Топ-10 самых жутких отелей в мире: от вдохновившего Стивена Кинга места и трагических историй любви до потусторонних привидений знаменитостей

Что может объединять заброшенный отель 1920-х годов на краю скалы в Колумбии и бутик-отель в Лос-Анджелесе, любимый многими знаменитостями? Их, вместе с рядом других отелей, объединяют мистические истории о привидениях и свидетельствах очевидцев, наблюдавших там паранормальные явления. Все самые известные жуткие отели мира имеют в прошлом таинственные события, отголоски которых до сих пор вызывают муравьи от страха.

Хотя большинство гостиничных привидений считаются довольно дружелюбными или нейтральными, привидения некоторых отелей, кажется, пугают гостей к чертям и заставляют даже самых ожесточенных скептиков сомневаться. Если вы фанат сверхъестественного или хотите проверить свою смелость, ознакомьтесь с этим топ-10 самых жутких отелей в мире.

1. The Stanley Hotel, Эстес-Парк, Колорадо

Это место, пожалуй, самое известное среди мистических отелей в мире. Источник: Image stanleyhotel.com

Среди всемирно известных своей жуткой репутацией, The Stanley Hotel, расположенный в Скалистых горах, пожалуй, является самым известным. Он также популярен тем, что именно это место вдохновило Стивена Кинга на написание романа "Сияние".

В 1911 году в номере 217 произошла утечка газа, и когда горничная Элизабет Уилсон вошла туда с зажженной свечой, взрыв практически разрушил все западное крыло. Несмотря на это, Элизабет выжила, но легенда утверждает, что ее душа в тот день решила остаться в гостинице, за которой она так усердно ухаживала.

Но призрак Элизабет – только один из нескольких. Прежде всего, это духи первых владельцев отеля, Флоры и Фрилана Оскара Стэнли. Очевидцы рассказывали, что услышать, как Флора играет на старинном пианино Steinway в музыкальной комнате, а Фрилан любит наблюдать за игрой в бильярд. В номере же вы можете обнаружить, что ваши вещи неожиданно распакованы – об этом позаботилась Элизабет.

2. Hotel Chelsea, Нью-Йорк

В этой исторической гостинице останавливались известные писатели, поэты и богема. Некоторые из них решили остаться здесь даже после смерти, что делает его одной из самых жутких гостиниц в мире.

В июне 1952 года валлийский поэт Дилан Томас остановился здесь впервые, а год спустя, во время второго визита, впал в кому и вскоре умер в соседней больнице. Впоследствии гости утверждали, что видели его привидение в виде уединенной головы в номере 206.

Ужасное преступление произошло в отеле в октябре 1978 года в номере 100: молодая женщина, Нэнси Спанген, была зарезана, и полиция обвинила в этом ее бойфренда, бывшего басиста Sex Pistols Сида Вишеса. Вишес умер следующего февраля, и, по словам очевидцев, его привидение с тех пор бродит по коридорам отеля и лифту. Другим местной потусторонней "гостью" является призрак Мэри, чей мужчина погиб на "Титанике", сидящей перед зеркалом.

3. The Langham, Лондон

Многие ставят этот выдающийся отель, основанный в 1865 году, на первое место в списке самых жутких отелей в мире. Большинство необъяснимых явлений здесь связано с номером 333, но довольно часто храбрецы решаются остановиться именно в этом номере, чтобы поделиться своим опытом встречи с привидениями.

Например, некоторые рассказывали о привидении врача викторианской эпохи, который якобы убил свою жену во время медового месяца, а затем покончил с собой. Другие утверждали, что видели привидение немецкого принца, выпрыгнувшее с четвертого этажа, все еще одетое в свою военную куртку. Другие местные духи принадлежат безногому дворецкому, императору Наполеону III и лакею в напудренном парике.

4. Russell Hotel, Сидней

Этот таинственный отель расположен в одном из самых легендарных исторических районов Сиднея, известном как The Rocks. Он также славится как одна из лучших жутких гостиниц в мире.

Самое известное его привидение принадлежит моряку колониальной эпохи. Гости утверждали, что видели призрак, блуждающий по коридорам. Он также любит прятаться в некоторых номерах и особенно часто появлялся в номере 8. Он предпочитает женщин и чаще показывается именно им. Есть версии, что на месте гостиницы в 19 веке был госпиталь для моряков, карантинный центр для бубонной чумы и даже бордель. Этот моряк-призрак был убит в номере 8 работницей борделя, поэтому он особенно преследует этот номер, появляясь, когда женщины находятся в нем сами.

5. Dragsholm Castle, Хорве, Дания

Среди гостиниц, которые, скорее всего, могут быть населенными привидениями, этот отличается одной из древнейших мистических историй.

В 1500-х годах территорию, где находится замок Драгсхольм, контролировали норвежцы. Они захватили Джеймса Хэпберна, графа Ботвелла, и заточили его в замке Драгсхольм. Изоляция привела к тому, что граф сошел с ума и в конце концов умер, привязанный к столбу и оставленный на произвол судьбы. До сих пор его дух не может покинуть территорию замка.

