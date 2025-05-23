Топ-11 отелей в Афинах: Прикосновение роскоши в благородной столице Греции

Отели в Афинах прошли долгий путь от безликих хостелов до хорошо оборудованных премиум-заведений. Сегодня столица Греции наполнена шикарными гостевыми домами и бутик-гостиницами для комфортного пребывания, и их количество постоянно растет. В этой статье мы хотим ознакомить вас с подборкой лучших отелей Афин, расположенных в сердце города или в его окрестностях. Среди них есть заведения с роскошным сервисом класса люкс и отели среднего класса с практическим размещением и недорогими услугами.

Прибыв в благородную столицу Греции, вы можете растеряться из-за большого количества предложений по бронированию жилья. Мы поможем быстро решить этот вопрос, рассказав о топовых гостиницах Афин с изысканными интерьерами и великолепной кухней. Вы, пожалуй, уже не можете дождаться, чтобы проникнуть в мир шикарных вариантов размещения в древнем городе, окутанном множеством тайн и легенд. Что ж, приступим к нашему путешествию!

Окунитесь с головой в волшебный мир Афин. Источник: Pixels

Academias Hotel, Autograph Collection

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Отель Academias – одно из лучших мест для проживания в Афинах для утонченных ценителей дизайнерских интерьеров и элитного сервиса. Бюсты древнегреческих философов и мудрые цитаты Сократа и Гиппократа на ключ-картах успешно поддерживают историческую тему окружения.

Номера оформлены в сдержанных цветах и оснащены матрацами Simmons и гигиеническими средствами Diptyque. Ванная комната с мраморной отделкой идеальна для тихого релакса в уютной атмосфере. Для гостей доступен велнесс-центр с бассейнами с подогревом и кинопоказами. В баре Plato Lobby Bar предлагается отличный выбор напитков на любой вкус.

Гости могут насладиться живописным афинским видом с крыши отеля, где обустроены уютные зоны отдыха. Японский фьюжн-ресторан Nyx приглашает гостей отведать аппетитные крокеты с уткой и севиче из морского окуня.

Вебсайт: https://www.academiashotel.com/

Адрес: 38 Akadimias, Omirou Street, Атин 106 72, Греция

Mona

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Давайте подробнее рассмотрим один из самых оцененных отелей Афин под названием Mona, который воплощает лучшие традиции греческого гостеприимства. Отель расположен на месте бывшей текстильной фабрики, поэтому имеет индустриальный шарм. Он находится вблизи центрального рынка Афин, в окружении баров и модных бутиков.

В ванных комнатах царит винтажная атмосфера с муслиновыми шторами, старинными диванами и красивым мозаичным полом. Внутри номеров путешественники найдут множество сюрпризов в дизайне интерьера – от кроватей из деревянных поддонов до кирпичных диванов. Экспрессивная аура в номерах мастерски подчеркивается эмоциональными фотографиями и декоративными предметами из авторской керамики.

Прекрасные обеды и ужины подаются в уютной гостиной Mona с прозрачными стенами. Умелые повара творят для гостей на открытой кухне, предлагая оценить вкус потрясающих салатов и закусок, десертов и воздушной выпечки. Сказочную атмосферу заведения поддерживают регулярные выступления артистов на крыше отеля с просторной террасой. Живая музыка и яркие танцевальные программы со стильными диджеями помогают настроиться на волну бесконечного драйва и позитива. Гости Mona могут посетить клуб Monamour с крутыми развлечениями для взрослых.

Вебсайт: https://mona-athens.com/

Адрес: Kakourgodikiou 4, Athina 105 54, Греция

Gatsby Athens

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Прекрасный афинский отель под названием Gatsby Athens расположен в самом сердце Афин вблизи шумной торговой зоны на улице Эрму. Это идеальное пространство для райского уик-энда и незабываемых приключений в греческой столице с романтической атмосферой.

Гостей магически привлекают изящные интерьеры заведения с нежной розовой плиткой в ванных комнатах, королевской мебелью и множеством экзотических растений, наполняющих номера "живой энергией". Путешественникам предлагают комфортное размещение в светлых и ухоженных номерах с интересными названиями. Забронируйте номер Cool или Luxury для незабываемого отпуска в солнечной Греции.

Возьмите пентхаус Party Suite с террасой на крыше, оборудованной теплым камином в прохладную погоду и проектором для просмотра интересных изображений. После опьяняющего отдыха на массивных кроватях люксов вам точно захочется добавить разнообразия в пребывание. Посещение Синтагма и Национального сада вызовет теплую волну восторга.

