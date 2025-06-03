Топ-10 наймоторошніших готелів у світі: від місця, що надихнуло Стівена Кінга, і трагічних історій кохання до потойбічних привидів знаменитостей
Що може об’єднувати покинутий готель 1920-х років на краю скелі в Колумбії та бутік-готель у Лос-Анджелесі, улюблений багатьма знаменитостями? Їх, разом із низкою інших готелів, поєднують містичні історії про привидів і свідчення очевидців, які спостерігали там паранормальні явища. Усі найвідоміші моторошні готелі світу мають у своєму минулому таємничі події, відгомони яких досі викликають мурашки від страху.
Хоча більшість готельних привидів вважаються досить дружелюбними або нейтральними, привиди деяких готелів, здається, лякають гостей до чортиків і змушують навіть найзапекліших скептиків сумніватися. Якщо ви фанат надприродного або хочете перевірити свою сміливість, ознайомтеся з цим топ-10 наймоторошніших готелів у світі.
1. The Stanley Hotel, Естес-Парк, Колорадо
Серед всесвітньо відомих своєю моторошною репутацією, The Stanley Hotel, розташований у Скелястих горах, мабуть, є найвідомішим. Він також популярний тим, що саме це місце надихнуло Стівена Кінга на написання роману "Сяйво".
У 1911 році в номері 217 стався витік газу, і коли покоївка Елізабет Вілсон увійшла туди із запаленою свічкою, вибух практично зруйнував усе західне крило. Попри це, Елізабет вижила, але легенда стверджує, що її душа того дня вирішила залишитися в готелі, за яким вона так старанно доглядала.
Але привид Елізабет – лише один із кількох. Насамперед це духи перших власників готелю, Флори та Фрілана Оскара Стенлі. Очевидці розповідали, що можна почути, як Флора грає на старовинному піаніно Steinway у музичній кімнаті, а Фрілан любить спостерігати за грою в більярд. У номері ж ви можете виявити, що ваші речі несподівано розпаковані – про це подбала Елізабет.
2. Hotel Chelsea, Нью-Йорк
У цьому історичному готелі зупинялися відомі письменники, поети та богема. Деякі з них вирішили залишитися тут навіть після смерті, що робить його одним із наймоторошніших готелів у світі.
У червні 1952 року валлійський поет Ділан Томас зупинився тут вперше, а через рік, під час другого візиту, впав у кому і незабаром помер у сусідній лікарні. Згодом гості стверджували, що бачили його привид у вигляді відокремленої голови в номері 206.
Жахливий злочин стався в готелі в жовтні 1978 року в номері 100: молоду жінку, Ненсі Спанген, було зарізано, і поліція звинуватила в цьому її бойфренда, колишнього басиста Sex Pistols Сіда Вішеса. Вішес помер наступного лютого, і, за словами очевидців, його привид відтоді блукає коридорами готелю та ліфтом. Іншим місцевою потойбічною "гостею" є привид Мері, чий чоловік загинув на "Титаніку", яка сидить перед дзеркалом.
3. The Langham, Лондон
Багато хто ставить цей видатний готель, заснований у 1865 році, на перше місце в списку наймоторошніших готелів у світі. Більшість нез’ясовних явищ тут пов’язані з номером 333, але досить часто сміливці наважуються зупинитися саме в цьому номері, щоб поділитися своїм досвідом зустрічі з привидами.
Наприклад, деякі розповідали про привид лікаря вікторіанської епохи, який нібито вбив свою дружину під час медового місяця, а потім покінчив із собою. Інші стверджували, що бачили привид німецького принца, який вистрибнув із четвертого поверху, все ще одягнений у свою військову куртку. Інші місцеві духи належать безногому дворецькому, імператору Наполеону III та лакею в напудреній перуці.
4. Russell Hotel, Сідней
Цей таємничий готель розташований в одному з найлегендарніших історичних районів Сіднея, відомому як The Rocks. Він також славиться як один із найкращих моторошних готелів у світі.
Найвідоміший його привид належить моряку колоніальної епохи. Гості стверджували, що бачили привид, який блукає коридорами. Він також любить ховатися в деяких номерах і особливо часто з’являвся в номері 8. Він віддає перевагу жінкам і частіше показується саме їм. Існують версії, що на місці готелю в 19 столітті був госпіталь для моряків, карантинний центр для бубонної чуми і навіть бордель. Цей моряк-привид був убитий у номері 8 працівницею борделю, тому він особливо переслідує цей номер, з’являючись, коли жінки перебувають у ньому самі.
5. Dragsholm Castle, Хорве, Данія
Серед готелів, які найімовірніше можуть бути населеними привидами, цей вирізняється однією з найдавніших містичних історій.
У 1500-х роках територію, де нині стоїть замок Драгсхольм, контролювали норвежці. Вони захопили Джеймса Хепберн, графа Ботвелла, і ув’язнили його в замку Драгсхольм. Ізоляція призвела до того, що граф збожеволів і врешті помер, прив’язаний до стовпа і залишений напризволяще. Досі його дух не може покинути територію замку.
