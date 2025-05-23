Топ-11 готелів в Афінах: Дотик розкоші в благородній столиці Греції

Готелі в Афінах пройшли довгий шлях від безликих хостелів до добре обладнаних преміум-закладів. Сьогодні столиця Греції наповнена шикарними гостьовими будинками та бутік-готелями для комфортного перебування, і їхня кількість постійно зростає. У цій статті ми хочемо ознайомити вас із добіркою найкращих готелів Афін, розташованих у серці міста або на його околицях. Серед них є заклади з розкішним сервісом класу люкс і готелі середнього класу з практичним розміщенням та недорогими послугами.

Прибувши до благородної столиці Греції, ви можете розгубитися через велику кількість пропозицій для бронювання житла. Ми допоможемо швидко вирішити це питання, розповівши про топові готелі Афін із вишуканими інтер’єрами та чудовою кухнею. Ви, мабуть, уже не можете дочекатися, щоб поринути у світ шикарних варіантів розміщення в стародавньому місті, оповитому безліччю таємниць і легенд. Що ж, розпочнімо нашу подорож!

Пориньте з головою в чарівний світ Афін. Джерело: Pixels Пориньте з головою в чарівний світ Афін. Джерело: Pixels

Academias Hotel, Autograph Collection

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Готель Academias — одне з найкращих місць для проживання в Афінах для витончених поціновувачів дизайнерських інтер’єрів і елітного сервісу. Бюсти давньогрецьких філософів і мудрі цитати Сократа та Гіппократа на ключ-картках вдало підтримують історичну тематику оточення.

Номери оформлені в стриманих кольорах і оснащені матрацами Simmons та гігієнічними засобами Diptyque. Ванні кімнати з мармуровою обробкою ідеальні для тихого релаксу в затишній атмосфері. Для гостей доступний велнес-центр із басейнами з підігрівом і кінопоказами. У барі Plato Lobby Bar пропонується чудовий вибір напоїв на будь-який смак.

Гості можуть насолоджуватися мальовничим афінським краєвидом із даху готелю, де облаштовано затишні зони відпочинку. Японський ф’южн-ресторан Nyx запрошує гостей скуштувати апетитні крокети з качкою та севіче з морського окуня.

Вебсайт: https://www.academiashotel.com/

Адреса: 38 Akadimias, Omirou Street, Athina 106 72, Греція

Mona

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Давайте детальніше розглянемо один із найвище оцінених готелів Афін під назвою Mona, який утілює найкращі традиції грецької гостинності. Готель розташований на місці колишньої текстильної фабрики, тому має індустріальний шарм. Він знаходиться поблизу центрального ринку Афін, в оточенні барів і модних бутиків.

У ванних кімнатах панує вінтажна атмосфера з мусліновими шторами, старовинними диванами та ефектною мозаїчною підлогою. Усередині номерів мандрівники знайдуть безліч сюрпризів у дизайні інтер’єру — від ліжок із дерев’яних піддонів до диванів із цегли. Експресивна аура в номерах майстерно підкреслюється емоційними фотографіями та декоративними предметами з авторської кераміки.

Чудові обіди та вечері подаються в затишній вітальні Mona із прозорими стінами. Умілі кухарі творять для гостей на відкритій кухні, пропонуючи оцінити смак приголомшливих салатів і закусок, десертів і повітряної випічки. Казкову атмосферу закладу підтримують регулярні виступи артистів на даху готелю з просторою терасою. Жива музика та яскраві танцювальні програми зі стильними діджеями допомагають налаштуватися на хвилю нескінченного драйву й позитиву. Гості Mona можуть відвідати клуб Monamour із крутими розвагами для дорослих.

Вебсайт: https://mona-athens.com/

Адреса: Kakourgodikiou 4, Athina 105 54, Греція

Gatsby Athens

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Чудовий афінський готель під назвою Gatsby Athens розташований у самому серці Афін поблизу гамірної торговельної зони на вулиці Ерму. Це ідеальний простір для райського вікенду та незабутніх пригод у грецькій столиці з романтичною атмосферою.

Гостей магічно приваблюють витончені інтер’єри закладу з ніжною рожевою плиткою у ванних кімнатах, королівськими меблями та безліччю екзотичних рослин, які наповнюють номери "живою енергією". Мандрівникам пропонують комфортне розміщення в світлих і доглянутих номерах із цікавими назвами. Забронюйте номер Cool або Luxury для незабутньої відпустки в сонячній Греції.

Візьміть пентхаус Party Suite із терасою на даху, обладнаною каміном для тепла в прохолодну погоду та проектором для перегляду цікавих зображень. Після п’янкого відпочинку на масивних ліжках люксів вам точно захочеться додати різноманітності у перебування. Відвідування площі Синтагма та Національного саду викличе теплу хвилю захвату.

