Топ-10 чарівних розкішних готелів у Франції

Мрієте про розкішну відпустку у Франції? Прогулянка Єлисейськими полями, аромат свіжих круасанів із затишних пекарень, Ейфелева вежа, що сяє у променях заходу сонця. Франція – країна, що зачаровує своєю унікальною атмосферою, багатою історією та культурою. Тут кожен знайде щось для себе: любителі історії – величні палаци та готичні собори, гурмани – вишукані ресторани та винні погреби, поціновувачі мистецтва – музеї світового рівня та яскраві фестивалі.

Але щоб по-справжньому зануритися в магію цієї країни, важливий не лише маршрут, а й вибір житла. Готель стане вашим домом на час відпустки, оазисом спокою та розкоші. Ми підготували добірку найкращих розкішних готелів Франції, де кожен номер – це витвір мистецтва, а сервіс – втілення французького шику.

У цій статті ви знайдете:

Готелі, просякнуті історією, де кожен номер – шедевр.

Сучасні архітектурні перлини з найвищим рівнем комфорту.

Затишні бутік-готелі з домашньою атмосферою та персоналізованим сервісом.

Прочитайте та відкрийте світ французької розкоші!

1. Le Meurice

Місцезнаходження : Париж, Франція

: Париж, Франція Адреса : 228 Rue de Rivoli, 75001 Paris, France

: 228 Rue de Rivoli, 75001 Paris, France Телефон : +33 1 44 58 10 10

: +33 1 44 58 10 10 Вебсайт : https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice

: https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice Рейтинг: 4.5 ⭐

Le Meurice – це не просто готель, а легенда, жива історія, сплетена з ниток розкоші та вишуканого смаку. Розташований у серці Парижа, навпроти саду Тюїльрі, він понад 180 років зачаровує гостей унікальною атмосферою. Тут зупинялися Сальвадор Далі та Оскар Уайльд.

Переступивши поріг, ви поринаєте в елегантність 18 століття, поєднану з сучасним комфортом. Антикварні люстри, оксамитові портьєри та картини епохи Відродження створюють атмосферу королівського палацу. Кожен номер оформлений індивідуально з антикварними меблями, рідкісними картинами та шовковими тканинами, з панорамними видами на місто, а деякі люкси пропонують краєвид на Ейфелеву вежу.

Зручності:

Ресторани з зірками Мішлен із французькою кухнею від найкращих шеф-кухарів.

Спа-центр Le Meurice Spa із процедурами для обличчя та тіла.

із процедурами для обличчя та тіла. Басейн на даху з видом на Париж.

Сучасний фітнес-центр.

Затишна бібліотека з рідкісними книгами.

Консьєрж-сервіс для бронювання квитків чи екскурсій.

Le Meurice – ідеальне місце для тих, хто прагне зануритися в розкіш і відчути себе частиною історії Парижа. Якщо шукаєте шикарний готель у Франції, це ваш вибір.

2. La Réserve Ramatuelle

Відпустка в розкішних готелях Франції. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website Відпустка в розкішних готелях Франції. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Місцезнаходження : Раматюель, Франція

: Раматюель, Франція Адреса : 736 Chem. des Cretes, 83350 Ramatuelle, France

: 736 Chem. des Cretes, 83350 Ramatuelle, France Телефон : +33 4 94 44 94 44

: +33 4 94 44 94 44 Вебсайт : https://www.lareserve-ramatuelle.com/

: https://www.lareserve-ramatuelle.com/ Рейтинг: 4.5 ⭐

Перлина Французької Рив’єри, La Réserve Ramatuelle розташований на пагорбі в мальовничому селі Раматюель. Атмосфера розслабленого шику та середземноморського шарму робить його ідеальним для спокійного відпочинку.

Номери та вілли – втілення середземноморської розкоші з просторими терасами, вишуканими меблями та творами мистецтва. Кожен куточок готелю продуманий для незабутнього перебування.

Зручності:

Три ресторани з зірками Мішлен: La Voile (авторська кухня), La Plage (морепродукти на пляжі) та La Pinède (неформальна атмосфера біля басейну).

(авторська кухня), (морепродукти на пляжі) та (неформальна атмосфера біля басейну). Кілька басейнів із панорамним видом на море.

Приватний пляж із усім необхідним.

Сучасний фітнес-центр.

Дитячий клуб із досвідченими нянями.

La Réserve Ramatuelle – ідеальний вибір для тих, хто хоче відпочити подалі від міського гамору та насолодитися тишею.

