочинку в Алгарве подає апетитну португальську кухню за системою шведського столу.

Бронювання : https://www.iberostar.com/en/hotels/algarve/iberostar-selection-lagos-algarve/

: https://www.iberostar.com/en/hotels/algarve/iberostar-selection-lagos-algarve/ Адреса : Estrada da Meia Praia, 8600-315 Lagos, Portugal

: Estrada da Meia Praia, 8600-315 Lagos, Portugal Телефон: +351 282 249 650

Алгарве у 2025 році запрошує на розкішний відпочинок із золотими пляжами, бірюзовими водами та найкращими готелями, від Casa Brava до Conrad Algarve. Ці топ-12 закладів пропонують вишукані інтер’єри, королівську кухню, як у ресторані Heinz Beck Gusto, і різноманітні розваги – від серфінгу до дитячих клубів. Незалежно від того, чи подорожуєте ви самі, з коханою людиною чи сім’єю, ці готелі забезпечать незабутні враження з португальським шармом.