Відпустка в Афінах завжди оповита таємничою атмосферою минулого. Джерело: Pixels Відпустка в Афінах завжди оповита таємничою атмосферою минулого. Джерело: Pixels

Якщо цього здасться замало, продовжуйте подорож, діставшись до станції метро Синтагма, що неподалік. Звідси ви можете швидко "перенестися" до бажаного району Афін із його чудовими пам’ятками. Починайте день із чашки божественної кави в барі Gatsby Bar, який пропонує чудове меню з безліччю ароматних коктейлів із найнесподіванішими інгредієнтами.

Вебсайт: https://gatsbyathens.com/

Адреса: Lekka 18, Athina 105 62, Греція

Monument

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Серед відомих високо оцінених готелів Афін чільне місце посідає Monument із привабливою неокласичною архітектурою. Заклад було зведено в 1881 році талановитим німецьким архітектором Ернстом Зіллером.

Готель має 9 просторих номерів із шикарним оформленням інтер’єру. Ліжка з темного дерева — головна прикраса номерів, а оригінальний декор у вигляді мідних ламп ефективно підкреслює витончений смак дизайнерів. Стелі номерів прикрашені елегантними квітами, а м’які килими наповнюють кімнати домашнім затишком. Важлива перевага готелю — персоналізований сервіс із можливістю бронювання ресторанів і замовлення масажів. Якщо ви хочете заселитися в номер із чудовими краєвидами з вікна, зверніть увагу на номер Epos із просторою верандою та заворожуючими видами на Акрополь, церкву Агіос Деметріос і відомий афінський ресторан Linou Subasis.

Кухня в готелі вишукана з яскравими грецькими нотками. Тут подають апетитні сніданки з омлетами, фруктовими соками, вітамінними салатами та ароматною кавою.

Вебсайт: https://www.monumenthotelathens.com/

Адреса: Monument, Calamida 11, Psirri

Four Seasons Astir Palace Athens

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

До топових готелів Афін входить Four Seasons Astir Palace, який змушує "закохатися" в себе з першого погляду. Тут є 8 ресторанів і величезний спа-центр із корисними процедурами для догляду за обличчям і тілом. Завдяки приватному пляжу відпочивальники мають необмежений доступ до засмагання та купання в блакитному морі. Готель має стильні номери з панорамними вікнами, якісними меблями та гарним декором. Ви завжди можете потренувати свої спортивні навички на п’яти тенісних кортах.

За бажанням гості можуть бронювати номери з індивідуальними басейнами, де можна релаксувати від ранку до вечора. Американські сніданки-буфети вражають мандрівників різноманітним меню з безліччю страв із морепродуктів.

Four Seasons Astir Palace — затишне "гніздечко" для відпочинку та пригод веселих компаній, пар і самостійних мандрівників. Насичена програма дозвілля включає водні види спорту з катанням на човнах, снорклінгом і віндсерфінгом.

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/

Адреса: Apollonos 40, Vouliagmeni 166 71, Греція

Modernist Athens

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Якщо ви мрієте відчути привабливий шарм найкращих готелів Афін, зверніть увагу на Modernist Athens. Цей заклад знайшов "дім" у будівлі колишнього канадського посольства і пропонує доглянуті номери з паркетною підлогою, колонками Marshall, сучасними телевізорами та кавомашинами. У номерах є власні ванні кімнати з душем і феном. Поруч із закладом розташовані ресторани, магазини з брендовими товарами, музеї та бари з широким вибором спокусливих напоїв.

Район Колонакі, де розташований готель, славиться численними галереями та музеями зі світовою популярністю. Якщо ви хочете на якийсь час "пірнути" в творчу атмосферу культурного життя Афін, відвідайте Музей кікладського мистецтва з оригінальними експонатами.

Вебсайт: https://www.themodernisthotels.com/athens/

Адреса: Ioannou Gennadiou 4, Athina 106 76, Греція

Ergon House

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 з 5)

Якщо ви шукаєте житло в центральній частині грецької столиці, оберіть Ergon House, одне з найкращих місць для проживання в Афінах. Номери готелю оформлені з вишуканим смаком і увагою до кожного нюансу дизайну інтер’єру. Вони оснащені кондиціонерами, холодильниками, робочими столами та ванними кімнатами з дорогою обробкою та блискучою сантехнікою. Гості із задоволенням починають день із апетитного сніданку з великою кількістю м’ясних і вегетаріанських страв. Готель розташований у зручному місці, поблизу станції метро Монастиракі, Римської Агори та торговельної зони на вулиці Ерму.