3. Château de la Messardière

Місцезнаходження : Сен-Тропе, Франція

: Сен-Тропе, Франція Адреса : 2 Rte de Tahiti, 83990 Saint-Tropez, France

: 2 Rte de Tahiti, 83990 Saint-Tropez, France Телефон : +33 4 94 56 76 00

: +33 4 94 56 76 00 Вебсайт : https://airelles.com/fr/destination/chateau-de-la-messardiere-hotel

: https://airelles.com/fr/destination/chateau-de-la-messardiere-hotel Рейтинг: 4.7 ⭐

Серед виноградників і блакитних пейзажів Провансу розташований величний Château de la Messardière – розкішний готель у замку 19 століття на узбережжі Середземного моря. Це місце, де розкіш минулого поєднується з сучасним комфортом.

Номери оформлені антикварними меблями, рідкісними картинами та шовковими тканинами, з видами на виноградники, море чи пагорби.

Зручності:

Ресторани з традиційною провансальською кухнею.

Спа-центр світового рівня.

Приватний пляж.

Тенісні корти та поле для гольфу на 18 лунок.

Кінний клуб із уроками верхової їзди.

Дитячий клуб.

Консьєрж-сервіс для екскурсій по виноробнях Провансу.

Château de la Messardière – ідеальний для занурення в культуру Провансу та незабутнього відпочинку.

4. Le Grand Hôtel du Cap Ferrat

Місцезнаходження : Сен-Жан-Кап-Ферра, Франція

: Сен-Жан-Кап-Ферра, Франція Адреса : 71 Bd du Général de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, France

: 71 Bd du Général de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, France Телефон : +33 4 93 76 50 50

: +33 4 93 76 50 50 Вебсайт : https://www.fourseasons.com/capferrat/

: https://www.fourseasons.com/capferrat/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Розташений на півострові Сен-Жан-Кап-Ферра, Le Grand Hôtel du Cap Ferrat оточений пишними садами та пропонує атмосферу вишуканої розкоші. З 1908 року він приймає королів, зірок і митців.

Готель пропонує 73 номери та suites, оформлені в елегантному стилі, з видами на море чи сади, а також 8 вілл із приватними басейнами.

Зручності:

Приватний пляж.

Оренда каяків, човенів і яхт.

Гольф і теніс.

Ресторани з гастрономічною кухнею.

Спа-центр.

Le Grand Hôtel du Cap Ferrat – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути себе частиною історії.

5. Hôtel Byblos Saint-Tropez

Атмосферні розкішні готелі Франції. Джерело: Image bottlein from Pixabay website Атмосферні розкішні готелі Франції. Джерело: Image bottlein from Pixabay website

Мисцезнаходження : Сен-Тропе, Франція

: Сен-Тропе, Франція Адреса : 20 Av. Paul Signac, 83990 Saint-Tropez, France

: 20 Av. Paul Signac, 83990 Saint-Tropez, France Телефон : +33 4 94 56 68 00

: +33 4 94 56 68 00 Вебсайт : https://www.byblos.com/

: https://www.byblos.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Легенда гламурного відпочинку, Hôtel Byblos Saint-Tropez з 1967 року зачаровує атмосферой богемії та безтурботного веселощів. Номери – справжні витвори мистецтва з видами на Середземне море чи мальовничі вулиці Сен-Тропе.

Зручності:

Гастрономічні ресторани.

Спа-центр Sisley із широким вибором процедур.

із широким вибором процедур. Приватний пляж із білим піском.

Нічний клуб Cavali .

. Басейн.

Byblos – ідеальний вибір для тих, хто мріє про гламурний відпочинок.

6. Villa La Florentine

Місцезнаходження : Ліон, Франція

: Ліон, Франція Адреса : 25 Mnt Saint-Barthélemy, 69005 Lyon, France

: 25 Mnt Saint-Barthélemy, 69005 Lyon, France Телефон : +33 4 72 56 56 56

: +33 4 72 56 56 56 Вебсайт : https://www.villaflorentine.com/fr/

: https://www.villaflorentine.com/fr/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Villa La Florentine, розташована в серці Ліона в будівлі 16 століття, пропонує елегантні номери з творами мистецтва та панорамними видами. Незважаючи на назву, що асоціюється з Французькою Рив’єрою, готель розташований у Ліоні, що може бути помилкою в оригіналі (див. примітки).

Номери поєднують сучасний дизайн із класичними елементами, з терасами та джакузі у ванних кімнатах.

Зручності:

Ресторан із середземноморською кухнею.

Спа та велнес-центр.

Фітнес-центр.

Консьєрж-сервіс.

Послуги няні для сімей.

Villa La Florentine – ідеальна для романтичних і сімейних відпусток із французьким шиком.