Очевидцы рассказывают, что видели его ночью, когда он едет верхом по территории имения, в сопровождении Белой Леди. Считается, что это привидение принадлежит молодой девушке Селине Бовлес, которую ее отец заключил в замок из-за того, что она забеременела до брака. Говорят, что в 1930-х годах рабочие обнаружили в стенах замка скелет в белом платье, который, как полагают, принадлежал Селине.

6. Nottingham Road Hotel, Квазулу-Натал, ЮАР

Некоторые отели скрывают таинственные истории за своими идеальными фасадами. Источник: Image Nottieshotel.co.za

Многие популярные жуткие гостиницы в мире так или иначе связаны с трагическими историями любви, которые стали причиной паранормальных явлений в них.

Одна из них рассказывает о девушке Шарлотте, которая на рубеже веков часто посещала стены Nottingham Road Hotel. По разным версиям, девушка была горничной, гостей или даже секс-работницей. Во всяком случае, она влюбилась в британского солдата, останавливавшегося здесь проездом. Эта любовь не имела счастливого конца: по одной версии солдат погиб в бою, а по другой – не ответил на чувство Шарлотты. В результате девушка бросилась с балкона номера 10. Теперь ее дух все еще проводит время в отеле, переставляя цветы и зеркала и складывая одежду гостей.

Есть также версия, что девушку сбросили с балкона. Вы можете попробовать встретиться с мисс Нотти, как называют это привидение, самостоятельно и спросить ее историю любви.

7. The Bell Hotel, Норфолк, Великобритания

Этот скромный отель был построен еще в 15 веке, и теперь многие исследователи паранормального и энтузиастов называют его одним из самых жутких отелей в мире. Он состоит из 46 спален, главная из которых населена привидением монаха в Украине.

На первом этаже гости неоднократно видели привидение Элизабет Рэдклифф, бывшей хозяйки, которую убил ее любовник в отеле. Чаще всего ее видели в номере 10. Другие необъяснимые явления, отмеченные здесь, включают ощущение наблюдения, звуки шагов поблизости и неожиданный аромат духов.

Выпейте напиток в таверне и послушайте многочисленные таинственные истории, относящиеся к гостинице, которой могут поделиться местные. Это настоящая мечта для охотников за привидениями.

8. Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес

Этот роскошный отель в городе Ангелов настолько любим некоторыми его гостями, что они отказываются покидать его даже в потустороннем мире.

Hollywood Roosevelt – одна из самых известных жутких отелей в мире, в частности потому, что многие его призраки – это самые знаменитости. К примеру, Мэрилин Монро часто останавливалась здесь на длительное время. Больше всего она любила "Люкс 1200" с его зеркалом в полный рост. Гости отеля теперь могут всматриваться в это зеркало, чтобы попытаться увидеть мировую суперзвезду, чье отражение появляется в нем снова и снова.

Другие известные личности, такие как Эррол Флинн, Кэрол Ломбард и Монтгомери Клифт, сделали Hollywood Roosevelt своей вечной резиденцией. Они напоминают живым о своем присутствии, стуча в дверь или развлекаясь с телефоном. Местные привидения также можно увидеть, как они танцуют в бальном зале Blossom, у бассейна, в коридорах или в номере Клифта 928.

9. Hotel del Salto, Сан-Антонио-дель-Текендама, Колумбия

Это место больше напоминает музей, чем гостиница, и когда-то было излюбленным роскошным убежищем колумбийской элиты. Отель балансирует на краю скалы и предлагает беспрепятственный вид на прекрасные водопады Текендама, высота которых превышает 400 футов. Его покинули в 1990-х годах, и вскоре он приобрел другую репутацию – одну из самых жутких гостиниц в мире.

Причина этого заключалась не только в импозантном и таинственном виде здания, но и в многочисленных историях самоубийств. Огромное количество людей в разное время покончило жизнь самоубийством, прыгая с этих скал. Самые известные из этих случаев касаются коренного народа муиска. Пытаясь избежать конкистадоров, люди бросались в водопад, веря, что он превратит их души в свободных орлов и таким образом поможет избежать жизни в рабстве. По рассказам, гости отеля слышали бестелесные голоса, говорившие на языке чибча.

10. Ross Castle, Килларни, Ирландия

Старинный замок немыслим без темных легенд. Источник: Image Ross-castle.com

Этот замок 16 века известен всегда присутствующим привидением молодой девушки по имени Сабина, дочери английского лорда, известного как Черный Барон, и трагической историей ее любви, которая превратила замок в одну из самых жутких гостиниц в мире.

Она влюбилась в юношу по имени Орвина, который был сыном врага ее отца. Поняв, что родители не одобрят их связь, несчастные влюбленные решили скрыться через соседнее озеро. Но буря опрокинула их лодку, и Орвин погиб. Безумная от горя после потери любимого, Сабина заперлась в стенах замка Росс и отказалась от еды и воды. Вскоре девушка умерла, и теперь ее дух бродит по замку вместе с привидением ее отца, опустошенного смертью дочери.

Замок стал отелем типа "кровать и завтрак", и его гости сообщают об удивительных грохотах ночью и рассказывают о своих встречах с Сабиной и Черным Бароном, которые передвигаются по территории и появляются на фотографиях.