Отпуск в Афинах всегда окутан таинственной атмосферой прошлого. Источник: Pixels

Если этого покажется мало, продолжайте путешествие, добравшись до недалеко от станции метро Синтагма. Отсюда вы можете быстро перенестись в желаемый район Афин с его замечательными достопримечательностями. Начните день с чашки божественного кофе в баре Gatsby Bar, который предлагает отличное меню с множеством ароматных коктейлей с самыми неожиданными ингредиентами.

Вебсайт: https://gatsbyathens.com/

Адрес: Lekka 18, Athina 105 62, Греция

Monument

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Среди известных высоко оцененных отелей Афин ведущее место занимает Monument с привлекательной неоклассической архитектурой. Заведение было возведено в 1881 году талантливым немецким архитектором Эрнстом Зиллером.

Отель располагает 9 просторными номерами с шикарным оформлением интерьера. Кровати из темного дерева – главное украшение номеров, а оригинальный декор в виде медных ламп эффективно подчеркивает утонченный вкус дизайнеров. Потолки номеров украшены изящными цветами, а мягкие ковры наполняют комнаты домашним уютом. Важное преимущество отеля – персонализированный сервис с возможностью бронирования ресторанов и заказ массажей. Если вы хотите заселиться в номер с великолепными видами из окна, обратите внимание на номер Epos с просторной верандой и завораживающими видами на Акрополь, церковь Агиос Деметриос и известный афинский ресторан Linou Subasis.

Кухня в отеле изысканна с яркими греческими нотками. Здесь подают аппетитные завтраки с омлетами, фруктовыми соками, витаминными салатами и ароматным кофе.

Вебсайт: https://www.monumenthotelathens.com/

Адрес: Monument, Calamida 11, Psirri

Four Seasons Astir Palace Athens

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

В топовые отели Афин входит Four Seasons Astir Palace, заставляющий "влюбиться" в себя с первого взгляда. Здесь есть 8 ресторанов и огромный спа-центр с полезными процедурами по уходу за лицом и телом. Благодаря частному пляжу отдыхающие имеют неограниченный доступ к загару и купанию в лазурном море. Отель имеет стильные номера с панорамными окнами, качественной мебелью и красивым декором. Вы всегда можете потренировать свои спортивные навыки на пяти теннисных кортах.

По желанию гости могут бронировать номера с индивидуальными бассейнами, где можно расслабиться с утра до вечера. Американские завтраки-буфеты поражают путешественников разнообразным меню со множеством блюд из морепродуктов.

Four Seasons Astir Palace – уютное "гнездышко" для отдыха и приключений веселых компаний, пар и самостоятельных путешественников. Насыщенная программа досуга включает водные виды спорта с катанием на лодках, снорклингом и виндсерфингом.

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/

Адрес: Apollonos 40, Vouliagmeni 166 71, Греция

Modernist Athens

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Если вы мечтаете ощутить привлекательный шарм лучших отелей Афин, обратите внимание на Modernist Athens. Это заведение нашло дом в здании бывшего канадского посольства и предлагает ухоженные номера с паркетным полом, колонками Marshall, современными телевизорами и кофемашинами. В номерах есть ванные комнаты с душем и феном. Рядом с заведением расположены рестораны, магазины с брендовыми товарами, музеи и бары с широким выбором соблазнительных напитков.

Район Колонаки, где находится отель, славится многочисленными галереями и музеями с мировой популярностью. Если вы хотите на время "нырнуть" в творческую атмосферу культурной жизни Афин, посетите Музей кикладского искусства с оригинальными экспонатами.

Вебсайт: https://www.themodernisthotels.com/athens/

Адрес: Ioannou Gennadiou 4, Athina 106 76, Греция

Ergon House

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

Если вы ищете жилье в центральной части греческой столицы, выберите Ergon House, одно из лучших мест для проживания в Афинах. Номера оформлены с изысканным вкусом и вниманием к каждому нюансу дизайна интерьера. Они оснащены кондиционерами, холодильниками, рабочими столами и ванными комнатами с дорогой отделкой и блестящей сантехникой. Гости с удовольствием начинают день с аппетитного завтрака с обилием мясных и вегетарианских блюд. Отель расположен в удобном месте, вблизи станции метро Монастыраки, Римской Агоры и торговой зоны по улице Эрму.