Вебсайт: https://house.ergonfoods.com/

Адреса: 23, Mitropoleos Street, Athina 105 57, Греція

NEW Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Відомі готелі Афін часто гармонійно поєднують сучасні дизайнерські штрихи та античні елементи інтер’єру. Так, у NEW Hotel грецької столиці стильне оформлення номерів майстерно підкреслюється панорамними вікнами, столами та підлогою з бамбука й затишними ванними кімнатами з латунними умивальниками.

Круті пам’ятки Афін недалеко від New Hotel. Джерело: Pixels Круті пам’ятки Афін недалеко від New Hotel. Джерело: Pixels

Особлива "гордість" готелю — чорна мармурова сходова клітка 1940-х років, яка слугує своєрідним "провідником" із минулих років у сьогодення. Готель підготував для гостей багато сюрпризів, серед яких — маршрут для пробіжок, що приведе до відомих пам’яток міста. Неподалік від готелю розташовані римські руїни Плаки, круті магазини Колонакі, величний Акрополь і діловий центр. Готель пропонує мандрівникам чудові номери з деталізованими інтер’єрами від бразильських дизайнерів. Ресторан NEW Taste пропонує пікантні делікатеси з натуральних фермерських продуктів. Тут можна насолодитися розкішними закусками з м’яса, риби та овочевих салатів.

Вебсайт: https://www.yeshotels.gr/newhotel

Адреса: Filellinon 16, Athina 105 57, Греція

Divani Acropolis Palace

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 з 5)

Якщо ви хочете відчути нові відчуття в Афінах, забронюйте затишний номер у Divani Acropolis Palace, яскравій "прикрасі" топ-10 готелів Афін. Для оформлення закладу використано стародавню стіну Фемістокла, що збагатило його дизайн контрастними та незабутніми "штрихами". У номерах готелю є телевізори з плоским екраном і якісні меблі з ефектними вінтажними нотками. Індивідуальні балкони з практичними меблями — розкішні зони для відпочинку на свіжому повітрі.

Гості із задоволенням проводять час у готелі, насолоджуючись розкішними інтер’єрами та високою кухнею. Брак свіжих емоцій туристам допомагають компенсувати захопливі прогулянки стародавньою столицею Греції з її ефектними пам’ятками. Вони розташовані лише за кілька миль від готелю, тож дістатися сюди нескладно.

Вебсайт: https://divaniacropolishotel.com/

Адреса: Parthenonos 19, Athina 117 42, Греція

Electra Metropolis

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Центральна частина грецької столиці рясніє крутими готелями з VIP-сервісом і розкішними зручностями. Ознайомимося з перевагами ще одного чудового місця для проживання в Афінах із ефектною назвою Electra Metropolis. Тут пропонують багато цікавого, зокрема:

затишний бар із приголомшливими видами на Акрополь;

лаунж-зону в вінтажному стилі.

Акуратні та світлі номери з дерев’яною підлогою випромінюють вінтажний шарм і тепло. Стіни та підлога ванних кімнат мармурові, оснащені м’якими халатами, фенами, косметичними засобами на натуральній основі KORRES і капцями.

За кілька кроків розташований мальовничий район Плака з благородним Акрополем і затишними зонами для відпочинку туристів, включно з кафе з відкритими терасами та тавернами. Кінотеатр Cine Paris показує чудові фільми просто неба. Район Плака славиться магазинами, що пропонують одяг і взуття, кераміку та дизайнерські прикраси.

Вебсайт: https://www.electrahotels.gr/

Адреса: Mitropoleos 15, Athina 105 57, Греція

King George, Luxury Collection Hotel, Athens

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

King George, один із популярних готелів Афін, зручно розташований у вигідному місці на площі Синтагма. Ресторан готелю Tudor Hall пропонує вишукані делікатеси від талановитих кулінарних професіоналів. З вікон і балконів номерів відкриваються приголомшливі краєвиди на міський пейзаж або мальовничий внутрішній двір готелю. Якщо ви хочете відчути всі привілеї королівської розкоші в Афінах, забронюйте затишний двокімнатний пентхаус із приватним відкритим басейном, де можна насолоджуватися не лише водними процедурами, а й заворожуючими видами на стародавній Акрополь.

Гості King George мають чудові можливості наблизитися до Афін із їхніми жвавими торговими зонами, музеями та діловими локаціями.

Адреса: 3 Vasileos Georgiou A, Pl. Sintagmatos Str, Athina 105 64, Греція

Звичайно, ми не ознайомили вас із усіма готелями Афін, які заслуговують на увагу туристів. Наш список представляє круті місця для відпочинку, де королівські інтер’єри гармонійно доповнені шикарним сервісом.

Насолоджуйтесь подорожжю та шаленими враженнями в стародавньому місті Греції!