Очевидці розповідають, що бачили його вночі, як він їде верхи по території маєтку, у супроводі Білої Леді. Вважається, що цей привид належить молодій дівчині, Селіні Бовлес, яку її батько ув’язнив у замку через те, що вона завагітніла до шлюбу. Кажуть, що в 1930-х роках робітники виявили в стінах замку скелет у білій сукні, який, як вважають, належав Селіні.
6. Nottingham Road Hotel, Квазулу-Натал, ПАР
Багато популярних моторошних готелів у світі так чи інакше пов’язані з трагічними історіями кохання, які стали причиною паранормальних явищ у них.
Одна з них розповідає про дівчину Шарлотту, яка на рубежі століть часто відвідувала стіни Nottingham Road Hotel. За різними версіями, дівчина була покоївкою, гостею або навіть секс-працівницею. У будь-якому разі, вона закохалася в британського солдата, який зупинявся тут проїздом. Це кохання не мало щасливого кінця: за однією версією, солдат загинув у бою, а за іншою – не відповів на почуття Шарлотти. У результаті дівчина кинулася з балкона номера 10. Тепер її дух усе ще проводить час у готелі, переставляючи квіти та дзеркала і складаючи одяг гостей.
Існує також версія, що дівчину скинули з балкона. Ви можете спробувати зустрітися з міс Нотті, як називають цього привида, самостійно та запитати про її історію кохання.
7. The Bell Hotel, Норфолк, Великобританія
Цей скромний готель був побудований ще в 15 столітті, і тепер багато дослідників паранормального та ентузіастів називають його одним із наймоторошніших готелів у світі. Він складається з 46 спалень, головна з яких населена привидом ченця в Україні.
На першому поверсі гості неодноразово бачили привид Елізабет Редкліфф, колишньої господині, яку вбив її коханець у готелі. Найчастіше її бачили в номері 10. Інші нез’ясовні явища, помічені тут, включають відчуття спостереження, звуки кроків поблизу та несподіваний аромат парфумів.
Випийте напій у таверні та послухайте численні таємничі історії, пов’язані з готелем, якими можуть поділитися місцеві. Це справжня мрія для мисливців за привидами.
8. Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес
Цей розкішний готель у Місті Ангелів настільки улюблений деякими його гостями, що вони відмовляються покидати його навіть у потойбіччі.
Hollywood Roosevelt – один із найвідоміших моторошних готелів у світі, зокрема тому, що багато його привидів – це самі знаменитості. Наприклад, Мерілін Монро часто зупинялася тут на тривалий час. Найбільше вона любила "Люкс 1200" із його дзеркалом у повний зріст. Гості готелю тепер можуть вдивлятися в це дзеркало, щоб спробувати побачити світову суперзірку, чиє відображення з’являється в ньому знову і знову.
Інші відомі особи, такі як Еррол Флінн, Керол Ломбард і Монтгомері Кліфт, зробили Hollywood Roosevelt своєю вічною резиденцією. Вони нагадують живим про свою присутність, стукаючи у двері або розважаючись із телефоном. Місцевих привидів також можна побачити, як вони танцюють у бальному залі Blossom, біля басейну, у коридорах або в номері Кліфта 928.
9. Hotel del Salto, Сан-Антоніо-дель-Текендама, Колумбія
Це місце більше нагадує музей, ніж готель, і колись було улюбленим розкішним притулком колумбійської еліти. Готель балансує на краю скелі та пропонує безперешкодний вид на прекрасні водоспади Текендама, висота яких перевищує 400 футів. Його покинули в 1990-х роках, і незабаром він здобув іншу репутацію – одного з наймоторошніших готелів у світі.
Причина цього полягала не лише в імпозантному та таємничому вигляді будівлі, а й у численних історіях про самогубства. Величезна кількість людей у різний час покінчила життя самогубством, стрибаючи з цих скель. Найвідоміші з цих випадків стосуються корінного народу муїска. Намагаючись уникнути конкістадорів, люди кидалися у водоспад, вірячи, що він перетворить їхні душі на вільних орлів і таким чином допоможе уникнути життя в рабстві. За розповідями, гості готелю чули безтілесні голоси, які розмовляли мовою чибча.
10. Ross Castle, Кілларні, Ірландія
Цей замок 16 століття відомий завжди присутнім привидом молодої дівчини на ім’я Сабіна, дочки англійського лорда, відомого як Чорний Барон, і трагічною історією її кохання, яка перетворила замок на один із наймоторошніших готелів у світі.
Вона закохалася в юнака на ім’я Орвін, який був сином ворога її батька. Зрозумівши, що батьки не схвалять їхній зв’язок, нещасні закохані вирішили втекти через сусіднє озеро. Але буря перекинула їхній човен, і Орвін загинув. Божевільна від горя після втрати коханого, Сабіна замкнулася в стінах замку Росс і відмовилася від їжі та води. Незабаром дівчина померла, і тепер її дух блукає замком разом із привидом її батька, спустошеного смертю дочки.
Замок став готелем типу "ліжко та сніданок", і його гості повідомляють про дивні гуркоти вночі та розповідають про свої зустрічі з Сабіною та Чорним Бароном, які пересуваються територією та з’являються на фотографіях.