Вебсайт: https://house.ergonfoods.com/

Адрес: 23, Mitropoleos Street, Athina 105 57, Греция

NEW Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Известные отели в Афинах часто гармонично сочетают современные дизайнерские штрихи и античные элементы интерьера. Так, в NEW Hotel греческой столице стильное оформление номеров умело подчеркивается панорамными окнами, столами и полом из бамбука и уютными ванными комнатами с латунными умывальниками.

Крутые достопримечательности Афин недалеко от New Hotel. Источник: Pixels

Особая "гордость" гостиницы — черная мраморная лестничная клетка 1940-х годов, служащая своеобразным "проводником" с прошлых лет в настоящее время. Отель подготовил для гостей много сюрпризов, среди которых маршрут для пробежек, что приведет к известным достопримечательностям города. Недалеко от отеля расположены римские руины Плаки, крутые магазины Колонаки, величественный Акрополь и деловой центр. Отель предлагает путешественникам отличные номера с детализированными интерьерами от бразильских дизайнеров. Ресторан NEW Taste предлагает пикантные деликатесы по натуральным фермерским продуктам. Здесь можно насладиться роскошными закусками из мяса, рыбы и овощных салатов.

Вебсайт: https://www.yeshotels.gr/newhotel

Адрес: Filellinon 16, Athina 105 57, Греция

Divani Acropolis Palace

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

Если вы хотите почувствовать новые ощущения в Афинах, забронируйте уютный номер в Divani Acropolis Palace, ярком "украшении" топ-10 отелей Афин. Для оформления заведения использована древняя стена Фемистокла, что обогатило его дизайн контрастными и незабываемыми "штрихами". В номерах есть телевизоры с плоским экраном и качественная мебель с эффектными винтажными нотками. Индивидуальные балконы с практичной мебелью – роскошные зоны для отдыха на свежем воздухе.

Гости с удовольствием проводят время в отеле, наслаждаясь роскошными интерьерами и высокой кухней. Нехватка свежих эмоций туристам помогают компенсировать увлекательные прогулки по древней столице Греции с ее эффектными достопримечательностями. Они расположены всего в нескольких милях от отеля, так что добраться сюда несложно.

Вебсайт: https://divaniacropolishotel.com/

Адрес: Parthenonos 19, Athina 117 42, Греция

Electra Metropolis

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Центральная часть греческой столицы изобилует крутыми гостиницами с VIP-сервисом и роскошными удобствами. Ознакомимся с преимуществами еще одного прекрасного места для проживания в Афинах с эффектным названием Electra Metropolis. Здесь предлагают много интересного, в частности:

уютный бар с потрясающими видами на Акрополь;

лаунж-зона в винтажном стиле.

Аккуратные и светлые номера с деревянным полом излучают винтажный шарм и тепло. Стены и пол мраморные ванных комнат, оснащены мягкими халатами, фенами, косметическими средствами на натуральной основе KORRES и тапками.

В нескольких шагах расположен живописный район Плака с благородным Акрополем и уютными зонами для отдыха туристов, включая кафе с открытыми террасами и тавернами. Кинотеатр Cine Paris показывает великолепные фильмы под открытым небом. Район Плака славится магазинами, предлагающими одежду и обувь, керамику и дизайнерские украшения.

Вебсайт: https://www.electrahotels.gr/

Адрес: Mitropoleos 15, Athina 105 57, Греция

King George, Luxury Collection Hotel, Атенс

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

King George, один из популярных отелей Афин, удобно расположен в выгодном месте на площади Синтагма. Ресторан отеля Tudor Hall предлагает неповторимые деликатесы от профессиональных кулинарных специалистов. Из окон и балконов номеров открываются потрясающие виды на городской пейзаж или живописный внутренний двор отеля. Если вы хотите почувствовать все привилегии королевской роскоши в Афинах, забронируйте уютный двухкомнатный пентхаус с частным открытым бассейном, где можно наслаждаться не только водными процедурами, но и волшебными видами на древний Акрополь.

Гости King George имеют прекрасные возможности приблизиться к Афинам с их оживленными торговыми зонами, музеями и деловыми локациями.

Адрес: 3 Vasileos Georgiou A, Pl. Sintagmatos Str, Athina 105 64, Греция

Конечно, мы не ознакомили вас со всеми отелями Афин, которые заслуживают внимания туристов. Наш список представляет крутые места отдыха, где королевские интерьеры гармонично дополнены шикарным сервисом.

Наслаждайтесь путешествием и безумными впечатлениями в древнем городе Греции!