7. Le Royal Monceau, Raffles Paris

Місцезнаходження : Париж, Франція

: Париж, Франція Адреса : 37 Av. Hoche, 75008 Paris, France

: 37 Av. Hoche, 75008 Paris, France Телефон : +33 1 42 99 88 00

: +33 1 42 99 88 00 Вебсайт : https://www.raffles.com/paris/

: https://www.raffles.com/paris/ Рейтинг: 4.5 ⭐

Le Royal Monceau – втілення паризького шику, розташований біля Єлисейських полів і Тріумфальної арки. Інтер’єри від Філіпа Старка поєднують класику та сучасність.

Номери та suites оформлені з оригінальними творами мистецтва, мармуровими ванними та видами на місто.

Зручності:

Ресторани: Il Carpaccio (зірка Мішлен), Matsuhisa Paris (японська кухня), La Cuisine (сніданки).

(зірка Мішлен), (японська кухня), (сніданки). Спа My Blend by Clarins із сауною та хамамом.

із сауною та хамамом. Фітнес-центр із персональними тренерами.

Дитячі програми.

Le Royal Monceau – ідеальний для пар, бізнес-подорожей і сімей.

8. Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel

Комфортні ванні кімнати в 5-зіркових готелях Франції. Джерело: Image bottlein from Pixabay website Комфортні ванні кімнати в 5-зіркових готелях Франції. Джерело: Image bottlein from Pixabay website

Місцезнаходження : Париж, Франція

: Париж, Франція Адреса : 10 Pl. de la Concorde, 75008 Paris, France

: 10 Pl. de la Concorde, 75008 Paris, France Телефон : +33 1 44 71 15 00

: +33 1 44 71 15 00 Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon

: https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon Рейтинг: 4.7 ⭐

Hôtel de Crillon – втілення французького шику, збудований у 1758 році. Розташований у серці Парижа, він приймав королів і імператорів.

Номери оформлені з антикварними меблями та мистецтвом, деякі suites мають тераси з видами на Ейфелеву вежу.

Зручності:

Ресторани з гастрономічною кухнею.

Спа Sense, A Rosewood Spa із масажами, сауною та басейном.

із масажами, сауною та басейном. Конференц-зали.

Дитячі програми.

Hôtel de Crillon – символ паризької розкоші для всіх типів мандрівників.

9. La Bastide de Gordes

Місцезнаходження : Горд, Франція

: Горд, Франція Адреса : 61 Rue de la Combe, 84220 Gordes, France

: 61 Rue de la Combe, 84220 Gordes, France Телефон : +33 4 90 72 12 12

: +33 4 90 72 12 12 Вебсайт : https://airelles.com/fr/destination/gordes-hotel

: https://airelles.com/fr/destination/gordes-hotel Рейтинг: 4.7 ⭐

La Bastide de Gordes – розкішний готель у серці Провансу, розташований на скелястому схилі з видами на долину Люберон. Номери оформлені в теплих тонах із антикварними меблями.

Зручності:

Чотири ресторани, зокрема L’Orangerie і La Citadelle із провансальською кухнею.

і із провансальською кухнею. Спа Sisley із натуральною косметикою.

із натуральною косметикою. Басейн, тенісні корти, фітнес-центр.

Велосипедні прогулянки лавандовими полями.

La Bastide de Gordes – ідеальна для романтики, сімейного відпочинку та втечі від суєти.

10. Grand Hôtel du Palais Royal

Місцезнаходження : Париж, Франція

: Париж, Франція Адреса : 4 Rue de Valois, 75001 Paris, France

: 4 Rue de Valois, 75001 Paris, France Телефон : +33 1 42 96 15 35

: +33 1 42 96 15 35 Вебсайт : https://www.grandhoteldupalaisroyal.com/

: https://www.grandhoteldupalaisroyal.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Grand Hôtel du Palais Royal розташований за 200 метрів від Лувру та садів Тюїльрі. 59 номерів і suites оформлені в ніжних тонах, деякі мають балкони з видами на Париж.

Зручності:

Ресторан Café 52 із здоровими стравами.

із здоровими стравами. Спа Holidermie із джакузі та хамамом.

із джакузі та хамамом. Тераса на площі Валуа.

Grand Hôtel du Palais Royal – ідеальний для незабутньої пригоди в Парижі.

Ці розкішні готелі Франції – від історичних палаців Парижа до затишних провансальських замків і гламурних вілл Рив’єри – пропонують унікальний досвід, поєднуючи історію, комфорт і французький шик. Обирайте свій ідеальний готель і насолоджуйтеся відпусткою мрії!